PCHi 2026: Pameran Bahan Kosmetik Terbesar di Dunia Digelar di Hangzhou

Selama tiga hari, ajang ini mempertemukan praktisi industri pada momen penting, tepatnya ketika strategi pengadaan dan prioritas inovasi disusun. Di sisi lain, Tiongkok terus memainkan peran penting dalam konsumsi dan manufaktur produk kecantikan global. Untuk itu, PCHi memberikan akses langsung bagi peserta internasional yang ingin merambah salah satu pasar yang paling berpengaruh dalam inovasi bahan dan aplikasinya.

Pada hari pembukaan, hampir 50 produk baru diperkenalkan, mencakup teknologi bahan kosmetik, bioteknologi, sistem formulasi, layanan pengujian, material kemasan, hingga aplikasi berbasiskan AI—mencerminkan tren kuat menuju solusi yang berorientasi pada kinerja, berkelanjutan, dan mematuhi regulasi.

Pengunjung memanfaatkan kesempatan berinteraksi langsung dengan pihak pemasok, serta mengeksplorasi berbagai teknologi dalam satu tempat, terutama dalam melakukan perbandingan dan mengambil keputusan pengadaan bahan baku secara lebih efektif.

"Pasar produk perawatan tubuh di Tiongkok terus menentukan arah dan lokasi inovasi," ujar perwakilan Reed Sinopharm Exhibitions (RSE). "PCHi mempertemukan industri global dalam skala besar—menyediakan platform untuk meluncurkan teknologi baru, mengevaluasi peluang bisnis, dan menyelaraskan strategi untuk satu tahun ke depan."

Selain pameran, seminar teknis dan forum selama tiga hari membahas lebih dari 20 topik, termasuk ilmu formulasi, perkembangan regulasi, dermo-kosmetik, serta pengujian efektivitas kosmetik. Area pameran khusus seperti Innovation Zone, New Products Showcase, New Technology Sessions, dan Sustainability Zone juga menampilkan teknologi dan konsep produk terbaru.

Pemenang PCHi Fountain Awards diumumkan pada hari pembukaan PCHi 2026, termasuk 33 produk dan tiga insinyur yang sukses meraih penghargaan tersebut. Penghargaan ini menjadi tolok ukur keunggulan di industri kosmetik, serta menyoroti pencapaian penting sekaligus mendorong inovasi dan pengembangan produk secara berkelanjutan.

PCHi edisi berikutnya akan diselenggarakan pada 24–26 Februari 2027 di Guangzhou, melanjutkan perannya sebagai ajang pertemuan utama bagi industri bahan kosmetik global.

