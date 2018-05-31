Итальянская загородная усадьба с собственной базиликой будет продана с аукциона Concierge Auctions

Историческая усадьба с видом на изумрудный парк изначально представляла собой часть романского аббатства Санта-Джустина в Сеццадио. Имение состоит из главного особняка площадью 3 100 кв. м, построенного в традиционном средиземноморском стиле, и ряда вспомогательных построек, что делает усадьбу идеальным объектом для туризма или жилой застройки. Обширные подвалы обеспечивают усадьбу дополнительные преимущества. Романская базилика, прилегающая к усадьбе, имеет статус объекта национального наследия, что подтверждает ее историческую значимость. В здании церкви расположена крипта, датируемая 8-м веком. Кроме того, базилика украшена мозаичным полом и коллекцией ренессансных фресок. На девяти акрах земли свободно разместились плавательный бассейн, теннисный корт и небольшое озеро.

Пьемонт, пользующийся славой центра кулинарии, влечет гурманов из всех уголков земного шара, как и здешнее вино бароло. Расположенная в окружении итальянских Альп Villa Badia обеспечивает доступ к ряду модных горнолыжных курортов, включая Виа Латтея, Червиния и Курмайёр. Роскошный прибрежный город Портофино находится на расстоянии двух часов пути на автомобиле. Для путешествий за рубеж доступны аэропорты Турина, Генуи и Милана.

Чарли Смит, европейский консультант Concierge Auctions, прокомментировал: «Для нас большая честь представить столь значимую итальянскую усадьбу в Пьемонте - регионе, славящемся по всему миру своими трюфелями. С момента вступления в силу нового и весьма привлекательного режима частного налогообложения в начале этого года Италия является весьма популярным направлением для покупателей недвижимости их Европы, Ближнего и Дальнего Востока».

Villa Badia входит в состав коллекции домов, продажа которых запланирована на 26-29 июня. Узнайте больше о данном объекте здесь . С дополнительной информацией о коллекции можно ознакомиться здесь. Объект открыт для просмотров по предварительной договоренности.

Контактная информация: Элис Лейси (Alice Lacey) alice@relevanceinternational.com

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ИСТОЧНИК Concierge Auctions