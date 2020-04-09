По результатам исследования компании Novakid, менее трети школьников продолжают школьную программу онлайн во время карантина

Результаты исследования, проведенного компанией Novakid, свидетельствуют о том, что только 26% итальянских детей продолжают учиться через Интернет со школьными учителями. Еще ниже эти показатели в Турции (21%), Польше (11%) и Испании (6%). В России, напротив, 60% учащихся приступили к самостоятельному обучению, а 40% перешли на дистанционное образование под руководством своих учителей.

Важно отметить, что дети получают меньший объем заданий, школьные программы сводятся к минимуму, а темпы обучения снижаются. При этом по сокращенной программе занимаются 37% учащихся в Италии, 28% в Испании, 53% в России, 23% в Турции и 12% в Польше.

Большинство родителей заинтересованы в продолжении обучения для детей и не возражают против назначения дополнительных уроков. 47% родителей в Польше, 43% в Испании, 40% в России и 23% в Италии планируют добавить онлайн-занятия в учебное расписание своих детей.

"Период изоляции может стать непростым испытанием для ребенка. Важно, чтобы в это время все привычные ему социальные институты смогли адаптироваться под новые условия. Опрос показал, что 39,5% школ в России, 20% школ в Польше и Испании, 19% в Италии и 16% в Турции изменили программы и добавили в них игровые онлайн форматы, чтобы лучше удерживать внимание детей. Модель необычного взаимодействия с учениками и использование геймификации разного уровня, для нас, как для онлайн-школы, очень близки.", — комментирует руководитель PR-службы Novakid Анна Толсточенко.

Novakid - онлайн-школа английского языка для детей от 4 до 12 лет. Все учителя школы - носители языка с соответствующими дипломами и опытом преподавания английского детям. Онлайн-уроки проводятся с использованием встроенной веб-платформы с расширенными возможностями, реализуемыми благодаря виртуальной реальности и технологиям геймификации, обеспечивающими полное погружение детей в процесс изучения языка.

Website - https://www.novakid.ru/

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Video - https://youtu.be/Cfop5Q7vzsc

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1142657/Novakid_Infographic.jpg

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SOURCE Novakid Inc