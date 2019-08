Организаторы CIFF Shanghai 2019 анонсировали участие ведущих мировых архитекторов, дизайнеров и брендов

"Основным акцентом второй сессии CIFF в этом году станет дизайн, - прокомментировал генеральный директор China Trade Macalline Exhibition Co. Ltd. Ян Хуавэй (Yang Huawei). - Мы надеемся представить на нашем мероприятии передовые концепции и ведущие мировые тенденции, что позволит расширить дизайнерский потенциал китайских брендов, поможет международным рынкам выйти на весьма перспективный рынок Поднебесной и даст возможность создать глобальное отраслевое сообщество без границ".

В рамках CIFF Shanghai состоится ряд форумов, конкурсов и презентаций, включая международный форум архитектурного дизайна от организаторов CIFF и Aedes Architecture Forum - всемирно известную независимую платформу для международного обмена в сфере современной архитектуры и городского дизайна.

Мероприятие будет проходить под тематическим названием " Designed for Humans: From Alvaro Siza's Modernism into the Digital Future " (Создано для людей: от модернизма Альвару Сиза до цифровых технологий). Семь ведущих мировых архитекторов приедут в Шанхай, чтобы поделиться своими взглядами на современный дизайн. В их число войдут Сосукэ Фудзимото, основатель Sou Fujimoto Architects Japan; Антонио Чупина, португальский архитектор и основатель CH.A Architectural Design Firm; Марта Торн, исполнительный директор Притцкеровской архитектурной премии; Анук Лежандр, соучредитель французской архитектурно-дизайнерской фирмы XTU; Филип Фэн ЮАНЬ, профессор Колдержа архитектуры и городского планирования при шанхайском Университете Тунцзи; Марио Карпо, профессор Университетского колледжа Лондона, и Метте Рамсгаард Томсен, профессор Королевской датской академии изящных искусств.

44-я сессия CIFF Shanghai продолжит укреплять свой статус международной отраслевой платформы. В зале 3.1 "Международные тенденции и стиль жизни" ряд международных брендов представят свои новейшие коллекции и дизайнерские решения, ориентированные на китайский рынок. В CIFF Shanghai примут участие такие известные торговые марки, как Thomasville Furniture, Elements International, Casa Chic, JAB Furniture, HABA, Brianform, Rossini Furniture, CUUNION, Lexington Furniture, COCO-MAT и т.д. Посетители выставки получат возможность познакомиться с новейшими продуктами ведущих брендов мира.

В залах 7.1 и 8.1 будет представлена экспозиция второй Шанхайской международной выставки оборудования для деревообрабатывающей и мебельной промышленности, организованной в сотрудничестве с Hong Kong Adsale. Дебютантами предстоящего мероприятия станут такие китайские и зарубежные лидеры отрасли, как Jintian Haomai, WEINIG POWERMAT и Biesse Worldwide. Эти и другие компании представят гостям выставки новейшие разработки в сфере технологий деревообработки.

Чтобы узнать больше, посетите веб-сайт: www.ciff-sh.com/en/

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/958732/CIFF_2019_Shanghai.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/958728/Designed_for_Humans_Forum.jpg

