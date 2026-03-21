PCHi 2026 -- в Ханчжоу открылась крупнейшая в мире выставка косметических ингредиентов

Более 860 экспонентов из 26 стран и регионов мира на площади 70 000 кв.м.

Около 50 запусков новых продуктов, включая глобальные и китайские дебюты

295 заявок на продукты и 19 номинаций инженеров на премию Fountain Awards

Техническая программа, охватывающая разработку, регулирование и новые технологии

ХАНЧЖОУ, Китай, 21 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Выставка ингредиентов для косметических средств и средств по уходу за домом (PCHi), организованная компанией Reed Sinopharm Exhibitions, проходит в выставочном центре Hangzhou Grand Convention & Exhibition Center и объединяет более 860 экспонентов из 26 стран и регионов мира на площади 70 000 квадратных метров. Являясь крупнейшей в мире выставкой косметических ингредиентов и первым крупным отраслевым событием года, PCHi 2026 укрепляет свою роль в качестве глобальной платформы, соединяющей поставщиков ингредиентов с брендами, составителями рецептур и производителями, стремящимися сформировать линейки продуктов на предстоящий год.

Трехдневное мероприятие собирает профессионалов отрасли в критический момент в отраслевом календаре, когда активно определяются стратегии снабжения и приоритеты инноваций. Поскольку Китай продолжает играть центральную роль в мировом потреблении и производстве косметики, PCHi предоставляет международным участникам прямой доступ к одному из самых влиятельных рынков для инноваций и применения ингредиентов.

В день открытия было презентовано около 50 новых продуктов. Экспоненты представили разработки в области технологий ингредиентов, биотехнологии, систем рецептур, услуг по тестированию, упаковочных материалов и приложений с поддержкой ИИ, что отражает сильный импульс в решениях, ориентированных на производительность, устойчивость и соответствие требованиям.

Посетители отметили ценность прямого взаимодействия с поставщиками при оценке широкого спектра технологий, собранных в одном месте, что позволяет проводить эффективный бенчмаркинг и принимать более обоснованные решения о выборе поставщиков.

«Рынок косметических средств Китая продолжает влиять на то, как и где разрабатываются и применяются инновации», — сказал представитель Reed Sinopharm Exhibitions (RSE). «PCHi объединяет глобальную отрасль в масштабе — предлагая платформу для запуска новых технологий, оценки возможностей и согласования стратегий на предстоящий год».

Наряду с выставкой в ходе технических семинаров и форумов в течение трех дней будет затронуто более 20 тем, включая науку о составлении рецептур, нормативные разработки, дермокосметику и тестирование эффективности косметики. Специализированные зоны, включая зону инноваций, витрину новых продуктов, новые технологические сессии и зону устойчивого развития, освещают новые технологии и концепции продуктов.

В день открытия выставки были объявлены победители премии PCHi Fountain Awards, в которой приняли участие 33 продукта и три инженера. Награды служат ориентиром для достижения высоких результатов в отрасли, подчеркивая заметные достижения и поддерживая постоянный прогресс в области инноваций и разработки продуктов.

Следующая выставка PCHi пройдет 24–26 февраля 2027 года в Гуанчжоу, продолжая играть роль ключевого места встречи для мировой индустрии косметических ингредиентов.

