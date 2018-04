Luzhou Laojiao провела церемонию укупоривания в пекинском Храме императорских предков

Проверенный временем бренд байцзю Luzhou Laojiao с давних пор предпочитает производить свой напиток весной. По утверждению компании, традиционная технология получения байцзю была изобретена в эпоху династий Цинь и Хань, а затем доработана во время правления династий Юань, Мин и Цин.

По словам эксперта У Цайцзюня (Wu Caijun), проведение традиционной церемонии укупоривания а храме Таймяо наглядно демонстрирует свойственные Luzhou Laojiao поклонение природе, уважение к истории и предкам, твёрдое намерение сохранять обычаи, а также дух высочайшего мастерства.

В ходе церемонии глава правления Luzhou Laojiao Co., Ltd. г-н Лью Мяо (Liu Miao) отметил, что культура байцзю уходит своими корнями в основы величественной китайской цивилизации, олицетворяя мудрость и богатейший опыт, накопленные виноделами на протяжении этих тысячелетий. Этот напиток является выдающимся даром Поднебесной всему миру.

После окончания торжественной церемонии Китайская служба экономической информации (CEIS) новостного агентства "Синьхуа" и компания Luzhou Laojiao Co., Ltd. провели совместный семинар, посвящённый популяризации китайской культуры на международной арене.

Участники мероприятия обсудили вопросы содействия глобализации традиционной культуры Поднебесной и углубления связей между народами стран инициативы «Пояс и путь».

По убеждению Лью Мяо, на фоне растущего международного влияния Китая и полномасштабного возрождения китайской культуры водка байцзю - один из ведущих атрибутов традиционной культуры Поднебесной, - получила невиданную ранее историческую возможность для ускорения своего развития и выхода на международный рынок.

Как отметил директор Центра грековедения при Пекинском университете иностранных языков Инь Яли (Yin Yali), знаменитый национальный бренд является настоящей "визитной карточкой" культуры и имеет все шансы играть уникальную роль в продвижении китайской культуры на мировой арене.

В последние годы Luzhou Laojiao делает всё возможное для возрождения традиций Китая и их популяризации в глобальном масштабе.

В 2017 году торговая марка провела ряд международных благотворительных инициатив - таких как Guojiao 1573 «Let the World Feel the Taste of China» и международная конференция поэтической культуры, - и приняла активное участие в мероприятиях национального масштаба, включая Форум по международному сотрудничеству в рамках инициативы «Пояс и путь», Саммит БРИКС в Сямэне и Европейско-китайский форум, ориентированных на продвижение традиционной культуры Китая на мировой арене.

Фотo - https://mma.prnewswire.com/media/661337/Sealing_ceremony_Luzhou_Laojiao.jpg

ИСТОЧНИК Luzhou Laojiao Co., Ltd.