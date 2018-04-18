Hengtong High Voltage изготовила самый длинный в мире подводный силовой XLPE-кабель 500 кВ без фабричных соединений

Информация предоставлена

Hengtong Group

08:42 BST

СУЧЖОУ (SUZHOU), Китай, 18 апреля 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Hengtong High Voltage Submarine Cable Co. (сокращенно - Hengtong High Voltage), дочернее предприятие Hengtong Optic-Electric - ведущего производителя оптоволоконных кабелей и интегрированного поставщика услуг для китайского сектора ВЧ-связи по электропроводам, - изготовила самый длинный в мире подводный силовой кабель XLPE 500 кВ перем. тока без фабричных соединений. С помощью подобного технологического прорыва Hengtong High Voltage не только продолжает повышать качество своих СВН-продуктов для подводного применения, но и укрепляет свои позиции в отрасли.

Members of the Management Team in Hengtong Submarine Power Cable manufacturing plant celebrating the successful test of the cable.
Members of the Management Team in Hengtong Submarine Power Cable manufacturing plant celebrating the successful test of the cable.
The world’s longest length of 500kV AC XLPE submarine power cable without factory joints
The world’s longest length of 500kV AC XLPE submarine power cable without factory joints
500kV XLPE submarine cable manufactured by Hengtong High Voltage has successfully passed the voltage test.
500kV XLPE submarine cable manufactured by Hengtong High Voltage has successfully passed the voltage test.
Members of the Management Team in Hengtong Submarine Power Cable manufacturing plant celebrating the successful test of the cable. The world’s longest length of 500kV AC XLPE submarine power cable without factory joints 500kV XLPE submarine cable manufactured by Hengtong High Voltage has successfully passed the voltage test.

Подводный XLPE-кабель 500 кВ протяженностью 18,15 км без фабричных соединений успешно 10 марта 2018 года успешно прошел заводские приемочные испытания. Завод-изготовитель организовал для всего штата своих сотрудников праздничные торжества в честь достижения столь важной вехи на пути развития технологий производства высококачественных кабельных систем.

Подводная кабельная система 500 кВ занимает ключевое место в реализации важнейшего проекта создания сети передачи и трансформации электроэнергии в островном регионе Чжоушань (пров. Чжэцзян). Кабель обеспечит передачу энергии между офшорными платформами, Нинбо (прибрежным городом в Чжэцзяне) и Чжоушанем.

«Подводный XLPE-кабель 500 кВ будет играть важную роль в электроснабжении новой зоны экономико-технологического развития в архипелаге Чжоушань, - завил глава правления Hengtong High Voltage Ли Цзывэй (Li Ziwei). - Мы очень гордимся своим вкладом в превращение отметки «сделано в Китае» во всемирный знак качества, а также успехом наших специалистов, сумевших разработать уникальное решение, позволяющее преодолеть значительные технологические трудности.  Это решение обеспечит поддержку созданию энергетической сети в регионе Нинбо и Чжоушаня».

С момента своего основания компания Hengtong High Voltage реализует различные научно-исследовательские и проектно-конструкторские программы в сфере подводных силовых и коммуникационных кабельных систем. На сегодняшний день, в ассортименте продукции предприятия представлены интегрированные решения, характеризующиеся превосходными характеристиками с точки зрения проектирования, производства, эксплуатации и технического обслуживания.

Параллельно наращиванию своего производственного потенциала Hengtong High Voltage работает над освоением различных зарубежных рынков в рамках своей стратегии глобализации. К примеру, в 2016 году компания поставила свыше 200 км комбинированного оптоволоконного кабеля 220 кВ для одного проекта государственной электросети в России. Кроме того, Hengtong High Voltage успешно выигрывает тендеры на реализацию многочисленных проектов национального уровня в Египте, Турции, Таиланде, Малайзии, Венесуэле, на Шри-Ланке и т.д.

О компании Hengtong High Voltage

Основанная в 2009 году компания Hengtong High Voltage входит в состав Hengtong Optic-Electric. Передовая высокотехнологичная компания является ведущим игроком в сегменте энергетического Интернета и специализируется на предоставлении интегрированных решений для ВЧ-связи по электропроводам, а также на производстве кабелей высокого и сверхвысокого напряжения, подводных, оптоволоконных кабелей и сопутствующей продукции.

Контактная информация:
Hengtong High Voltage Submarine Cable Co.
+86 512 5226 6837

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/678152/hengtong_Group_photo.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/678153/hengtong_submarine_power_cable.jpg
Фото -
https://mma.prnewswire.com/media/678642/500kV_XLPE_submarine_cable_manufactured_by_Hengtong_High_Voltage_has_successfully_passed_the_voltage_test.jpg 

 

ИСТОЧНИК Hengtong Group

Другие материалы из этого источника

01:59 BST Hengtong High Voltage manufactures the world's longest length of...

Обзор

Другие пресс-релизы на аналогичные темы

Вы прочитали:

Hengtong High Voltage изготовила самый длинный в мире подводный силовой XLPE-кабель 500 кВ без фабричных соединений

Информация предоставлена

Hengtong Group

08:42 BST