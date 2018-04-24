Твердо следуя принципу «качество превыше всего», GAC Motor сообщает о стабильном росте продаж премиальных моделей

«Стабильный рост продаж в первом квартале текущего года наглядно доказывает конкурентоспособность бренда GAC Motor, - отметил президент компании Юй Цзюнь (Yu Jun). - Твердо придерживаясь принципов обеспечения передового качества продукции, мы стремимся создавать автомобили высочайшего качества и уникального дизайна, повышающие комфорт езды в любых ситуациях. Это тот фундамент, на котором мы создаем наш бренд, и опираясь на него, мы продолжим наращивать масштабы своего международного присутствия».

За последний год компания GAC Motor выпустила новые модели в категориях «седан», «паркетный внедорожник» и «минивэн». Новинки продемонстрировали обширные возможности бренда в аспектах НИОКР, производства и контроля качества. Презентация элитного седана GA8, люксового паркетника GS8 и минивэна GM8 обеспечила GAC Motor статус первого китайского автопроизводителя, охватившего все сегменты средних и высококлассных авто и располагающего полной линейкой моделей премиального класса С.

Компания также стремится привлекать высококвалифицированных международных специалистов и формировать более комплексную систему управления, гарантирующую высокое качество на всех этапах производства автомобилей - от проектирования и производства до снабжения, маркетинга и послепродажного обслуживания.

Развивая партнерские взаимоотношения с ведущими мировыми поставщиками Aisin Seiki, Michelin, Continental и Faurecia, компания GAC Motor остается верна своему стремлению создавать автомобили лучшего качества на базе глобальной цепочки поставок. Своим быстрым развитием компания обязана стратегическому сотрудничеству с мировыми лидерами отрасли, передовым технологиям, продуманной организацией производства и комплексной системой контроля качества на своем заводе мирового класса.

По данным отчёта о результатах исследования качества продукции 2017 China Initial Quality Study (IQS) GAC Motor пятый год подряд занимает высочайшее место среди китайских брендов, а самый популярный паркетник компании - GS4, - в 2017 году прочно обосновался на третьей строчке в категории компактных внедорожников. Фирменный люксовый 7-местный внедорожник GS8 получил «пятизвёздочный» рейтинг безопасности (57,7 баллов), став лучшим среди паркетников среднего и большого размера по оценке безопасности C-NCAP (Китайской программы оценки новых автомобилей).

В 2018 году GAC Motor представит три новых модели, дабы дополнительно укрепить конкурентоспособность своей продукции в различных категориях и ускорить реализацию международной брендинг-стратегии.

После полноценного ввода в строй первого североамериканского центра НИОКР в Кремниевой долине компания 14 апреля этого года открыла собственную дизайн-студию в Лос-Анджелесе. Американская версия паркетника GS8, который станет первой моделью GAC Motor на рынке Северной Америки, уже находится на этапе детальной проработки. А успешный дебют компании на выставке Национальной ассоциации торговцев автомобилями в прошлом месяце послужит основой для создания маркетингового подразделения GAC Motor в Северной Америке и торговой платформы в Гонконге уже в этом году.

«Наша цель - создать китайский бренд мирового класса, осуществляющий инновационные разработки, производящий и реализующий свою продукцию в глобальном масштабе. Мы всегда ставим качество во главу угла и стремимся формировать новый имидж китайских торговых марок, обладающих обширнейшим влиянием», -- прокомментировал г-н Юй.

GAC Motor примет участие в выставке Auto China 2018, которая пройдет с 27 апреля по 4 мая на территории Международного выставочного центра в Пекине. С экспозицией компании можно будет ознакомиться на стенде №Е103 в Новом корпусе выставочного центра. В ходе пресс-конференции на выставке состоится мировой дебют нового минивэна.

О компании GAC Motor

Основанная в 2008 году Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) является дочерним предприятием корпорации GAC Group, занимающей 238-е место в рейтинге Fortune Global 500. Компания разрабатывает и производит автомобили, двигатели, компоненты и автоаксессуары премиум-качества. По данным отчёта о результатах исследования качества продукции China Initial Quality Study SM (IQS), проведённого J.D. Power Asia Pacific, компания пятый год подряд занимает первое место среди всех китайских брендов, что демонстрирует успех корпоративной стратегии, ориентированной на высокое качество инновационного НИОКР, производства, поставок, маркетинга и послепродажного обслуживания.

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