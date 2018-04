Hengtong High Voltage fabrique le plus long câble d'alimentation électrique sous-marin au monde d'une puissance de 500 kV CA composé de polyéthylène réticulé sans jointures de fabrication

Le câble sous-marin en XLPE de 500 kV sans jointures de fabrication, et d'une longueur de 18,15 km, a passé avec succès le test complet de réception en usine effectué le 10 mars 2018. L'équipe de direction de l'usine de fabrication du câble a célébré cette étape majeure avec l'ensemble de ses collaborateurs afin de saluer l'accomplissement que représente la mise au point du procédé de fabrication et l'excellence de la solution offerte à son client avec ce système de câble.

Le système de câble sous-marin de 500 kV joue un rôle essentiel dans un projet très important de transmission et de transformation électrique à Zhoushan, dans la province du Zhejiang en Chine. Le câble facilitera l'interconnexion électrique entre les installations en mer, Ningbo (une ville côtière située dans la province du Zhejiang) et Zhoushan.

« Le câble sous-marin en XLPE de 500 kV sera un élément crucial de l'interconnectivité électrique dans la nouvelle zone de développement de l'archipel du Zhoushan », a déclaré Li Ziwei, président de Hengtong High Voltage. « Nous sommes extrêmement fiers de notre contribution au "made in China", un sceau de qualité mondial, et fiers aussi du succès de nos équipes qui ont conçu une solution différenciée capable de surmonter d'importants défis techniques. La solution soutiendra le développement du réseau électrique dans les régions de Ningbo-Zhoushan. »

Depuis sa création, Hengtong High Voltage a mis en œuvre de nombreux programmes de recherche et développement concernant les systèmes de câbles électriques sous-marins et les systèmes de câbles de communication sous-marins. Aujourd'hui, ses produits comprennent des solutions intégrées qui incluent la conception, la fabrication, la construction et les opérations de maintenance.

Parallèlement au développement de ses capacités, Hengtong High Voltage a étendu sa présence dans divers marchés étrangers dans le cadre de sa stratégie internationale. Par exemple, en 2016, la société a fourni plus de 200 km de câbles composites en fibre optique de 220 kV pour un projet unique concernant le réseau électrique de Russie. En outre, Hengtong High Voltage en remporté avec succès des contrats dans divers projets nationaux significatifs, notamment en Égypte, en Thaïlande, en Malaisie, au Sri Lanka et au Venezuela.

À propos de Hengtong High Voltage

Fondée en 2009, Hengtong High Voltage est membre de Hengtong Optic-Electric. Société high-tech de premier ordre et principal acteur dans l'Internet de l'énergie, elle s'investit pour fournir des solutions intégrées dans les communications par courants porteurs en ligne et dans la fabrication de câbles haute et extra-haute tension, de câbles sous-marins, de câbles composites en fibres optiques, de câbles sous-marins en fibre optique et d'autres produits apparentés.

