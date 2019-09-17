Раввин Брюс Люстиг включен в состав Верховного совета человеческого братства

АБУ-ДАБИ, ОАЭ, 17 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- Верховный совет человеческого братства (Higher Committee of Human Fraternity) сообщил о включении главного раввина Вашингтонского еврейского собрания Брюса Люстига в состав совета, увеличивая до восьми общее число членов организации, деятельность которой ориентирована на достижение целей, изложенных в Декларации человеческого братства.

Раввин Брюс Люстиг выразил свою глубочайшую благодарность Его Святейшеству Папе Римскому Франциску и Великому Имаму аль-Азхара Ахмеду Эль-Тайебу за их поддержку и помощь в работе Совета, а также за их искреннее стремление достичь священной миссии, сформулированной в Декларации. Он поблагодарил Совет за включение его в состав организации как представителя иудейской веры, отметив, что с готовностью принимает на себя эту роль, и с большим удовольствием засвидетельствовал подписание исторического документа.

"Я всегда с надеждой ждал подобного события, способного стать переломным моментом в наведении мостов между религиозными сообществами и в конечном итоге поспособствовать достижению мира и гармонии в нашем раздробленном мире. Для меня большая честь присоединиться к столь уважаемым фигурам, прилагающим порой титанические усилия к тому, чтобы любовь победила ненависть, справедливость воцарилась над неправотой, а вера превозмогла страх..., - отметил раввин, добавив: "Располагая знаниями детей Авраама, созданных по образу Божьему, мы все должны стремиться к справедливости и миру для всех детей Господа нашего. Дай Бог каждому из нас силу и смелость принести гармонию, надежду, справедливость и любовь в наш раздробленный мир, как это предусматривает Декларация человеческого братства и как того требует наша общая вера в Бога".

Глава Верховного совета Его Высокопреосвященство Мигель Анхель Аюсо Гиксот поприветствовал Раввина Брюса Люстига в составе организации, подчеркнув: "Совет приветствует всех религиозных и культурных деятелей, вносящих свой вклад в достижение благородных целей нашей Декларации". Он также добавил, что Совет намеревается организовать встречи с рядом влиятельных лидеров общественного мнения с целью координации своих инициатив и проектов.

Брюс Люстиг является Главным раввином Вашингтонского еврейского собрания, где он вот уже более 25 лет служит на благо общины, возглавляя свыше 2 800 семейных собраний, а также занимая различные руководящие посты в местном и международном еврейских сообществах. Как активный общественный деятель, Раввин Брюс Люстиг организовал первый Авраамический саммит, объединивший христиан, иудеев, мусульман США после терактов 11 сентября. Результатом саммита стало проведение первого Авраамического круглого стола при участии епископа Джона Брайсона Чейна, профессора Акбара Ахмеда и самого раввина Люстига. Три авторитетных религиозных деятеля высказались за мир и межконфессиональный диалог в Соединенных Штатах. Издание Newsweek назвало Брюса Люстига "одним из самых влиятельных раввинов Америки", а Король Марокко Мухаммед VI удостоил его медали за ведущую роль в межрелигиозном сотрудничестве.

Верховный совет человеческого братства был учрежден для достижения целей "Декларации человеческого братства" и разработки организационной структуры для достижения изложенных в ней задач. Совет руководит процессом выполнения планов, программ и инициатив, направленных на реализацию положений Декларации, призывающей к миру и гармоничному сосуществованию людей на Земле во благо светлого будущего следующих поколений.

В задачи Верховного совета входит надзор за выполнением положений документа на региональном и международном уровнях, проведение встреч с мировыми религиозными, политическими лидерами, главами международных организаций и другими влиятельными фигурами. Кроме того, организация играет важнейшую роль в управлении деятельностью Дома семейства Авраамова в Абу-Даби, являющегося одним из первоначальных проектов Совета и воплощающего взаимосвязь между тремя течениями авраамической религии, предоставляя платформу для диалога, взаимопонимания и гармоничного сосуществования различных религиозных верований.

Для получения дополнительной информации о Верховном совете человеческого братства посетите веб-сайт www.forhumanfraternity.org

SOURCE The Higher Committee for Human Fraternity