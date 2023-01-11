Ondo: Токенизированный фонд и ценные бумаги США, для рынка стейблкоинов объемом $100 млрд.

ГРИНВИЧ, Конн., 11 января 2023 г. /PRNewswire/ -- Ondo Finance (https://ondo.finance) сегодня объявили о создании токенизированного фонда, позволяющего держателям стейблкоинов по всему миру инвестировать в облигации и казначейские облигации США. Фонд стремится ликвидировать растущий разрыв между доходностью в рамках блокчейна, и вне его, что представляет собой потенциально привлекательную возможность для инвесторов, владеющих стейблкоинами на сумму более $100 млрд, по которым они в настоящее время не получают доход.

Сегодня криптоинвесторы имеют относительно непривлекательный набор возможностей для доходности. Наиболее проверенные программы, такие как Compound и Aave, приносят около 1-2% в год. В то время как новые лендинги обеспечивают доходность в пределах 7-10 % годовых, эти виды кредитования сталкиваются с более высоким, чем ожидалось, уровнем дефолта и оказываются менее прозрачными и более рискованными, чем многие традиционные облигации с сопоставимой доходностью. Между тем, перевернутая кривая доходности и возможность того, что ставка по федеральным фондам превысит 5%, делают краткосрочные казначейские облигации особенно привлекательным активом.

"Криптовалютный рынок остро нуждается в доступе к традиционным рынкам капитала с низким уровнем рисков. Владельцы крупных стейблкоинов, включая стартапы и ДАО, стоят перед выбором между тем, чтобы покупательная способность была подорвана инфляцией, и тем, чтобы слишком рисковать при нынешнем наборе предложений по доходности в блокчейне", - заявил основатель и генеральный директор компании Ondo Finance Натан Оллман. "Мы рады вывести на рынок высококачественные предложения институционального уровня, такие как наши токенизированные казначейские облигации США".

Фонд будет обрабатывать ежедневные операции и обмены на стейблкоины, а также в традиционном фиате, а инвесторы получат токены в блокчейне Ethereum, которые будут являться их собственностью. Эти токены можно будет передавать между адресами инвесторов, внесенных в белый список, а также любым смарт-контрактом, который пройдет проверку на соответствие требованиям. Ondo предполагают, что инвесторы будут использовать смарт-контракты для цепи блокченовой торговли и кредитования с помощью токенов фонда наряду с традиционными криптоактивами.

Фонд будет иметь три токенизированных класса, каждый из которых инвестирует в единый ETF-фонд из Blackrock или PIMCO. Ondo будет управлять фондом, а Clear Street будет выступать в качестве основного брокера и квалифицированного хранителя ценных бумаг, Coinbase - в качестве квалифицированного хранителя стейблкоинов, NAV Consulting - в качестве администратора фонда, и Richey May - в качестве аудитора фонда.

Задача Ondo Finance

заключается в предоставлении инвестиционных продуктов и услуг институционального уровня с поддержкой блокчейна. Компания Ondo имеет технологическое подразделение, занимающееся разработкой децентрализованных финансовых технологий, а также подразделение по управлению активами, создающее и управляющее токенизированными фондами.

SOURCE Ondo Finance