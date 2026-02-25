RAVEN2 ОТКРЫВАЕТ ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ БУСТ-СЕРВЕР «ГОРЕНИЕ» С ОГРОМНЫМИ НАГРАДАМИ ЗА РОСТ

Все игроки по достижении 60-го уровня получают Легендарное Священное одеяние

СЕУЛ, Южная Корея, 25 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Netmarble, ведущий разработчик и издатель высококачественных игр, выпустила крупное обновление своей жестокой темной фэнтезийной многопользовательской онлайн-игры RAVEN2. С этим обновлением впервые в истории запущен буст-сервер игры, а также появились специальные события и дополнительный контент.

Недавно запущенный сервер ГОРЕНИЕ — это предназначенный для быстрого прогресса буст-сервер, который будет работать в течение всего пары месяцев. Примерно после двух месяцев освоения игры на сервере ГОРЕНИЕ для продолжения игры пользователи будут переведены на существующие серверы.

Играя на сервере ГОРЕНИЕ, благодаря предлагаемым только на этом сервере событиям и наградам за прогресс, игроки могут ускорить свой рост. По достижении 5-го уровня игроки могут получить Героическое Священное одеяние и Героического Знакомого. Постепенно повышая свой уровень, на определенных этапах они также получат Героический Набор Снаряжения и ГОРЯЩИЕ Сундуки Уровня, в которые входят различные предметы и поддержка наращивания Опыта, что поможет им ускорить прогресс. Достигшие 60-го уровня игроки получат Легендарное Священное одеяние, и такую же награду по достижении 60-уровня получат все игроки на каждом сервере.

Кроме того, играющие на сервере ГОРЕНИЕ игроки при выполнении ежедневных миссий могут зарабатывать ГОРЯЩИЕ Сундуки для Призыва, дающие шанс каждый день в течение периода действия события призывать награды. В числе предоставляемых только при игре на сервере ГОРЕНИЕ льгот бонусные очки Опыта, Золото и рост Статистики, а также различные события поддержки роста. Полную информацию о событиях можно найти на официальном форуме .

Дополнительные обновления включают новый контент «Экспедиция Знакомого» и мировой контент Бездна 2F, расширяющие геймплей и возможности.

Официальное продолжение Raven (EvilBane: The Iron King), RAVEN2 — это сверхпопулярная в мире многопользовательская ролевая онлайн-игра, действие которой разворачивается в темном фэнтезийном мире, полностью обновленном благодаря непревзойденной графике. В качестве участника Особого корпуса игроки отправятся в путешествие, чтобы расследовать опасные и странные инциденты по королевскому приказу и вступить в крупномасштабную жестокую войну.

Для получения дополнительной информации о RAVEN2 следите за официальным форумом , YouTube-каналом и страницей Facebook игры. Игроки также могут посетить официальный сайт , чтобы узнать больше об игре.

О компании Netmarble Corporation

Корпорация Netmarble, основанная в Корее в 2000 году, является ведущим мировым разработчиком и издателем игр. Благодаря признанным франшизам и стратегическим партнерским отношениям с ведущими владельцами интеллектуальной собственности компания предоставляет инновационный и привлекательный игровой опыт аудиториям по всему миру. Компании Netmarble, являющейся материнской компанией для Kabam, SpinX Games, Jam City и крупным акционером HYBE и NCSOFT, принадлежит ряд разнообразных игр, включая Solo Leveling:ARISE, Seven Knights Re:BIRTH, RAVEN2, MARVEL Future Fight и The Seven Deadly Sins: Grand Cross. Более подробную информацию можно найти на веб-сайте http://company.netmarble.com .

