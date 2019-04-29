SIMCom - универсальное связующее звено будущего: партнерская конференция SIMCom 2019
29 апр, 2019, 09:28 BST
ШАНХАЙ (SHANGHAI), 29 апреля 2019 г. /PRNewswire/ --19 апреля 2019 года компания SIMCom пригласила своих партнеров, клиентов, ведущие предприятия и ветеранов отрасли принять участие в партнерской конференции в шанхайском отеле Marriott Hotel Hongqiao. В число участников мероприятия вошли included CSG Smart Science & Technology Co. Ltd., Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd., Fujian LANDI Commercial Equipment Co., Ltd., Zhuhai Gree Electric Appliances, Inc., Huizhou TCL Communication Electronics Co. Ltd., Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd., Shenzhen Guomai Technology Group, Telepower Communication Co., Ltd.
Глава правления модульного подразделения Sunsea AIoT Ли Бинь (Li Bin), президент модульных подразделений Sunsea AIoT и SIMCol Ян Тао (Yang Tao), а также заместители генерального директора SIMCom Li Yongsheng (Ли Юншэн), Ло Сяоюань (Luo Xiaoyan) и Чэнь Липин (Chen Liping) встретились с руководством компаний-поставщиков и клиентами предприятия.
Г-н Ли Бинь выступил с приветственной речью перед участниками конференции. По его словам, для Sunsea AIoT 2019-й - это не только очередной год активного развития, но и год создания инновационных продуктов. Компании необходимо работать над дальнейшим повышением своего потенциала создавать новые продукты и использовать все свои возможности посредством кластерного эффекта, наращивая темпы вывода новых разработок на рынок.
Генеральный директор компании Ян Тао в своем докладе под названием "SIMCom to Connect with Everything in the Future" (SIMCom - универсальное связующее звено будущего) познакомил собравшихся с достижениями SIMCom за последние два года, прошедшие с момента присоединения к Sunsea Group. Г-н Ян отметил, что по мере приближения сроков получения лицензии 5G, запланированного на второе полугодие 2019 года, стимул, создаваемый технологиями 5G для Интернета вещей, достигнет своего пика, а все отрасли, имеющие отношение к новому стандарту связи, Интернету вещей и искусственному интеллекту, ждет бурный рост, что принесет SIMCom не только новые возможности, но и необходимость поиска инновационных моделей мышления в новой среде. Учитывая данное обстоятельство, г-н Ян предложил 4 соответствующих стратегии: 1) создание модульной бизнес-группу и расширение возможностей компании в аспекте развития и создания инноваций с целью усиления кластерного эффекта; 2) наращивание инвестиций, ориентированных, в первую очередь, на повышение эффективности НИОКР, а также расширение возможностей службы продаж посредством мощной финансовой поддержки; 3) освоение новых рынков, повышение уровня чувствительности предприятия, поиск новых отраслевых решений и сценариев прикладного применения 5G; 4) создание новой экосистемы, а также формирование инновационной экосистемы на базе облачных/ИИ-модулей с целью разработки удобных и современных пользовательских сценариев.
Заместители генерального директора компании Ли Юншэн и Ло Сяоянь рассказали участникам конференции о новейших продуктах и технологиях SIMCom, а также о непрерывных разработческих начинаниях предприятия, направленных на предоставление клиентам технологий быстрого сетевого доступа и высококачественной связи. В ходе мероприятия SIMCom представила 12 новых разработок на базе 5G-модулей, включая 5G/LTE CAT12/AI/LPWA/C-V2X.
- 5G-модуль SIM8200G-M2 с пиковой скоростью восходящего и нисходящего каналов связи на уровне до 2,5 Гб/с и 4 Гб/с соответственно оснащен платформой Qualcomm SDX55 и поддерживает частотный диапазон Sub6G;
- Автомобильный модуль SIM8100 предназначен для реализации технологии C-V2X, разработанной специально для Интернета транспортных средств;
- Высокоскоростные модули LTE Cat12 SIM7912G-M2 обеспечивают коммуникационные возможности LTE-A и способны «эволюционировать» от 4G к 5G;
- Модуль LTE Cat4 SIM7600G-H поддерживает все основные международные частотные диапазоны;
- Смарт-модуль SIM8980\SIM8950\SIM8950L с оптимизированной направленной конструкцией и повышенным соотношением затрат и производительности способен работать с различными терминальными приложениями и позволяет раскрыть полный эксплуатационный потенциал продуктов;
- Модуль LPWAN SIM7050C обратно совместим с системами предыдущего поколения и одновременно поддерживает 2G и NВ, избавляя пользователей от опасений, что сети NB не будут надлежащим образом функционировать в современных локальных сетях;
- NB-модуль SIM7060G оснащен чипом GNSS, обеспечивающим точное позиционирование и трекинг терминалов;
- SIM7080G поддерживает модули eMTC и NB-IoT, SIM7070G - модули eMTC, NB-IoT и GSM 3;
Заместитель генерального директора SIMCom Чэнь Липин и маркетинговый директор Тань Мэнси (Tan Mengxi) поделились с собравшимися подробными маркетинговыми и брендинговыми стратегиями SIMCom, направленными на укрепление партнерских связей, а также на повышение влиятельности и репутации как самой компании, так и ее партнеров.
В ходе конференции с докладами о своем опыте сотрудничества с SIMComв сфере комплексных решений «облако + терминал» выступили президент Sunsea Bewinner Ван Эньси (Wang Enxi), вице-президент Sunsea IoT Ван Сюэцян (Wang Xueqiang), генеральный директор Ayla Sunsea д-р Сюэ Годун (Xue Guodong) и другие представители руководства различных подразделений группы.
При поддержке партнеров из нисходящего и восходящего секторов отрасли компания SIMCom на всех этапах эволюции телекоммуникационных сетей - от 2G, 3G до 4G и теперь уже 5G, - неизменно стремилась и стремиться создавать новые продукты, удовлетворяющие потребности пользователей в современных, мощных и высококачественных средствах коммуникации, тем самым обеспечивая своим клиентам коммерческий успех. Проведение партнерской конференции и вручение наград за выдающийся вклад в развитие совместной деятельности являются своеобразным жестом благодарности партнерам и клиентам SIMCom за их поддержку и помощь на протяжении последних 17 лет. И компания искренне надеется на дальнейшее сотрудничество для достижения взаимовыгодных результатов.
О компании SIMCom
SIMCom Wireless Solutions Co., Ltd является стопроцентным дочерним предприятием SUNSEA AIOT (002313.SZ). С момента своего основания в 2002 году компания специализируется на разработке инновационных сотовых модулей и решений уровня телекоммуникационных терминалов на базе технологий 2G, 3G, 4G и 5G. SIMCom также осуществляет активную деятельность в сфере спутникового позиционирования GNSS, создавая модули GPS, GLONASS и BEIDOU. Больше информации см. на веб-сайте компании (www.simcom.com), а также в LinkedIn и Twitter.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/878489/SIMCom.jpg
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