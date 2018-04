Luzhou Laojiao organise une cérémonie de scellage au Temple des ancêtres impériaux de Beijing

Luzhou Laojiao, une marque traditionnelle de baijiu, s'attache depuis longtemps à faire du baijiu au printemps. La technique traditionnelle de production de baijiu remonte aux dynasties Qin et Han et a été perfectionnée sous les dynasties Yuan, Ming et Qing, selon l'entreprise.

« L'organisation de cette cérémonie de scellage dans le respect des traditions à Taimiao témoigne du culte que Luzhou Laojiao rend à la nature, de son respect de l'histoire et des ancêtres, de sa volonté de transmettre les techniques et de son esprit artisanal », a déclaré Wu Caijun, expert en sacrifice.

Lors de la cérémonie de scellage, Liu Miao, président de Luzhou Laojiao Co., Ltd., a déclaré que la culture chinoise du baijiu est enracinée dans la splendide civilisation chinoise et incarne la sagesse et l'inlassable labeur des producteurs de baijiu depuis des milliers d'années. C'est la contribution exceptionnelle de la Chine au monde.

Après la cérémonie de scellage, un séminaire a été organisé par le Service chinois d'information économique (CEIS) de l'agence de presse Xinhua et Luzhou Laojiao Co., Ltd., sur le thème de la promotion de la culture chinoise à l'international.

Les participants au séminaire ont discuté de la manière d'aider l'exceptionnelle culture traditionnelle de la Chine à s'internationaliser et de la promotion du lien entre les peuples dans le cadre de l'initiative « la Ceinture et la Route ».

« Avec l'influence grandissante de la Chine et une culture chinoise en plein renouveau, le baijiu chinois, un symbole de la culture traditionnelle chinoise, a connu des opportunités historiques pour accélérer son développement et s'internationaliser », a déclaré Liu Miao.

« Une marque nationale chinoise d'exception est une carte de visite de la culture chinoise et elle pourrait jouer un rôle unique dans la promotion de la culture chinoise dans le monde », a déclaré Yin Yali, directeur du Centre d'études grecques de l'Université des études internationales de Beijing lors du séminaire.

Ces dernières années, Luzhou Laojiao s'est attachée à rajeunir la culture traditionnelle chinoise et à promouvoir sa diffusion à l'échelle internationale.

En 2017, Luzhou Laojiao a lancé une série d'événements caritatifs mondiaux tels que Guojiao 1573 « Let the World Feel the Taste of China » (« Faire goûter les saveurs de la Chine au monde ») et une conférence internationale sur la culture de la poésie. Elle a également participé activement aux événements nationaux, dont le Forum de la Ceinture et la Route pour la coopération internationale, le Sommet BRICS à Xiamen et le Forum Euro-Chine destiné à promouvoir l'exceptionnelle culture traditionnelle de la Chine sur la scène mondiale.

