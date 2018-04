Fermement ancrée sur sa stratégie de qualité avant tout, GAC Motor fait part de ventes solides de ses modèles de classe

« La croissance robuste des ventes au cours du premier trimestre est la preuve de la position concurrentielle de la marque GAC Motor, » a affirmé Yu Jun, président de GAC Motor. « Nous restons fermes sur notre qualité de classe mondiale, car nous visons à construire des voitures de qualité suprême dont la conception personnalisée porte au plus haut l'expérience de la conduite pour tous. Ceci constitue la fondation sur laquelle nous édifions de notre marque, et à partir de laquelle nous poursuivrons notre expansion internationale. »

Au cours de l'année dernière, GAC Motor a sorti des nouveaux véhicules dans les catégories berline, SUV (tout-terrain de loisir) et monospace, la société faisant ainsi la preuve de ses capacités avancées et modernisées de recherche et développement (R et D), de fabrication et de qualité. La présentation de l'élite des berlines avec les GA8, du luxe des SUV avec les GS8 et des modèles minivan avec les GM8 a fait de GAC Motor le premier des constructeurs automobiles en Chine à couvrir les marchés des berlines du milieu au haut de gamme, des SUV et des minivans avec une démonstration accomplie de véhicules de luxe de classe C.

La société s'efforce également d'attirer des talents mondiaux dont les compétences contribueront à l'édification de systèmes de gestion plus complets garantissant une production de qualité dans les quatre composants de production de véhicules regroupant la R et D sur les produits, la fabrication, les chaînes d'approvisionnement, la commercialisation et les services.

En établissant des partenariats avec des fournisseurs de premier rang dans le monde comme Aisin Seiki, Michelin, Continental et Faurecia, GAC Motor reste fidèle à son engagement de faire des véhicules de la meilleure qualité sur la base de son système de chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale. Le développement rapide de la société est à porter au crédit de sa coopération stratégique avec des fournisseurs de premier rang mondial, sa technologie d'avant-garde, l'agencement de ses lignes de production reposant sur l'intelligence et l'information ainsi que son système exhaustif d'assurance qualité dans son usine de classe internationale.

La marque automobile s'est classée première parmi toutes les marques chinoises en Asie-Pacifique selon une étude réalisée par J.D. Power sur l'IQS en Chine (Initial Quality Study SM, étude de qualité initiale), et le succès du GS4, son tout-terrain de loisir, lui a valu une troisième place dans la catégorie SUV en 2017. Le SUV de luxe GS8 à 7 sièges a reçu cinq étoiles pour la sécurité avec une note de 57,7 dans le Programme chinois d'évaluation des nouvelles voitures (C-NCAP, China-New Car Assessment Program), ce qui représente la plus haute valeur pour la totalité des SUV de catégorie moyenne à grande sur le marché chinois.

En 2018, GAC Motor présentera trois nouveaux modèles qui viendront renforcer davantage la position concurrentielle de ses produits dans différentes catégories et accélérer la mise en œuvre de sa stratégie de marque internationale.

Après l'installation et la mise en route de son premier centre de R et D dans la Silicon Valley en Amérique du Nord, GAC Motor a établi un studio spécialisé de conception à Los Angeles le 14 avril. La version du GS8 pour les États-Unis est entrée dans sa phase de conception détaillée et ce sera le premier modèle de GAC Motor a atterrir sur le marché d'Amérique du Nord. Puis, après un début réussi lors du salon de l'Association nationale des vendeurs d'automobiles le mois dernier, GAC Motor va implanter une société de vente en Amérique du Nord et une plateforme commerciale à Hong Kong en 2018.

« Notre but est d'établir une marque chinoise de classe mondiale, laquelle innove, fabrique et distribue à l'échelle mondiale. Nous mettons toujours la qualité avant tout et nous voulons créer une nouvelle image de marques chinoises dont l'influence porte très loin », a ajouté Yu.

GAC Motor sera présente à Auto China 2018 du 27 avril au 4 mai au Centre international des expositions de la Chine à Pékin. La société exposera au kiosque numéro E103 dans les nouvelles installations du Centre international des expositions de la Chine. Un tout nouveau modèle de monospace va faire son entrée dans le monde à la conférence de presse.

À propos de GAC Motor

Fondée en 2008, Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) est une filiale du GAC Group qui se classe à la 238e place parmi les entreprises Fortune Global 500. La société met au point et fabrique des véhicules, moteurs, composants et accessoires automobiles de haute qualité. GAC Motor se classe à présent première devant toutes les autres marques chinoises pour la cinquième année consécutive en Asie-Pacifique selon une étude réalisée par J.D. Power sur l'IQS en Chine. Elle prouve ainsi la stratégie d'entreprise centrée sur une qualité résultant de l'innovation dans la recherche et développement, la fabrication, les chaînes d'approvisionnement, les ventes et les services.

