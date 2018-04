Luego de tres años, la Qianhai & Shekou FTZ de Shenzhen se convierte en el "nuevo motor" para el desarrollo abierto de China

Los últimos tres años han sido testigos de una apertura e innovación institucional en el Área de Qianhai y Shekou, reconocida internacionalmente en materia de inversiones, facilitación financiera y jurídica, lo que generó un atractivo multifacético para Qianhai.

"El año pasado, el valor añadido de las empresas registradas en la zona superó los 10.000 millones de yuanes por kilómetro cuadrado, logrando el objetivo previsto con tres años de anticipación y haciendo que se convirtiera en la zona de más rápido crecimiento en China", afirmó Wang Jinxia, subdirector del Comité de Administración del Área.

La innovación institucional ha promovido dividendos en el desarrollo. Las estadísticas muestran que el valor agregado por las empresas registradas alcanzó los 203.000 millones de yuanes en 2017, con un aumento interanual de más del 40%. A fines del pasado mes de marzo, el Área contaba con un total de 168.600 empresas registradas, lo que en promedio supone 88 nuevos ingresos por día.

Un mecanismo sinérgico para la innovación, que involucra la participación del gobierno, la sociedad y el mercado y la interacción de una variedad de entidades facilitadoras de la innovación, hace que el Área esté en mejores condiciones de abastecer al mercado. El modelo de negocios dual de CTFHOKO, que combina el comercio electrónico transfronterizo con un centro comercial tradicional, constituye un buen ejemplo.

La innovación legal y la reforma financiera se han convertido en la clave del reconocimiento internacional del Área y de la atracción de empresas nacionales e internacionales. "Siete de los once estudios jurídicos que operan simultáneamente en Guangdong, Hong Kong y Macao tienen presencia en Qianhai, al mismo tiempo que la aplicación de las leyes de Hong Kong para resolver las disputas económicas ante la Corte de Qianhai es algo muy apreciado por las empresas de Hong Kong", manifestó Lin Xinqiang, presidente de la Cámara de Comercio de Hong Kong en Qianhai.

Coincidiendo con el cuadragésimo aniversario de su reforma nacional y la campaña de apertura de este año, China acaba de poner en marcha algunas medidas importantes en pro de una mayor apertura, tales como un acceso al mercado más simple y la creación de un ambiente de inversión más atractivo. Asimismo, en la celebración del tercer aniversario del Área se inauguró oficialmente un segundo lote de bases, centros y laboratorios dedicados a la innovación institucional, con el propósito de apoyar y promover aún más el desarrollo del Área en este sentido.

Según una evaluación a cargo de la empresa consultora PwC, el Área de Qianhai y Shekou se está aproximando al nivel del libre comercio internacional en la reforma de su sistema financiero y la mejora de su entorno legal. Gracias a su ambiente empresarial internacionalmente amigable, el Área se convertirá en el nuevo motor para una mayor apertura y participación de China en la globalización.

FUENTE The Administration Committee of the Qianhai & Shekou Area of Shenzhen, China (Guangdong) Pilot Free Trade Zone

SOURCE The Administration Committee of the Qianhai & Shekou Area of Shenzhen, China (Guangdong) Pilot Free Trade Zone