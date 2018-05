По истечении трех лет ЗСТ в шеньчженьских районах Цяньхай и Шэкоу становится «новым двигателем» открытости Китая

На протяжении прошедших трёх лет районы Цяньхай и Шэкоу стали свидетелями признанных международным сообществом процессов институциональной открытости и внедрения инноваций в вопросах инвестиций, финансирования и правового содействия, что обеспечило этому району многогранную привлекательность.

«В прошлом году совокупный вклад фирм, зарегистрированных в ЗСТ, превысил 10 млрд. юаней на квадратный километр. Таким образом, нам удалось достичь поставленных целей на три года раньше запланированного и сделать нашу зону самым быстро развивающимся регионом Китая», - отметил Ван Цзинься (Wang Jinxia), заместитель главы Административного комитета зоны свободной торговли.

Институциональные инновации послужили стимулом для извлечения дивидендов из процесса развития. Как показывают статистические данные, дополнительная прибыль, полученная фирмами, зарегистрированными здесь, в 2017 году достигла 203 млрд. юаней, что на 40% больше, чем годом ранее. По состоянию на конец марта этого года, общее число компаний, зарегистрированных на территории ЗСТ, достигло 168 600. Таким образом, здесь ежедневно открываются в среднем 88 новых предприятий.

Синергический механизм создания инноваций, предполагающий участие органов власти, представителей общественности и рынка, а также взаимодействие различных организаций, деятельность которых ориентирована на содействие новаторскому процессу, обеспечивает Зоне свободной торговли дополнительные возможности для удовлетворения потребностей рынка. Двойственная бизнес модель CTFHOKO, сочетающая в себе трансграничную электронную торговлю и реальный торговый центр является тому хорошим примером.

Правовые инновации и финансовые реформы стали ключевым фактором, обеспечивающим ЗСТ международное признание и привлекающим сюда отечественные и зарубежные компании. «Семь из одиннадцати юридических фирм, работающих на территории Гуандуна, Гонконга и Макао, открыли свои представительства в Цяньхае, а применение гонконгского законодательства для урегулирования экономических споров в местном суде высоко ценят предприятия Гонконга», - отметил Линь Синьцян (Lin Xinqiang), глава правления Гонконгской внешнеторговой палаты в Цяньхае.

Приурочив данное начинание к празднованию 40-летия национальной политики реформ и открытости, власти Китая в этом году обнародовали ряд важных мер для обеспечения дальнейшей открытости. К таким мерам, относится, в частности упрощение рыночного доступа и создание более привлекательной инвестиционной среды. В ходе празднования третьей годовщины со дня основания ЗСТ состоялась и церемония официальной инаугурации второй очереди исследовательских баз, центров и лабораторий, специализирующихся на создании институциональных инноваций. Открытие этих учреждений ориентировано на оказание поддержки и стимулирование развития Зоны.

По результатам независимой оценки, проведенной всемирно признанной консалтинговой фирмой PwC, районы Цяньхай и Шэкоу по степени реформирования финансовой системы и оптимизации правовой среды приближаются к уровню международных центров свободной торговли. Благодаря дружественному деловому климату, ЗСТ станет новым двигателем дальнейшей открытости Китая и активизации его участия в процессах глобализации.

ИСТОЧНИК The Administration Committee of the Qianhai & Shekou Area of Shenzhen, China (Guangdong) Pilot Free Trade Zone