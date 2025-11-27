Pixso запускает версию 2.0 с повышенной производительностью и улучшенными AI-инструментами

ГОНКОНГ, 27 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Pixso, облачная платформа для UI/UX дизайна, представила Pixso 2.0 — обновление, которое ускоряет работу, расширяет возможности ИИ и улучшает совместимость. Оно обеспечивает более быстрые процессы, удобную совместную работу и эффективный переход от дизайна к коду.

Что такое Pixso?

Pixso — облачная платформа для UI/UX дизайна, прототипирования и создания дизайн-систем. Она предлагает бесплатный тариф для фрилансеров и небольших команд, пожизненную лицензию и полную русскоязычную локализацию.

Pixso 2.0: Обновление уровня «перезагрузки»

Pixso 2.0 — крупное обновление с переработанной архитектурой для повышения скорости и стабильности: время открытия файлов снижено на 50%, потребление памяти — на 40%, улучшена работа с большими макетами.

Основные функции Pixso 2.0:

Дизайн-токены: Централизованное управление стилями (цвета, шрифты, размеры) для согласованности и удобного взаимодействия между дизайнерами и разработчиками.

Pixso AI: Генерация дизайна и кода по текстовому запросу, что ускоряет создание прототипов и облегчает взаимодействие между дизайнерами и разработчиками.

Pixso MCP: Открытый протокол для интеграции с внешними инструментами (например, Cursor, VS Code), позволяющий передавать данные из Pixso в IDE для генерации фронтенд-кода и перехода от дизайна к коду.

Дизайн до кода (D2C): Генерация готового кода для HTML, Flutter и других фреймворков с сохранением стилевых связей, что улучшает взаимодействие дизайнеров и разработчиков.

Продвинутые возможности работы с текстом: Поддержка переменных шрифтов, текста по пути и двунаправленного текста для арабского и иврита, а также новых языков: японский, корейский, урду, тайский и тибетский.

Совместимость и гибкость：Pixso обеспечивает глубокую совместимость со Sketch: корректно воспроизводит 17 режимов наложения, булевы операции и визуальные эффекты. Платформа поддерживает экспорт Sketch-файлов и простой импорт из Figma, Sketch, Axure и XD.

Улучшенная совместимость с другими платформами: Поддержка всех 17 режимов наложения Sketch для точной передачи данных и интеграции с другими инструментами.

Визуальные комментарии: Возможность добавлять изображения и графику в комментарии, улучшая точность обратной связи.

Воспроизведение видео и GIF в прототипах: Интеграция мультимедиа в интерактивные прототипы для улучшения тестирования и презентаций.

Обновленная библиотека ресурсов: Ускоренная работа с компонентами, улучшенный поиск и синхронизация для эффективной совместной работы.

Пользовательские палитры цветов: Создание и обмен палитрами для упрощения управления брендом и согласованности цветов.

Доступные тарифы: Бесплатный план — неограниченные личные файлы, три командные страницы и 30 дней истории версий. Платный план добавляет расширенные функции, больше хранилища и AI-кредиты для генерации дизайнов.

О Pixso

Pixso — универсальная платформа для UI/UX дизайна, прототипирования и генерации кода. Она подходит командам любого размера и предлагает мощные, интуитивные инструменты для совместной работы. Подробнее на сайте: https://pixso.net/ru/

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2833376/image.jpg