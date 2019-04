SIMCom - универсальное связующее звено будущего: партнерская конференция SIMCom 2019

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 29 апреля 2019 г. /PRNewswire/ --19 апреля 2019 года компания SIMCom пригласила своих партнеров, клиентов, ведущие предприятия и ветеранов отрасли принять участие в партнерской конференции в шанхайском отеле Marriott Hotel Hongqiao. В число участников мероприятия вошли included CSG Smart Science & Technology Co. Ltd., Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd., Fujian LANDI Commercial Equipment Co., Ltd., Zhuhai Gree Electric Appliances, Inc., Huizhou TCL Communication Electronics Co. Ltd., Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd., Shenzhen Guomai Technology Group, Telepower Communication Co., Ltd.