Anunciados los ganadores de los 2020 "IMTA Mountain Tourism Awards"

GUIYANG, 23 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- El 18 de noviembre de 2020 se celebró la Conferencia Anual IMTA en la ciudad de Guiyang, en la provincia de Guizhou, China, junto con un evento clave, ceremonia de entrega de "IMTA Mountain Tourism Awards" de 2020. Iniciados por la International Mountain Tourism Alliance (IMTA) y caracterizados por la internacionalización, el alto nivel y la innovación, los Premios fueron los primeros de su tipo en el sector del turismo cultural.

En la ceremonia de apertura de la Conferencia, Dominique de Villepin, Presidente de IMTA y ex Primer Ministro de Francia, pronunció un discurso por vídeo ya que no pudo asistir debido a la pandemia de COVID-19. Destacó la importancia de la innovación en el turismo de montaña y señaló que el turismo de montaña debe servir de ventaja para el desarrollo comunitario local y hacer mayores contribuciones al progreso social y al crecimiento económico. Después de eso, Zhu Shanzhong-Director Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (UNWTO), Chen Dehai-Secretario General del Centro ASEAN-China, Mahendra Bahadur Pandey-Embajador de Nepal en China, y muchos otros invitados pronunciaron discursos de apertura, expresando sus expectativas sobre la Conferencia, así como la perspectiva del turismo de montaña.

La competencia por los Premios fue feroz entre las empresas e instituciones de turismo cultural y otros desarrolladores de destinos de montaña este año. Se han recibido las solicitudes de más de 100 proyectos nacionales y extranjeros. Expertos en planificación turística, medio ambiente ecológico, arte y cultura, y deporte al aire libre de China, Alemania, Corea, Francia, Suiza y Estados Unidos participaron en la selección.

Los "IMTA Mountain Tourism Awards" 2020 consisten en cinco categorías de premios: Mountain Tourism Sustainable Development Award, Best Mountain Tourism Destination Award, Best Mountain Tourism Outdoor Sport Award, Best Mountain Hiking Route Award y Best Mountain Tourism Camping Award.

Después de un mes y medio de recogida y selección, IMTA anunció los 12 ganadores en la ceremonia de premios. Shao Qiwei, Vicepresidente de IMTA; Hu Zhongxiong, Vicegobernador del Gobierno Popular de la Provincia de Guizhou; He Yafei, Secretario General de IMTA; Xie Jinying, Director de la Oficina de Intercambio Internacional y Cooperación del Ministerio de Cultura y Turismo de China, y Wei Xiao'an, Presidente del Jurado de Expertos de los IMTA Mountain Tourism Awards 2020, entregaron los premios a los ganadores.

