Hengtong High Voltage изготовила самый длинный в мире подводный силовой XLPE-кабель 500 кВ без фабричных соединений

Подводный XLPE-кабель 500 кВ протяженностью 18,15 км без фабричных соединений успешно 10 марта 2018 года успешно прошел заводские приемочные испытания. Завод-изготовитель организовал для всего штата своих сотрудников праздничные торжества в честь достижения столь важной вехи на пути развития технологий производства высококачественных кабельных систем.

Подводная кабельная система 500 кВ занимает ключевое место в реализации важнейшего проекта создания сети передачи и трансформации электроэнергии в островном регионе Чжоушань (пров. Чжэцзян). Кабель обеспечит передачу энергии между офшорными платформами, Нинбо (прибрежным городом в Чжэцзяне) и Чжоушанем.

«Подводный XLPE-кабель 500 кВ будет играть важную роль в электроснабжении новой зоны экономико-технологического развития в архипелаге Чжоушань, - завил глава правления Hengtong High Voltage Ли Цзывэй (Li Ziwei). - Мы очень гордимся своим вкладом в превращение отметки «сделано в Китае» во всемирный знак качества, а также успехом наших специалистов, сумевших разработать уникальное решение, позволяющее преодолеть значительные технологические трудности. Это решение обеспечит поддержку созданию энергетической сети в регионе Нинбо и Чжоушаня».

С момента своего основания компания Hengtong High Voltage реализует различные научно-исследовательские и проектно-конструкторские программы в сфере подводных силовых и коммуникационных кабельных систем. На сегодняшний день, в ассортименте продукции предприятия представлены интегрированные решения, характеризующиеся превосходными характеристиками с точки зрения проектирования, производства, эксплуатации и технического обслуживания.

Параллельно наращиванию своего производственного потенциала Hengtong High Voltage работает над освоением различных зарубежных рынков в рамках своей стратегии глобализации. К примеру, в 2016 году компания поставила свыше 200 км комбинированного оптоволоконного кабеля 220 кВ для одного проекта государственной электросети в России. Кроме того, Hengtong High Voltage успешно выигрывает тендеры на реализацию многочисленных проектов национального уровня в Египте, Турции, Таиланде, Малайзии, Венесуэле, на Шри-Ланке и т.д.

О компании Hengtong High Voltage

Основанная в 2009 году компания Hengtong High Voltage входит в состав Hengtong Optic-Electric. Передовая высокотехнологичная компания является ведущим игроком в сегменте энергетического Интернета и специализируется на предоставлении интегрированных решений для ВЧ-связи по электропроводам, а также на производстве кабелей высокого и сверхвысокого напряжения, подводных, оптоволоконных кабелей и сопутствующей продукции.

Контактная информация:

Hengtong High Voltage Submarine Cable Co.

+86 512 5226 6837

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