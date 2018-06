KT Corp. et GS Retail développent leurs activités RV conjointes « VRIGHT »

Aujourd'hui, le leader coréen des télécommunications a annoncé l'ouverture de son deuxième parc à thème RV VRIGHT (www.vright.com), près de l'entrée principale de l'Université Konkuk dans la partie est de Séoul. Ce parc est un partenariat avec GS Retail Co., une grande chaîne de magasins de proximité dans la quatrième plus grande économie d'Asie.

VRIGHT allie les dernières technologies de l'information et de la communication (TIC) de KT – y compris des réseaux de cinquième génération (5G), la RV et la réalité augmentée (RA) – au savoir-faire de GS Retail dans l'exploitation d'espaces de vente au détail hors ligne et à ses activités de distribution. KT vise un chiffre d'affaires annuel de 100 milliards de wons pour ses activités RV d'ici à 2020, lorsque le marché coréen des médias immersifs devrait atteindre un billion de wons.

« KT est à la pointe des innovations dans les technologies RV et RA pour élaborer des services de prochaine génération pour ses activités liées aux médias immersifs », explique Koh Yoon-Jeon, responsable de l'unité de la prospection commerciale de KT. « Nous renforcerons nos partenariats avec des créateurs de contenus, des fabricants de simulateurs et d'autres petites et moyennes entreprises en Corée et à l'étranger. »

VRIGHT a été lancé aujourd'hui tout en douceur. La prévisualisation d'une semaine est disponible pour sélectionner des étudiants d'université et des membres de l'Association coréenne des guides touristiques (KOTGA). Le nouveau parc RV ouvrira ses portes au grand public, le 6 juillet à midi, et proposera quelque 30 nouveaux jeux, manèges et expériences immersives en partenariat avec des développeurs de jeux coréens, comme Smilegate et Appnori. Chaque activité ou pièce sera tarifée entre 5 000 et 49 000 wons par utilisation ou par heure.

En mars dernier, KT et GS Retail ont ouvert leur premier parc conjoint VRIGHT à Sinchon, près de l'Université Yonsei dans la partie ouest de Séoul. Ce parc à thème de deux étages a attiré plus de 18 000 visiteurs depuis son ouverture, et il est aujourd'hui un lieu de divertissement incontournable pour les jeunes. Le parc de Sinchon propose des activités et des attractions VR populaires comme « Special Force VR: Universal War », un jeu de tir à la première personne, et HADO, un jeu de dodgeball RA multijoueur.

Cette année, KT ouvrira d'autres parcs VRIGHT sous sa direction immédiate. La société envisage de franchiser ses activités de divertissement RV l'année prochaine, après avoir élaboré un modèle d'entreprise pour vendre son contenu et ses plateformes RV à des opérateurs individuels, aussi bien en Corée du Sud qu'à l'étranger, à des prix convenables.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site Internet en anglais : https://corp.kt.com/eng/.

