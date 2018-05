Un domaine rural italien avec sa propre basilique sera vendu aux enchères sans réserve par Concierge Auctions

Le domaine historique, qui domine un parc verdoyant, a été développé à l'origine autour de l'abbaye romane de Santa Giustina di Sezzadio. La propriété comprend une villa principale de 3100 mètres carrés, construite dans le style méditerranéen traditionnel, et un certain nombre de bâtiments auxiliaires, idéaux pour une entreprise de tourisme ou comme projet de développement. De vastes caves renforcent le potentiel du domaine. La basilique romane adjacente à la villa a obtenu le statut de patrimoine national pour sa signification historique. L'église comprend une crypte datant du 8ème siècle, un sol en mosaïque et un certain nombre de fresques de la Renaissance. À l'extérieur, les neuf hectares de terres comprennent une piscine, un court de tennis en argile et un petit lac.

Le Piedmont est une destination culinaire renommée qui attire des visiteurs séduits par la gastronomie et le vin Barolo pour lesquels la région est réputée. Entourée des Alpes italiennes, Villa Badia offre un accès facile à un certain nombre de stations de ski branchées, notamment Via Lattea Sestriere, Cervinia et Courmayeur. L'été, la ville portuaire élégante de Portofino est accessible en moins de deux heures de route. Les aéroports de Turin, Gênes et Milan sont tous facilement accessibles pour le voyage international.

Charlie Smith, conseiller européen chez Concierge Auctions, a commenté en ces termes : « C'est pour nous un privilège de représenter un domaine rural aussi important dans le Piedmont, une région connue dans le monde entier pour ses récoltes de truffes. Depuis l'introduction d'un nouveau régime fiscal personnel attrayant au début de l'année dernière, l'Italie est devenue une option de plus en plus populaire pour les acquéreurs d'immobilier d'Europe, du Moyen-Orient et d'Extrême-Orient. »

Villa Badia fait partie d'une collection de demeures qui seront en vente entre le 26 et le 29 juin. Visitez le domaine ici ou découvrez la collection entière ici. Le domaine est ouvert pour les visites, uniquement sur rendez-vous.

