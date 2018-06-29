KT Corp. и GS Retail расширяют совместный бизнес «VRIGHT»

Лидер корейского телекоммуникационного рынка сообщил об открытии второго тематического парка VRIGHT ( www.vright.com ) возле главного входа на территорию Университета Конкук в восточном Сеуле. Парк является результатом партнерства с GS Retail Co., - оператором крупной сети магазинов у дома в четвертой по размерам экономике Азии.

VRIGHT сочетает новейшие информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) компании КТ, включая сети пятого поколения (5G), ВР и дополненную реальность (ДР), с опытом GS Retail в управлении реальными площадками розничной торговли и дистрибуционной цепочкой. KT ориентируется на целевой показатель прибыльности ВР-бизнеса в 100 млрд. вон к 2020 году, когда, по прогнозам, обширный медиа-маркет страны достигнет отметки в один триллион вон.

«KT возглавляет процесс создания инновационных технологий ВР и ДР с целью разработки и внедрения новых сервисов медиа с эффектом погружения, - отметил Ко Юн-Цзён (Koh Yoon-Jeon), руководитель департамента по вопросам развития перспективных бизнес-направлений компании KT. - Мы планируем расширять партнерства с создателями контента, производителями симуляторов и другими отраслевыми предприятиями малого и среднего бизнеса дома и за рубежом».

Тестовое открытие парка VRIGHT состоялось сегодня. В течение недели парк будет доступен избранным студентам университета и членам Корейской ассоциации туристических гидов (KOTGA). Новый ВР-комплекс откроется для широкой публики в полдень 6 июля. Посетителей парка ждут 30 новых игр и аттракционов с эффектом погружения, созданные в партнерстве с ведущими корейскими разработчиками игр, включая Smilegate и Appnori. Стоимость посещения каждого аттракциона или тематической комнаты составит от 5 000 до 49 000 вон за сеанс или за час.

В марте этого года KT и GS Retail открыли первое совместное заведение VRIGHT в Синчоне - неподалеку от кампуса Университета Йонсей в западном Сеуле. За время своей работы двухэтажный тематический парк посетили более 18 000 человек и на сегодня это место пользуется колоссальной популярностью у молодежи. Парк в Синчоне представляет своим посетителям увлекательные ВР-комнаты и аттракционы, включая шутер от первого лица «Special Force VR: Universal War» и многопользовательскую игру с элементами дополненной реальности HADO.

В этом году KT планирует открыть и другие филиалы VRIGHT под своим прямым управлением. В планы компании также входит франчайзинг данного направления развлекательного бизнеса уже в следующем году, после разработки бизнес-модели для продажи ВР-контента и платформ по адекватным ценам индивидуальным операторам в Южной Корее и за рубежом.

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ИСТОЧНИК KT Corp.

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