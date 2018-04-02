Luzhou Laojiao провела церемонию укупоривания в пекинском Храме императорских предков

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Luzhou Laojiao Co., Ltd.

19:15 BST

ПЕКИН (BEIJING), 2 апреля 2018 г. /PRNewswire/ -- Luzhou Laojiao Co., Ltd., компания-производитель знаменитой китайской водки «байцзю», провела церемонию торжественного укупоривания одного из самых популярных продуктов Luzhou Laojiao National Cellar 1573. Мероприятие состоялось в прошедшую субботу на территории Храма императорских предков (Таймяо) в Пекине.

Sealing ceremony of the Luzhou Laojiao National Cellar 1573 at the Imperial Ancestral Temple, Beijing, on March 31.
Sealing ceremony of the Luzhou Laojiao National Cellar 1573 at the Imperial Ancestral Temple, Beijing, on March 31.

Проверенный временем бренд байцзю Luzhou Laojiao с давних пор предпочитает производить свой напиток весной. По утверждению компании, традиционная технология получения байцзю была изобретена в эпоху династий Цинь и Хань, а затем доработана во время правления династий Юань, Мин и Цин.

По словам эксперта У Цайцзюня (Wu Caijun), проведение традиционной церемонии укупоривания а храме Таймяо наглядно демонстрирует свойственные Luzhou Laojiao поклонение природе, уважение к истории и предкам, твёрдое намерение сохранять обычаи, а также дух высочайшего мастерства.

В ходе церемонии глава правления Luzhou Laojiao Co., Ltd. г-н Лью Мяо (Liu Miao) отметил, что культура байцзю уходит своими корнями в основы величественной китайской цивилизации, олицетворяя мудрость и богатейший опыт, накопленные виноделами на протяжении этих тысячелетий. Этот напиток является выдающимся даром Поднебесной всему миру.

После окончания торжественной церемонии Китайская служба экономической информации (CEIS) новостного агентства "Синьхуа" и компания Luzhou Laojiao Co., Ltd. провели совместный семинар, посвящённый популяризации китайской культуры на международной арене.

Участники мероприятия обсудили вопросы содействия глобализации традиционной культуры Поднебесной и углубления связей между народами стран инициативы «Пояс и путь».

По убеждению Лью Мяо, на фоне растущего международного влияния Китая и полномасштабного возрождения китайской культуры водка байцзю - один из ведущих атрибутов традиционной культуры Поднебесной, - получила невиданную ранее историческую возможность для ускорения своего развития и выхода на международный рынок.

Как отметил директор Центра грековедения при Пекинском университете иностранных языков Инь Яли (Yin Yali), знаменитый национальный бренд является настоящей "визитной карточкой" культуры и имеет все шансы играть уникальную роль в продвижении китайской культуры на мировой арене.

В последние годы Luzhou Laojiao делает всё возможное для возрождения традиций Китая и их популяризации в глобальном масштабе.

В 2017 году торговая марка провела ряд международных благотворительных инициатив - таких как Guojiao 1573 «Let the World Feel the Taste of China» и международная конференция поэтической культуры, - и приняла активное участие в мероприятиях национального масштаба, включая Форум по международному сотрудничеству в рамках инициативы «Пояс и путь», Саммит БРИКС в Сямэне и Европейско-китайский форум, ориентированных на продвижение традиционной культуры Китая на мировой арене.

Фотo - https://mma.prnewswire.com/media/661337/Sealing_ceremony_Luzhou_Laojiao.jpg

ИСТОЧНИК Luzhou Laojiao Co., Ltd.

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Luzhou Laojiao провела церемонию укупоривания в пекинском Храме императорских предков

Информация предоставлена

Luzhou Laojiao Co., Ltd.

19:15 BST