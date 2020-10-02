Растущая МОЩЬ: объявлено международное название пикапа GWM серии P -- POER

Название "POER" (произносится как «пауэр»), представляющее собой аббревиатуру из начальных букв английских слов "powerful" (мощный), "off-road" (внедорожный), "enjoyable" (комфортный) и "reliable" (надежный), навеяно китайским персонажем Пао (Pao), в основе которого также лежит английское слово "POWER", используемое в среднеанглийской форме. Оно символизирует цель компании GWM, заключающуюся в создании автомобиля, который будет мощным не только с механической, но и с практической точки зрения и который можно использовать для езды по бездорожью; при этом интеллектуальная связь сделает вождение более комфортным, а интеллектуальная система безопасности обеспечит надежность в экстремальных условиях.

В минувшем сентябре исполнился год с момента выпуска пикапа GWM POER. За столь короткий период времени объем продаж автомобилей GWM POER достиг почти 100 тысяч единиц, и по этому показателю данная модель стала абсолютным победителем на рынке в своем классе. В прошлом году по всему миру было продано 1,8 млн пикапов GWM. В то же время доля пикапов GWM на внутреннем рынке Китая достигла рекордного уровня 50%.

Пикап GWM POER, имеющий новейшую конструкцию и интеллектуальную систему безопасности, появится на некоторых зарубежных рынках до конца текущего года. Компания GWM надеется, что выпуск автомобилей нового поколения POER будет способствовать росту объемов ее зарубежных продаж.

В последние годы пикапы приобрели огромную популярность во всем мире благодаря своей функциональности в самых различных ситуациях. Поскольку модели продолжают модернизироваться и начинают оснащаться новейшими интеллектуальными средствами безопасности, первоначально применявшимися в седанах и автомобилях класса SUV, наряду с расширением возможных режимов использования, сейчас этот автомобиль уже соответствует ожиданиям водителей в отношении стильного дизайна, интеллектуальности и комфорта. Помимо своей основной роли в качестве грузопассажирского автомобиля, пикап все чаще пользуется предпочтением как семейный автомобиль и транспортное средство для поездок на выходные.

В соответствии с этой тенденцией и на основе позиционирования POER в качестве глобального продукта, GWM выпустит в продажу серию POER с автоматической коробкой передач, которая будет представлена на зарубежных рынках. Таким образом, этот автопроизводитель будет экспортировать пикапы с автоматической коробкой передач впервые за 23 года экспорта автомобилей данного типа. Компания GWM рассчитывает на то, что благодаря автоматической трансмиссии и интеллектуальным средствам безопасности модель POER войдет в премиальный сегмент пикапов, что обеспечит расширение ее ассортимента продукции и свободы выбора для водителей.

В целях обеспечения дополнительных возможностей для потребителей серия POER будет иметь два различных стиля экстерьера. В обоих вариантах передняя часть представлена большой радиаторной решеткой массивного вида, придающей автомобилю ощущение мощи. Укрупненный логотип, расположенный по центру с лицевой стороны, усиливает ощущение совершенства и вселяет в эту модель желаемое чувство агрессивности. Большая радиаторная решетка с крупноформатным опознавательным знаком, в сочетании с выпуклостями на капоте и кузове, напоминающими мускулы, наделяют весь автомобиль агрессивным характером и создают ощущение его готовности к бою с ловкостью настоящего «пирата». Выпуклые линии выглядят подобно «мускулатуре» диких хищников, вдыхая жизнь и душу в кузов автомобиля. Дизайн кузова автомобиля вобрал в себя множество «круговых и изогнутых» линий в качестве основных элементов, которые символизируют скрытую несгибаемую волю к жизни и естественную красоту.

О компании GWM

GWM — всемирно известный производитель автомобилей класса SUV и пикапов. Компания была зарегистрирована на Гонконгской фондовой бирже в 2003 году и Шанхайской фондовой бирже в 2011 году. Этот автопроизводитель, обладающий четырьмя марками: HAVAL, WEY, ORA и GWM Pickup — выпускает как традиционные автомобили, так и транспортные средства, работающие на новых источниках энергии, ориентируясь главным образом на категории SUV и пикапов. Компания GWM обладает независимыми ресурсами обеспечения основных компонентов, включая двигатели и трансмиссии. В 2019 году компания GWM продала 1 058 648 новых автомобилей, что на 1,43% превышает аналогичный показатель предыдущего года, и уже четвертый год подряд преодолевает рубеж в 1 миллион автомобилей.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу https://www.gwm-global.com/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1294626/POER_1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1294627/POER_2.jpg

SOURCE GWM