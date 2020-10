Nasce uma POTÊNCIA: É anunciado o nome global da caminhonete GWM série P, POER

A palavra POER (pronunciada como power), um acrônimo para "Powerful (poderoso), Off-road, Enjoyable (prazeroso) and Reliable (confiável) foi inspirada pelo caractere chinês Pao, e também tem origem na palavra POWER na sua forma do inglês da idade média. Ela representa o objetivo da GWM de construir um veículo que seja potente não apenas mecanicamente, mas também na prática, que possa ser off-road e que sua conectividade inteligente proporcione uma viagem agradável, e que a segurança inteligente garanta confiabilidade em diversas condições viárias.

Este setembro marca um ano desde o lançamento da caminhonete POER da GWM. A POER da GWM atingiu rapidamente o objetivo de cerca de 100.000 unidades em um curto prazo, como o vencedor absoluto de sua classe no mercado. No último ano foram vendidas globalmente 1,8 milhão de caminhonetes da GWN. E a participação de mercado da caminhonete da GWM atinge um recorde de aumento de 50% no seu mercado doméstico, a China.

A caminhonete POER da GWM, com os recursos do design totalmente novo e segurança inteligente, será lançada em determinados mercados internacionais antes do fim deste ano. A GWM espera que o lançamento desta nova geração da POER possa turbinar suas vendas internacionais.

Nos últimos anos, devido à utilidade em diversos cenários, as caminhonetes se tornaram muito populares no mundo todo. Como os modelos continuam a ser atualizados e começam a ser equipados com as mais recentes tecnologias de segurança inteligente, inicialmente utilizadas em sedãs e SUVs, em conjunto com a expansão de cenários de uso, o veículo agora atende às expectativas do motoristas em termos de design com estilo, inteligência e conforto. Além de seu papel principal como veículo utilitário, a caminhonete é cada vez mais escolhida como um carro familiar e para viagens nos fins de semana.

Em linha com essa tendência e baseada na posição da POER como produto global, a GWM irá lançar a série POER com edição de transmissão automática nos mercados internacionais. Essa será a primeira vez que o fabricante irá exportar caminhonetes equipadas com transmissão automática nos 23 anos em que tem exportado esse tipo de veículo. Com transmissão automática e os recursos de segurança inteligentes, a GWM espera que o modelo POER entre no segmento de caminhonete de alto nível, enriqueça a linha de produtos da empresa e ofereça mais escolhas para os motoristas.

Com o objetivo de oferecer mais opções aos consumidores, a série POER terá dois estilos exteriores diferentes. A frente dos dois tem uma grade ampla com bastante impacto visual, dando uma sensação de potência ao veículo. O logotipo ampliado no meio complementa o aspecto da frente, amplificando a sensação de bravura e envolvendo o modelo com uma sensação desejavelmente agressiva. A ampla grade com um emblema grande, juntamente com os músculos salientes no capô e corpo tornam todo o carro mais agressivo e pronto para lutar ágil e valentemente. As linhas salientes assemelham-se ao "tendão" de predadores selvagens, injetando vida e alma no corpo. O design do corpo do carro adota muitos "círculos e curvas" como elementos básicos, que simbolizam o poder de resiliência oculto na vida e na beleza da natureza.

Sobre a GWM

A GWM é um fabricante de SUV e caminhonetes conhecido mundialmente. A empresa foi listada na Hong Kong Stock Exchange em 2003 e na Shanghai Stock Exchange em 2011. Com quatro marcas, incluindo HAVAL, WEY, ORA e GWM Pickup, o fabricante de automóveis produz tanto veículos convencionais quanto de novas energias e foca nas categorias SUV e caminhonetes. A GWM pode dar assistência independente a seus componentes principais, incluindo motores e transmissões. Em 2019, a GWM vendeu 1.058.648 veículos novos, um aumento de 1,43% ano a ano, ultrapassando a marca de um milhão pelo quarto ano consecutivo.

Para mais informações, acesse https://www.gwm-global.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1294626/POER_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1294627/POER_2.jpg

FONTE GWM

SOURCE GWM