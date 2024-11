Pitch n' Slay: Bitget и Morph объединяют усилия для поддержки женщин, предоставляя $100,000 на начальное финансирование, гранты и эирдроп токенов BWB

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 11 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget, ведущая криптовалютная биржа и Web3-компания, с гордостью объявляет о проведении мероприятия "Pitch n' Slay" на DevCon в Бангкоке 15 ноября 2024 года в рамках своей инициативы Blockchain4Her. Это эксклюзивное событие направлено на поддержку женщин-основателей в сфере Web3, предоставляя им ключевые ресурсы, такие как финансирование, наставничество, медийное освещение и глобальную платформу для продвижения их инновационных проектов.

При поддержке таких влиятельных партнеров, как Bitget Wallet, World of Women, Foresight Ventures, BeinCrypto, BlockchainReporter, Bitcoin.com News, Cointribune, Hello Labs, BlockBooster, SheFi, Input Communication, Women in Web3 CH и Crypto Girls Club, Pitch n' Slay демонстрирует силу сотрудничества в создании инклюзивных возможностей для женщин в блокчейне. Партнеры предоставят брендированную продукцию для участников, создавая атмосферу вдохновения и оставляя приятные воспоминания об этом знаковом событии. Кроме того, участники смогут поделить между собой эирдроп на $1,000 в токенах BWB, что способствует укреплению связей в сообществе.

На Pitch n' Slay выступят лидеры Web3 в качестве спикеров и судей, включая Грейси Чен, генерального директора Bitget; Сесилию Сюэ, соучредителя и генерального директора Morph; Таю А, генерального директора World of Women; Тесс Хау, основателя Tess Ventures; Мин Сюэ, партнера Foresight Ventures; и Агне Линге, главу роста WeFi. Эти эксперты будут давать ценные советы участникам, которые будут соревноваться за грант в размере $10,000, бесплатное медийное освещение на BeinCrypto и прямой доступ в финал третьего сезона KillerWhales, а также участие в Blockchain4Her Accelerator Program. Акселератор предоставит постоянное наставничество, высокоуровневые возможности для общения от Foresight Ventures, маркетинговую поддержку от Bitget Wallet и медийное освещение, чтобы участники могли оказать устойчивое влияние на индустрию.

Влияние мероприятия будет распространяться за пределы DevCon, а выдающиеся проекты смогут получить до $100,000 на начальном этапе финансирования от Foresight Ventures, что подчеркивает приверженность Bitget поддержке женских инициатив в блокчейне на глобальном уровне.

"С помощью Pitch n' Slay мы создаем платформу, где женщины могут реализовать реальные изменения в Web3, связываясь с ресурсами, наставничеством и поддерживающим сообществом", — отметила Грейси Чен, генеральный директор Bitget. "Blockchain4Her — это больше, чем инициатива — это наша приверженность созданию разнообразной и процветающей экосистемы блокчейна."

Следите за социальными сетями Bitget, чтобы узнать больше о мероприятии Pitch n' Slay и подать заявку на участие в Pitching и Blockchain4Her Awards.