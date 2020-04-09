Решения Innodisk приносят истинный потенциал технологий NVMe в промышленную среду

Бескомпромиссная производительность

Промышленные предприятия уже в течение некоторого времени используют устройства флэш-памяти на базе NVMe, однако их производительность оставляет желать лучшего. Несмотря на краткие моменты, когда эти устройства демонстрируют молниеносную скорость записи данных, которой пользователи ждут от технологий NVMe, средний показатель по-прежнему остается низким.

Система флэш-памяти NVMe промышленного класса от Innodisk характеризуются двойным режимом производительности, обеспечивающим ей стабильную и эффективную работу в условиях, когда другие устройства могут только функционировать в одном режиме. Разработка на базе передовых технологий фирменного ПО Innodisk приносит с собой новую эпоху высокоскоростной записи информации в промышленных сценариях.

Для иллюстрации, при проведении сравнительного теста на скорость записи твердотельным накопителем 3TE6 NVMe M.2 емкостью 1 ТБ от Innodisk и сопоставимым промышленным SSD 3TE6 NVMe аналогичной емкости от другого производителя продукт Innodisk демонстрировал средний показатель на уровне 1 Гб/с с минимальными колебаниями. В то же время производительность устройства другой торговой марки дважды значительно падала, скорость записи резко колебалась, а ее средний показатель составлял всего 380 Мб/с.

Устройства флэш-памяти NVMe от Innodisk демонстрируют превосходную производительность в широком спектре температур, функционируя с высокой стабильностью и эффективностью даже в экстремальном температурном режиме.

Решения для всех промышленных прикладных сценариев

Продукты NVMe от Innodisk доступны в форм-факторах М.2 2242 и 2280, CFexpress и NanoSSD c интерфейсами PCIe 3-го и будущего 4-го поколения. В сочетании с емкостью до 2 Тб, передовыми функциями обеспечения безопасности, конструкцией, обеспечивающей стойкость к широкому спектру температур, а также стабильными источниками бесперебойного питания с обширным ресурсом продукты NVMe от Innodisk идеально подходят для использования в промышленной среде. Приобрести их можно уже сегодня.

О компании Innodisk

Компания Innodisk является сервисным провайдером устройств флэш-памяти, модулей DRAM и встраиваемых периферийных продуктов для промышленной и корпоративной среды. Успешно удовлетворяя потребности клиентов из широкого спектра сложных и высокотехнологичных отраслей, мы выделяемся среди конкурентов своим стремлением предоставлять индивидуальные решения и беспрецедентный уровень обслуживания.

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