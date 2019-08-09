Организаторы CIFF Shanghai 2019 анонсировали участие ведущих мировых архитекторов, дизайнеров и брендов

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China International Furniture Fair (Shanghai)

09 авг, 2019, 17:29 BST

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 9 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- Организаторы 44-й сессии Китайской международной выставки мебели (China International Furniture Fair (CIFF)) анонсировали впечатляющий состав участников предстоящего мероприятия, которое будет проходить в Шанхае с 8 по 11 сентября этого года.  Площадкой для проведения 44-я сессии CIFF станет Национальный центр выставок и конференций в районе Хунцяо. По прогнозам организаторов, мероприятие посетят свыше 150 000 гостей из 200 стран и регионов мира.

The 44th edition of the China International Furniture Fair (CIFF) is expected to welcome over 150,000 attendees from 200 countries and areas.
The 44th edition of the China International Furniture Fair (CIFF) is expected to welcome over 150,000 attendees from 200 countries and areas.
The 44th CIFF Shanghai will host an international architecture design forum themed "Designed for Humans: From Alvaro Siza’s Modernism into the Digital Future"
The 44th CIFF Shanghai will host an international architecture design forum themed "Designed for Humans: From Alvaro Siza’s Modernism into the Digital Future"
The 44th edition of the China International Furniture Fair (CIFF) is expected to welcome over 150,000 attendees from 200 countries and areas. The 44th CIFF Shanghai will host an international architecture design forum themed "Designed for Humans: From Alvaro Siza’s Modernism into the Digital Future"

CIFF Shanghai под тематическим названием "A Paradigm for Global Living" ("Глобальная парадигма жилого пространства") представит новейшие международные тенденции в сфере мебели для дома и обеспечит платформу для диалога и обмена между представителями отраслевого сообщества. Свыше 1 500 экспонентов представят на выставке свою продукцию, охватывающую широкий спектр категорий, включая мебель для дома, офиса и отдыха на открытом воздухе, домашний текстиль, деревообрабатывающее оборудование и т.д. Для удобства гостей экспозиция будет разделена на четыре выставочных зоны.

"Основным акцентом второй сессии CIFF в этом году станет дизайн, - прокомментировал генеральный директор China Trade Macalline Exhibition Co. Ltd. Ян Хуавэй (Yang Huawei). -  Мы надеемся представить на нашем мероприятии передовые концепции и ведущие мировые тенденции, что позволит расширить дизайнерский потенциал китайских брендов, поможет международным рынкам выйти на весьма перспективный рынок Поднебесной и даст возможность создать глобальное отраслевое сообщество без границ". 

В рамках CIFF Shanghai состоится ряд форумов, конкурсов и презентаций, включая международный форум архитектурного дизайна от организаторов CIFF и Aedes Architecture Forum - всемирно известную независимую платформу для международного обмена в сфере современной архитектуры и городского дизайна.

Мероприятие будет проходить под тематическим названием "Designed for Humans: From Alvaro Siza's Modernism into the Digital Future" (Создано для людей: от модернизма Альвару Сиза до цифровых технологий). Семь ведущих мировых архитекторов приедут в Шанхай, чтобы поделиться своими взглядами на современный дизайн. В их число войдут Сосукэ Фудзимото, основатель Sou Fujimoto Architects Japan; Антонио Чупина, португальский архитектор и основатель CH.A Architectural Design Firm; Марта Торн, исполнительный директор Притцкеровской архитектурной премии; Анук Лежандр, соучредитель французской архитектурно-дизайнерской фирмы XTU; Филип Фэн ЮАНЬ, профессор Колдержа архитектуры и городского планирования при шанхайском Университете Тунцзи; Марио Карпо, профессор Университетского колледжа Лондона, и  Метте Рамсгаард Томсен, профессор Королевской датской академии изящных искусств.

44-я сессия CIFF Shanghai продолжит укреплять свой статус международной отраслевой платформы. В зале 3.1 "Международные тенденции и стиль жизни" ряд международных брендов представят свои новейшие коллекции и дизайнерские решения, ориентированные на китайский рынок. В CIFF Shanghai примут участие такие известные торговые марки, как Thomasville Furniture, Elements International, Casa Chic, JAB Furniture, HABA, Brianform, Rossini Furniture, CUUNION, Lexington Furniture, COCO-MAT и т.д. Посетители выставки получат возможность познакомиться с новейшими продуктами ведущих брендов мира.

В залах 7.1 и 8.1 будет представлена экспозиция второй Шанхайской международной выставки оборудования для деревообрабатывающей и мебельной промышленности, организованной в сотрудничестве с Hong Kong Adsale. Дебютантами предстоящего мероприятия станут такие китайские и зарубежные лидеры отрасли, как Jintian Haomai, WEINIG POWERMAT и Biesse Worldwide. Эти и другие компании представят гостям выставки новейшие разработки в сфере технологий деревообработки.

Чтобы узнать больше, посетите веб-сайт: www.ciff-sh.com/en/

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/958732/CIFF_2019_Shanghai.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/958728/Designed_for_Humans_Forum.jpg

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http://www.ciff-sh.com

SOURCE China International Furniture Fair (Shanghai)

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Организаторы CIFF Shanghai 2019 анонсировали участие ведущих мировых архитекторов, дизайнеров и брендов

Информация предоставлена

China International Furniture Fair (Shanghai)

09 авг, 2019, 17:29 BST