Ondo lança obrigações e títulos do Tesouro dos EUA tokenizados, visando o mercado de stablecoin de US$ 100 bilhões

GREENWICH, Connecticut, 10 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Ondo Finance (https://ondo.finance) anunciou hoje o lançamento de um fundo tokenizado que permite aos detentores de stablecoin em todo o mundo investir em obrigações e títulos do Tesouro dos EUA. O fundo busca fechar a crescente lacuna entre os rendimentos on-chain e off-chain, uma oportunidade potencialmente atraente para investidores que detêm mais de US$ 100 bilhões em stablecoins, sobre os quais, atualmente, não recebem rendimento.

Hoje, os investidores em cripto têm um conjunto relativamente pouco atraente de oportunidades de rendimento disponíveis. Os protocolos mais comprovados, como Compound e Aave, rendem cerca de 1 a 2% por ano. Embora os protocolos de empréstimos sem garantia mais recentes ofereçam rendimentos na faixa de 7 a 10% APR, esses empréstimos têm apresentado taxas de inadimplência mais altas do que o esperado e estão se mostrando menos transparentes e mais arriscados do que muitos títulos tradicionais com rendimentos comparáveis. Enquanto isso, uma curva de rendimento invertida e o potencial para que a taxa dos fundos federais exceda 5% tornam os títulos do Tesouro de curto prazo um ativo particularmente atraente.

"O mercado de criptomoedas precisa desesperadamente de acesso de baixo atrito aos mercados de capitais tradicionais. Grandes detentores de stablecoin, incluindo startups e DAOs, enfrentam uma escolha entre ter seu poder de compra corroído pela inflação ou assumir muito risco com o conjunto atual de ofertas de rendimento on-chain", revelou Nathan Allman, fundador e CEO da Ondo Finance. "Estamos muito satisfeitos em trazer ao mercado ofertas de nível institucional de alta qualidade, como nossos títulos do Tesouro dos EUA tokenizados".

O fundo processará subscrições e resgates diários de stablecoins, bem como de moedas fiduciárias tradicionais, e os investidores receberão tokens na blockchain Ethereum que representam sua propriedade. Esses tokens serão transferíveis entre endereços de investidores na lista de permissões, bem como qualquer contrato inteligente que passe por uma análise de conformidade. A Ondo prevê que os investidores utilizem contratos inteligentes para participar de negociações on-chain e realizar empréstimos com os tokens do fundo juntamente com ativos de criptomoedas tradicionais.

O fundo terá três classes tokenizadas, cada uma investindo em um único ETF da Blackrock ou da PIMCO. A Ondo será a gestora do fundo, com a Clear Street atuando como principal corretora e custodiante qualificada dos títulos, a Coinbase como custodiante qualificada das stablecoins, a NAV Consulting como administradora do fundo e a Richey May como auditora do fundo.

Sobre a Ondo Finance

A missão da Ondo é oferecer produtos e serviços de investimento habilitados para blockchain de nível institucional. A Ondo tem um braço de tecnologia que desenvolve tecnologia financeira descentralizada, bem como um braço de gestão de ativos que cria e gerencia fundos tokenizados.

FONTE Ondo Finance

