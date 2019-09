Comitê Superior da Fraternidade Humana nomeia rabino M. Bruce Lustig como membro

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 17 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- O Comitê Superior da Fraternidade Humana anunciou a inclusão do rabino sênior da Congregação Hebraica de Washington, M. Bruce Lustig, como um de seus membros. O órgão passa a contar com um total de oito integrantes dedicados à realização dos objetivos estabelecidos no Documento sobre a Fraternidade Humana.

O rabino M. Bruce Lustig expressou sua profunda gratidão à Sua Santidade o Papa Francisco e ao Dr. Ahmed At-Tayeb, grande imã de Al-Azhar, pelo apoio e encorajamento ao trabalho do Comitê e por seus esforços sinceros em realizar a sagrada missão do Documento sobre a Fraternidade Humana. Ele agradeceu ao Comitê a sua nomeação como representante da fé judaica, expressando ter aceitado a função e estar satisfeito por testemunhar a assinatura da declaração histórica.

"A minha esperança era de que este acontecimento pudesse ser um momento decisivo que trouxesse novas oportunidades de construir pontes entre líderes religiosos e comunidades, bem como promover paz e harmonia no nosso mundo fragmentado", disse o rabino M. Bruce Lustig. "Sinto-me honrado em me unir a pessoas tão estimadas que atuam para defender o amor contra o ódio, a justiça contra a injustiça e a fé contra o medo. Empoderados pelo conhecimento como filhos de Abraão de que todos são criados segundo a imagem divina, devemos buscar justiça e paz para todos os filhos de Deus. Que Deus dê a cada um de nós força e coragem para que proporcionemos harmonia, esperança, justiça e amor ao nosso mundo fragmentado, como prevê a Declaração sobre a Fraternidade Humana e como deseja a nossa fé comum em Deus."

Sua Eminência Miguel Angel Ayuso Guixot, presidente do Comitê Superior, recebeu o rabino M. Bruce Lustig como novo membro e declarou que "o Comitê acolhe todas as competências, personalidades religiosas e culturais e todos aqueles que contribuem para a concretização dos objetivos honrosos pelos quais foi criado o Documento sobre a Fraternidade Humana". Ele acrescentou que, no próximo período, o Comitê pretende se reunir com um conjunto de líderes e ícones importantes para coordenar as iniciativas e projetos que está implementando.

M. Bruce Lustig é o rabino sênior da Congregação Hebraica de Washington, onde atua há mais de 25 anos e liderou mais de 2.800 reuniões familiares, além de ocupar vários cargos de liderança em comunidades judaicas locais e internacionais. O rabino é um ativista social engajado e organizou a primeira cúpula abraâmica a ter reunido cristãos, judeus e muçulmanos nos Estados Unidos após os ataques de 11 de setembro. A cúpula levou à criação da primeira Mesa Redonda Abraâmica com o bispo John Chane, o professor Akbar Ahmed e o rabino M. Bruce Lustig, que dialogaram como um trio pela paz e pelo diálogo inter-religioso nos Estados Unidos. Lustig foi reconhecido pela revista Newsweek como "um dos rabinos mais influentes da América" e recebeu uma medalha de honra do rei Mohammed VI pela sua liderança na cooperação inter-religiosa.

O Comitê Superior foi formado para atingir os objetivos do "Documento sobre a Fraternidade Humana" e para desenvolver um quadro operacional para as metas e objetivos nele estabelecidos. Além disso, o Comitê cuida da realização de planos, programas e iniciativas para cumprir as disposições do Documento, que clama por paz e convivência mundial e por um futuro de prosperidade e tolerância para as próximas gerações.

As tarefas do Comitê Superior abrangem a supervisão da implementação do Documento em nível regional e internacional e a realização de reuniões internacionais com personalidades religiosas, vários líderes, chefes de organizações internacionais e outras partes relevantes. Além disso, o Comitê tem um papel central na supervisão de uma de suas primeiras iniciativas, a Casa da Família Abraâmica em Abu Dhabi, que incorpora a relação entre as três fés abraâmicas e proporciona uma plataforma de diálogo, compreensão e coexistência entre as religiões.

Para obter mais informações sobre o Comitê Superior da Fraternidade Humana, acesse www.forhumanfraternity.org

FONTE The Higher Committee for Human Fraternity

SOURCE The Higher Committee for Human Fraternity