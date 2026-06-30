Pixso запускает «Умный дизайн на основе ИИ» -- первый генеративный UI-инструмент, нативно встроенный в дизайн-систему

Корпоративный AI-генератор интерфейсов, устраняющий потери от переключения между инструментами и ускоряющий вывод продукта на рынок

ГОНКОНГ, 30 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Pixso, ведущая UI/UX платформа для совместной работы, объявила о запуске Pixso «Умный дизайн на основе ИИ» — корпоративного AI-генератора интерфейсов, встроенного в холст Pixso. Решение позволяет командам генерировать, редактировать, аннотировать и передавать UI-дизайн разработчикам в одном окне — без переключения между сервисами.

Pixso AI Smart Design, The Native AI UI Generator and Editor Built for the Entire Design Workflow

В отличие от отдельных AI-плагинов, требующих экспорта файлов между платформами, Pixso «Умный дизайн на основе ИИ» работает как часть самого холста и понимает контекст проекта: на выходе — готовый к продакшену компонентный UI, с которым команда сразу может работать дальше.

ТРИ КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЯ ОБНОВЛЁННОГО UI-ПРОЦЕССА

Девять функций объединены в три блока:

Умное создание. В центре — Умное редактирование, флагманский AI-генератор интерфейсов от Pixso, и модуль Текст в изображение. Достаточно описать экран или компонент текстом — и макет готов к редактированию сразу, без промпт-инжиниринга.

Быстрые итерации. Умная раскладка, Редактирование изображений и Умное переименование берут на себя рутину: корректировку макетов, работу со слоями, порядок в файлах.

Автоматическая подготовка к разработке. Спецификации дизайна, Чек-лист дизайна и Умный текст автоматически готовят документацию для разработчиков и проверяют соответствие дизайн-системе перед запуском продакшена.

Главное отличие Pixso — привязка к дизайн-системе. Вместо непредсказуемого вывода AI-моделей без ограничений, Pixso позволяет настроить генерацию под собственную библиотеку компонентов и дизайн-токены — каждый элемент сразу соответствует бренду.

«Мы сделали инструмент, который выходит за рамки обычного генератора, — говорит Эдвин Ван, сооснователь Pixso. — Когда ИИ работает внутри вашей реальной дизайн-системы, результат можно использовать сразу, а не тратить часы на доработку. Именно это меняет подход к масштабированию продуктовых команд».

Для корпоративных клиентов Pixso предлагает приватное развёртывание: дизайн-ассеты и AI-промпты остаются в инфраструктуре компании и не используются для обучения внешних моделей. Также доступна миграция из Figma. Pixso «Умный дизайн на основе ИИ» уже доступен в редакторе Pixso на www.pixso.net/ru/.

О КОМПАНИИ PIXSO

Pixso — универсальная платформа для совместной работы над UI/UX-дизайном: вайтбординг, прототипирование, дизайн-инструменты и генерация интерфейсов на основе ИИ. Платформа создана для продуктовых и инженерных команд и ускоряет цикл разработки — от идеи до передачи в разработку — за счёт единой инфраструктуры.