Annonce des gagnants des IMTA Mountain Tourism Awards de 2020

GUIYANG, 24 novembre 2020 /PRNewswire/ -- La conférence annuelle de l'IMTA 2020 a eu lieu le 18 novembre à Guiyang, dans la province du Guizhou, en Chine, à la même occasion qu'un événement clé : la cérémonie de remise des IMTA Mountain Tourism Awards (Prix du tourisme de montagne de l'IMTA) de 2020. Lancés par l'Alliance internationale du tourisme de montagne (IMTA) et caractérisés par l'internationalisation, le haut niveau et l'innovation, les Prix ont été les premiers du genre dans le secteur du tourisme culturel.

Lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence, Dominique de Villepin, président de l'IMTA et ancien premier ministre de la France, a prononcé un discours vidéo, car il n'a pas pu y assister en raison de la pandémie de COVID-19. Il a souligné l'importance de l'innovation en matière de tourisme de montagne et a indiqué que le tourisme de montagne devait être un avantage pour le développement communautaire local et contribuer plus au progrès social et à la croissance économique. Par la suite, Zhu Shanzhong, directeur exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) des Nations Unies, Chen Dehai, secrétaire général du Centre ANASE-Chine, Mahendra Bahadur Pandey, ambassadeur du Népal en Chine, et de nombreux autres invités ont prononcé des discours dans lesquels ils ont exprimé leurs attentes quant à la conférence ainsi que leur perspective prometteuse du tourisme de montagne.

Les entreprises et les institutions du tourisme culturel et les autres acteurs des destinations de montagne se sont livré une compétition féroce pour remporter les prix de cette année. Plus de 100 projets nationaux et étrangers ont été soumis. Des experts de la planification touristique, des habitats écologiques, de l'art et de la culture et du sport de plein air venant de Chine, d'Allemagne, de Corée, de France, de Suisse et des États-Unis ont participé à la sélection.

Les IMTA Mountain Tourism Awards de 2020 comprennent cinq prix : le « Prix du développement durable du tourisme de montagne » (Tourism Sustainable Development), le « Prix de la meilleure destination touristique du tourisme de montagne » (Best Mountain Tourism Destination Award), le « Prix du meilleur sport de plein air pour le tourisme de montagne » (Best Mountain Tourism Outdoor Sport Award), le « Prix du meilleur circuit de randonnée en montagne » (Best Mountain Hiking Route Award) et le « Prix du meilleur emplacement de camping en montagne » (Best Mountain Tourism Camping Award).

Après un mois et demi de collecte et de sélection, l'IMTA a annoncé les 12 lauréats lors de la cérémonie de remise des prix. Shao Qiwei, vice-président de l'IMTA, Hu Zhongxiong, vice-gouverneur du gouvernement populaire de la province du Guizhou, He Yafei, secrétaire général de l'IMTA, Xie Jinying, directeur du Bureau des échanges internationaux et de la coopération du ministère de la Culture et du Tourisme de la Chine, et Wei Xiao'an, président du jury d'experts pour les IMTA Mountain Tourism Awards 2020, ont remis les prix aux lauréats.

