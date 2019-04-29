SIMCom - универсальное связующее звено будущего: партнерская конференция SIMCom 2019

Глава правления модульного подразделения Sunsea AIoT Ли Бинь (Li Bin), президент модульных подразделений Sunsea AIoT и SIMCol Ян Тао (Yang Tao), а также заместители генерального директора SIMCom Li Yongsheng (Ли Юншэн), Ло Сяоюань (Luo Xiaoyan) и Чэнь Липин (Chen Liping) встретились с руководством компаний-поставщиков и клиентами предприятия.

Г-н Ли Бинь выступил с приветственной речью перед участниками конференции. По его словам, для Sunsea AIoT 2019-й - это не только очередной год активного развития, но и год создания инновационных продуктов. Компании необходимо работать над дальнейшим повышением своего потенциала создавать новые продукты и использовать все свои возможности посредством кластерного эффекта, наращивая темпы вывода новых разработок на рынок.

Генеральный директор компании Ян Тао в своем докладе под названием "SIMCom to Connect with Everything in the Future" (SIMCom - универсальное связующее звено будущего) познакомил собравшихся с достижениями SIMCom за последние два года, прошедшие с момента присоединения к Sunsea Group. Г-н Ян отметил, что по мере приближения сроков получения лицензии 5G, запланированного на второе полугодие 2019 года, стимул, создаваемый технологиями 5G для Интернета вещей, достигнет своего пика, а все отрасли, имеющие отношение к новому стандарту связи, Интернету вещей и искусственному интеллекту, ждет бурный рост, что принесет SIMCom не только новые возможности, но и необходимость поиска инновационных моделей мышления в новой среде. Учитывая данное обстоятельство, г-н Ян предложил 4 соответствующих стратегии: 1) создание модульной бизнес-группу и расширение возможностей компании в аспекте развития и создания инноваций с целью усиления кластерного эффекта; 2) наращивание инвестиций, ориентированных, в первую очередь, на повышение эффективности НИОКР, а также расширение возможностей службы продаж посредством мощной финансовой поддержки; 3) освоение новых рынков, повышение уровня чувствительности предприятия, поиск новых отраслевых решений и сценариев прикладного применения 5G; 4) создание новой экосистемы, а также формирование инновационной экосистемы на базе облачных/ИИ-модулей с целью разработки удобных и современных пользовательских сценариев.

Заместители генерального директора компании Ли Юншэн и Ло Сяоянь рассказали участникам конференции о новейших продуктах и технологиях SIMCom, а также о непрерывных разработческих начинаниях предприятия, направленных на предоставление клиентам технологий быстрого сетевого доступа и высококачественной связи. В ходе мероприятия SIMCom представила 12 новых разработок на базе 5G-модулей, включая 5G/LTE CAT12/AI/LPWA/C-V2X.

5G-модуль SIM8200G-M2 с пиковой скоростью восходящего и нисходящего каналов связи на уровне до 2,5 Гб/с и 4 Гб/с соответственно оснащен платформой Qualcomm SDX55 и поддерживает частотный диапазон Sub6G;

Автомобильный модуль SIM8100 предназначен для реализации технологии C-V2X, разработанной специально для Интернета транспортных средств;

Высокоскоростные модули LTE Cat12 SIM7912G-M2 обеспечивают коммуникационные возможности LTE-A и способны «эволюционировать» от 4G к 5G;

Модуль LTE Cat4 SIM7600G-H поддерживает все основные международные частотные диапазоны;

Смарт-модуль SIM8980\SIM8950\SIM8950L с оптимизированной направленной конструкцией и повышенным соотношением затрат и производительности способен работать с различными терминальными приложениями и позволяет раскрыть полный эксплуатационный потенциал продуктов;

Модуль LPWAN SIM7050C обратно совместим с системами предыдущего поколения и одновременно поддерживает 2G и NВ, избавляя пользователей от опасений, что сети NB не будут надлежащим образом функционировать в современных локальных сетях;

NB-модуль SIM7060G оснащен чипом GNSS, обеспечивающим точное позиционирование и трекинг терминалов;

SIM7080G поддерживает модули eMTC и NB-IoT, SIM7070G - модули eMTC, NB-IoT и GSM 3;

Заместитель генерального директора SIMCom Чэнь Липин и маркетинговый директор Тань Мэнси (Tan Mengxi) поделились с собравшимися подробными маркетинговыми и брендинговыми стратегиями SIMCom, направленными на укрепление партнерских связей, а также на повышение влиятельности и репутации как самой компании, так и ее партнеров.

В ходе конференции с докладами о своем опыте сотрудничества с SIMComв сфере комплексных решений «облако + терминал» выступили президент Sunsea Bewinner Ван Эньси (Wang Enxi), вице-президент Sunsea IoT Ван Сюэцян (Wang Xueqiang), генеральный директор Ayla Sunsea д-р Сюэ Годун (Xue Guodong) и другие представители руководства различных подразделений группы.

При поддержке партнеров из нисходящего и восходящего секторов отрасли компания SIMCom на всех этапах эволюции телекоммуникационных сетей - от 2G, 3G до 4G и теперь уже 5G, - неизменно стремилась и стремиться создавать новые продукты, удовлетворяющие потребности пользователей в современных, мощных и высококачественных средствах коммуникации, тем самым обеспечивая своим клиентам коммерческий успех. Проведение партнерской конференции и вручение наград за выдающийся вклад в развитие совместной деятельности являются своеобразным жестом благодарности партнерам и клиентам SIMCom за их поддержку и помощь на протяжении последних 17 лет. И компания искренне надеется на дальнейшее сотрудничество для достижения взаимовыгодных результатов.

О компании SIMCom

SIMCom Wireless Solutions Co., Ltd является стопроцентным дочерним предприятием SUNSEA AIOT (002313.SZ). С момента своего основания в 2002 году компания специализируется на разработке инновационных сотовых модулей и решений уровня телекоммуникационных терминалов на базе технологий 2G, 3G, 4G и 5G. SIMCom также осуществляет активную деятельность в сфере спутникового позиционирования GNSS, создавая модули GPS, GLONASS и BEIDOU. Больше информации см. на веб-сайте компании ( www.simcom.com ), а также в LinkedIn и Twitter .

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