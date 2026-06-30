Pixso запускает «Умный дизайн на основе ИИ» -- первый генеративный UI-инструмент, нативно встроенный в дизайн-систему

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Pixso

30 июн, 2026, 14:10 GMT

Корпоративный AI-генератор интерфейсов, устраняющий потери от переключения между инструментами и ускоряющий вывод продукта на рынок

ГОНКОНГ, 30 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Pixso, ведущая UI/UX платформа для совместной работы, объявила о запуске Pixso «Умный дизайн на основе ИИ» — корпоративного AI-генератора интерфейсов, встроенного в холст Pixso. Решение позволяет командам генерировать, редактировать, аннотировать и передавать UI-дизайн разработчикам в одном окне — без переключения между сервисами.

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Pixso AI Smart Design, The Native AI UI Generator and Editor Built for the Entire Design Workflow
Pixso AI Smart Design, The Native AI UI Generator and Editor Built for the Entire Design Workflow

В отличие от отдельных AI-плагинов, требующих экспорта файлов между платформами, Pixso «Умный дизайн на основе ИИ» работает как часть самого холста и понимает контекст проекта: на выходе — готовый к продакшену компонентный UI, с которым команда сразу может работать дальше.

ТРИ КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЯ ОБНОВЛЁННОГО UI-ПРОЦЕССА

Девять функций объединены в три блока:

Умное создание. В центре — Умное редактирование, флагманский AI-генератор интерфейсов от Pixso, и модуль Текст в изображение. Достаточно описать экран или компонент текстом — и макет готов к редактированию сразу, без промпт-инжиниринга.

Быстрые итерации. Умная раскладка, Редактирование изображений и Умное переименование берут на себя рутину: корректировку макетов, работу со слоями, порядок в файлах.

Автоматическая подготовка к разработке. Спецификации дизайна, Чек-лист дизайна и Умный текст автоматически готовят документацию для разработчиков и проверяют соответствие дизайн-системе перед запуском продакшена.

Главное отличие Pixso — привязка к дизайн-системе. Вместо непредсказуемого вывода AI-моделей без ограничений, Pixso позволяет настроить генерацию под собственную библиотеку компонентов и дизайн-токены — каждый элемент сразу соответствует бренду.

«Мы сделали инструмент, который выходит за рамки обычного генератора, — говорит Эдвин Ван, сооснователь Pixso. — Когда ИИ работает внутри вашей реальной дизайн-системы, результат можно использовать сразу, а не тратить часы на доработку. Именно это меняет подход к масштабированию продуктовых команд».

Для корпоративных клиентов Pixso предлагает приватное развёртывание: дизайн-ассеты и AI-промпты остаются в инфраструктуре компании и не используются для обучения внешних моделей. Также доступна миграция из Figma. Pixso «Умный дизайн на основе ИИ» уже доступен в редакторе Pixso на www.pixso.net/ru/.

О КОМПАНИИ PIXSO

Pixso — универсальная платформа для совместной работы над UI/UX-дизайном: вайтбординг, прототипирование, дизайн-инструменты и генерация интерфейсов на основе ИИ. Платформа создана для продуктовых и инженерных команд и ускоряет цикл разработки — от идеи до передачи в разработку — за счёт единой инфраструктуры.

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