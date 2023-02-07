Shamal Holding представляют Baccarat Hotel Residences в Дубае

Этот комплекс, родом из Манхэттена (Нью-Йорк), станет первым представительством бренда в ОАЭ, предлагая уровень элегантности и роскоши, отражающий его наследие

Новый ультра-роскошный многофункциональный комплекс в центре Дубая будет включать 144 отельных номера и 49 частных резиденций, открытие запланировано на 2026 год

Разработанный компанией HH, отель и резиденции будут отличаться непревзойденным дизайном от всемирно известного архитектурного агентства Studio Libeskind и студии дизайна интерьеров 1508 London

ДУБАЙ, ОАЭ, 7 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- Shamal Holding, диверсифицированная инвестиционная компания, управляющая уникальным портфелем инвестиций, активов и объектов, объявила о строительстве нового роскошного отеля Baccarat Hotel Residences. Baccarat Hotel & Residences Dubai, открытие которого намечено на 2026 год, станет первым представительством культового бренда в ОАЭ и предложит уровень элегантности, отражающий наследие бренда. Отель является частью нового ультра-роскошного многофункционального комплекса в центре Дубая, что соответствует стремлению Shamal Holding инвестировать в необычное.

The architectural masterpiece that will be Baccarat Hotel & Residences Dubai will offer uninterrupted views of the Burj Khalifa. (Photo Credits: Baccarat Hotel & Residences) Baccarat Hotel & Residences will be part of a new ultra-luxury, mixed-use development in Downtown Dubai. (Photo Credits: Baccarat Hotel & Residences) The owner, Shamal Holding, will collaborate closely with H&H Development a real estate investor, developer, and asset manager based in Dubai. (Photo Credits: Baccarat Hotel & Residences) Situated in Tower One, the hotel will host 144 rooms and suites, along with 49 Baccarat branded residences and four exquisite food and beverage outlets. (Photo Credits: Baccarat Hotel & Residences)

Архитектурный шедевр, которым станет Baccarat Hotel & Residences Dubai, вдохновлен хрусталем, создавая величественное присутствие, которое ярко сияет на фоне небоскребов в Даунтауне. Из окон роскошного отеля, расположенного в первой башне, открывается прекрасный вид на Бурдж-Халифа, Дубайскую раму, форт Аль-Фахиди и Дубайский ручей. В отеле будет 144 номера, а также 49 резиденций под брендом Baccarat и четыре изысканных ресторана и точки с напитками.

"Бренд Baccarat, известный своей элегантностью, является одним из самых богатых брендов в секторе роскошных гостиниц, что тесно связано с долгосрочной инвестиционной стратегией Shamal, направленной на создание необычного впечатления в регионе", - заявил директор по управлению портфелями компании Shamal Holding, Абдулла Бинхабтур.

"Дубай известен своим портфолио роскошных отелей, и мы уверены, что этот многофункциональный комплекс станет новым ярким событием как для жителей, так и для гостей города. Мы тесно сотрудничаем с рядом партнеров, создавая этот уникальный проект, и с нетерпением ждем возможности внести свой вклад в развитие гостиничного бизнеса и амбиций Дубая", - продолжил Бинхабтур.

Управление проектом будет осуществляться компанией SH Hotels & Resorts. "Мы рады быть партнерами в строительстве этого необычного отеля и резиденций в одном из лучших туристических направлений в мире," - заявил председатель правления компании SH Hotels Resorts, Барри Стернлихт. "Бренд Baccarat ценит свет, а где солнце более эффектно, чем на Ближнем Востоке. Наши мастера будут работать над созданием впечатляющей недвижимости, которая займет свое место среди самых почитаемых в мире".

"Наш дебют в Дубае знаменует собой новый захватывающий этап развития бренда Baccarat," - заявил глава SH Hotels Resorts, Рауль Леаль. "Мы создаем новую индивидуальность в уже замечательном регионе, и мы уверены, что отель станет единственным, незабываемым, роскошным местом в Дубае".

Владелец, Shamal Holding, будет тесно сотрудничать с H&H Development - инвестором, застройщиком и управляющим активами в сфере недвижимости, базирующимся в Дубае. Партнеры собрали наилучшую команду для строительства Baccarat Hotel & Residences, включая непревзойденный архитектурный дизайн известной студии Studio Libeskind и студию дизайна интерьеров 1508 London. Захватывающее дух двухбашенное здание угловатой формы с мерцающими стеклянными фасадами, отражающими песок пустыни, море и солнце, а также изысканный хрусталь Baccarat, создают изысканный знак отличия, который гармонично сочетается с небоскребами Дубая. Благодаря легкому доступу как к новому, так и к старому Дубаю, а также непосредственной близости к Dubai Mall и DIFC, из центра города гости могут быстро и легко добраться до известных мест из мира моды, искусства, еды и развлечений.

"Чтобы установить новый уровень качества и реализовать передовой и вневременной дизайн, каждый наш проект строится с критическим взглядом". заявил глава компании HH Development LLC, Милтос Боссинис. "Бренд Baccarat предоставляет бесценную возможность создать действительно индивидуальный и уникальный проект, который объединит наследие Baccarat с современным духом, энергией и динамичностью Дубая. Мы надеемся на сотрудничество с Shamal Holding и всеми нашими партнерами в рамках проекта, который, несомненно, станет определяющим для отрасли."

Основанная королем Людовиком XV, компания Baccarat является легендарной французской хрустальной компанией, мастера которой владеют своим ремеслом уже более 250 лет. Имя Baccarat уже давно стало синонимом королевской семьи, королей и королев, султанов и царей, магнатов и современных звезд.

Центр продаж резиденций Baccarat скоро откроется в DIFC, однако, чтобы узнать о частных резиденциях, пожалуйста, свяжитесь с офисом продаж Baccarat по телефону +971 4 590 9988 или посетите сайт www.baccaratresidencesdubai.com.

Информация о Shamal Holding

Shamal Holding основаны в Дубае и являются диверсифицированной инвестиционной компанией, которая культивирует необычное, используя уникальный портфель инвестиций, опыта и активов. Инвестиции, которые мы осуществляем, стратегически подобраны и продуманно воплощены в жизнь, отражая амбиции, дух и энергию Дубая.

Наш портфель недвижимости охватывает основные районы, кварталы, жилые дома, торговые центры и коммерческие площади. Мы помогаем реализовать потенциал, осуществляя такие уникальные проекты, как Dubai Harbour и Nad Al Sheba Gardens. Мы инвестируем в различные объекты недвижимости, франшизы и операции в гостиничном секторе, начиная от роскошных, премиальных и доступных по цене, с выдающимися отечественными и международными брендами, такими как Five Guys, Jumeirah Zabeel Saray и Hart Shoreditch Hotel London и Curio Collection by Hilton. Являясь владельцем некоторых из самых уникальных и знаковых мест отдыха и развлечений Дубая, мы каждый день создаем необыкновенные впечатления. Мы также сотрудничаем с лучшими в своем классе управляющими активами для управления глобально диверсифицированным инвестиционным портфелем.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.shamalholding.com

Информация о Baccarat Hotels Resorts

Baccarat Hotels & Resorts открылись в 2015 году в Нью-Йорке, став первым отелем и глобальным флагманом для более чем 250-летнего бренда хрусталя Baccarat. 114 изысканных номеров и люксов, прямо через дорогу от музея современного искусства и в нескольких шагах от легендарной Пятой авеню, идеально превзойдут все ожидания благодаря изысканной отделке и мастерскому вниманию к деталям. Название Baccarat уже давно является синонимом королевской семьи: короли и королевы, султаны и цари, влиятельные люди и звезды. Блистательные произведения искусства этой марки отличаются элегантностью и оригинальностью и появляются на самых роскошных банкетах и праздниках. Baccarat воплощает свою суть в современной культуре, отдавая должное истории. Отель Baccarat Hotel New York получил пять наград Forbes Five Star и AAA Diamond Awards (Американская автомобильная ассоциация). В настоящее время в стадии разработки находятся проекты в Брикелле (Майами), Флоренции и Эр-Рияде (DGDA). Подробная информация представлена на сайте www.baccarathotels.com.

Информация о SH Hotels Resorts

SH Hotels & Resorts, дочерняя компания глобальной частной инвестиционной компании Starwood Capital Group, является устойчивой компанией по управлению гостиничным брендом, которая управляет 1 отелем, который был запущен в 2015 году с объектами в Саус-Бич и Манхэттене и теперь включает Бруклинский мост, Западный Голливуд, Санья (Китай), Торонто и недавно открывшиеся объекты недвижимости в Сан-Франциско и Нэшвилле с проектами в разработке в заливе Ханалей, Кабо-Сан-Лукас, Париже, Лондоне, Элунда-Хиллз (Крит), Остине, Копенгагене, Эр-Рияде и Мельбурне. Baccarat Hotels & Resorts, люксовый бренд, который дебютировал в марте 2015 года, открыв свой флагманский отель в Нью-Йорке, с проектами в стадии разработки в Брикелле (Майами), Флоренции, Эр-Рияде и Риме. А также Treehouse Hotels, премьера которого состоялась в Лондоне в 2019 году и с проектами в стадии разработки в Манчестере, Саннивейле, Брикелле (Майами) и Эр-Рияде. Благодаря своему опыту в области маркетинга, дизайна, эксплуатации и технологий компания SH Hotels & Resorts является двигателем самых прогрессивных и динамичных гостиничных брендов в мире. Более подробная информация представлена на сайте www.shhotelsandresorts.com.

О HH Development

Основанная в 2007 году, компания H&H является ведущим инвестором, застройщиком и управляющим активами в сфере недвижимости в Дубае, с быстро растущим портфелем в сфере недвижимости города. Возможности компании сосредоточены на предоставлении индивидуальных и комплексных проектов "под ключ".

H&H разрабатывает инициативы, которые поддерживают новый уровень качества, воплощая в жизнь передовые дизайнерские решения. Современные и роскошные впечатления переосмыслены благодаря инвестициям и строительству Four Seasons Hotel, DIFC и Four Seasons Resort Dubai на пляже Джумейра, которые стали вехами в индустрии гостеприимства премиум-класса города.

Компания имеет три подразделения: H&H Development, H&H Properties и H&H Interiors, каждое из которых предоставляет клиентам уникальные услуги и опыт.

www.h-h.ae

Информация о компании Studio Libeskind

Studio Libeskind - международная архитектурная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке.

Студия занимается проектированием и реализацией разнообразных городских, культурных и коммерческих проектов на международном уровне. Студия построила множество зданий - от музеев и концертных залов до конференц-центров, университетских зданий, гостиниц, торговых центров и жилых башен.

Даниэль и его партнер Нина Либескинд основали студию Daniel Libeskind в Берлине, Германии, в 1989 году после победы в конкурсе на строительство Еврейского музея Берлина. В феврале 2003 года Студия Daniel Libeskind перенесла свою штаб-квартиру из Берлина в Нью-Йорк, когда Studio Libeskind была выбрана в качестве генерального проектировщика реконструкции Всемирного торгового центра.

www.libeskind.com

о 1508 London

1508 London - это студия дизайна интерьера и архитектуры, которая создает уникальные пространства по всему миру.

Проекты, которые мы создаем, не являются шаблонными или стилизованными, а основаны на взвешенных принципах, которые вдохновленные историей, географией и архитектурным укладом, создавая несравненные по своей ценности проекты.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1997488/Baccarat_1.jpg

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1997491/Baccarat_4.jpg

SOURCE Shamal Holding