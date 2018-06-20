Китайские ученые обнаружили в растениях «эгоистичный» генетический элемент

Что такое «эгоистичные» гены? В основе менделеевской генетики лежит концепция, согласно которой гаметы демонстрируют равную способность нести две родительских копии гена. Потомственные признаки могут ближе напоминать характеристики отца или матери. Аналогичной особенностью обладает «эгоистичный» генетический элемент в рисе. Более того, подобные «эгоистичные» гены ослабляют преимущества гибридов O. sativa ssp japonica (DJY1).

Теоретически, гибриды Indica/japonica демонстрируют на 15% большую урожайность по сравнению с существующими модификациями indica/indica. Однако, стерильность гибрида, включая пыльцовую стерильность, недоразвитый зародышевый мешок и низкий коэффициент приживаемости семян, является неизменным спутником гетерозиса. Согласно результатам исследования группы ученых под руководством проф. Ваня, подобный феномен вызывается «эгоистичными» генетическими элементами.

Данные элементы распространены среди эукариотических геномов, но их роль до сих пор остается под вопросом. Группа специалистов Нанкинского аграрного университета под руководством проф. Ваня обнаружила механизм гибридной стерильности, вызываемой «эгоистичным» генетическим элементом. В мужском стерильном локусе гибрида O. sativa ssp japonica (DJY1) и дикого риск (Oryza meridionalis) существуют два тесно связанных между собой гена ORF2 и ORF3. ORF2 aбортирует пыльцу спорофилическим образом, а ORF3 защищает ее при помощи гаметофитного механизма. Более того, широко совместимые сорта, созданные с использованием технологии CRISPR, способствуют использованию мощного гетерозиса в рисоводстве.

Для получения дополнительной информации посетите: http://science.sciencemag.org/content/360/6393/1130

ИСТОЧНИК Nanjing Agricultural University