Хайнань отменил визовый режим для граждан 59 стран

Согласно новому положению, туристические группы или самостоятельные путешественники из 59 стран, включая Россию, Великобританию, Францию, Германию и США, могут пребывать на курортном острове без визы на протяжении периода до 30 дней при условии бронирования тура через турагентства.

Напомним, что, начиная с 2000 года, режим 15-дневного безвизового пребывания на Хайнане действует для граждан 21 страны мира, а в 2010-м к ним добавились ещё пять стран.

«Продлевая действие политики безвизового режима до 30 дней, правительство КНР стремится привлекать больше зарубежных туристов, стимулировать развитие туристической отрасли и удовлетворять потребности иностранных гостей», - отметил заместитель главы Миграционного управления Цюй Юньхай (Qu Yunhai).

Как значится в методических рекомендациях по поддержке процессов углубления реформы и открытости Хайнаня, обнародованных в субботу органами центральной власти страны, отмена виз для посещения острова является частью стратегии превращения провинции в «порт свободной торговли с китайской спецификой».

За последние годы остров успел снискать себе славу популярного у иностранных туристов тропического курорта: в 2017 году число зарубежных гостей, посетивших Хайнань, превысило 1,1 млн. человек, что почти на 50 процентов больше, чем годом ранее.

В прошлом году политикой безвизового посещения острова воспользовались 320 000 туристов из 26 стран мира, что в 3,5 раз больше по сравнению со статистическими данными за 2016 год. На долю гостей из Индонезии, Казахстана, Малайзии, Южной Кореи и России пришлось в общей сложности 90 процентов от общего числа.

«Данная инициатива направлена на оживление туристического сектора Хайнаня и позволит нам подойти ближе к цели превращения в курорт мирового класса», - прокомментировал глава Комитета по развитию туризма Хайнаня Сунь Ин (Sun Ying).

По словам генерального секретаря ассоциации 200 турагентств провинциальной столицы Хайкоу, организация планирует предоставить работникам туристического сектора языковые курсы и тренинги по вопросам культуры.

С введением безвизового режима планируется запустить дополнительные прямые перелёты, связывающие Хайнань с другими странами мира. На сегодняшний день, аэропорты острова обслуживают 57 международных рейсов в различные регионы мира, включая Германию, Малайзию и Таиланд, а в этом году планируется представить ещё как минимум 16 новых зарубежных маршрутов. При этом к 2020 году это число должно составлять не менее 100.

ИСТОЧНИК Hainan Tourism Development Commission