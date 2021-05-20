Sinopec строит первую в Китае углеродно-нейтральную заправочную станцию

По результатам проведенной властями комплексной оценки, данный объект может компенсировать энергопотребление станции, а соответствующее сокращение углеродных выбросов может компенсировать ее углеродные выбросы, что является эпохальным достижением, имеющим огромное значение для всей отрасли.

На Объекте заправочной станции Jiaze используется модель «самостоятельной генерации для собственного потребления с поступлением избыточной энергии в сеть», позволяющая достичь бесперебойной коммутации с государственной электросетью. Он использует фотогальваническое производство электроэнергии вместо ее выработки на угольной электростанции и поставляет избыточную электроэнергию во внешнюю сеть, удовлетворяя при этом потребности станции в электроэнергии.

Ежегодный объем выработки электроэнергии данным Объектом оценивается в диапазоне от 127 до 147 тысяч кВт·ч, что может сократить выбросы углекислого газа на 91,2-105,6 т. В 2020 году энергопотребление станции составило 99 тысяч кВт·ч. Согласно расчету, основанному на теоретическом 25-летнем сроке эксплуатации солнечной электростанции, и по сравнению с традиционными теплоэнергетическими проектами, на протяжении всего жизненного цикла возможно сокращение выбросов углекислого газа на 3800 тонн, диоксида серы на 116 тонн и оксида азота на 56 тонн.

Кроме того, на заправочной станции Jiaze был осуществлен ряд мер по сокращению углеродных выбросов, включая улавливание паров нефтепродуктов и использование/очистку сточных вод, в целях стимулирования строительства и развития углеродно-нейтральных заправочных станций.

Поскольку Китай ставит своими целями достичь пика углеродных выбросов к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году, компания Sinopec будет неуклонно продвигаться к достижению полного отсутствия выбросов, сосредоточившись на перспективе создания одной из ведущих в мире химических компаний, использующих экологически чистую энергию, а также ускорения процесса преобразования энергетической сферы и промышленной модернизации с активным строительством солнечных электростанций. На данный момент компания Sinopec создала 160 солнечных электростанций в провинциях Хайнань, Гуандун, Гуанси, Юньнань и др.

В течение следующих пяти лет Sinopec построит 7000 солнечных электростанций, а компания Sinopec Jiangsu Oilfield планирует построить 900 углеродно-нейтральных заправочных станций. Компания Sinopec стремится сделать «зеленую и чистую» энергию своей визитной карточкой за счет специальных моделей, таких как развитие углеродно-нейтральных заправочных станций и посадка углеродно-нейтральных лесов.

В перспективе компания Sinopec ускорит создание единого поставщика энергетических услуг по «снабжению нефтепродуктами, газом, водородом, электроэнергией и ненефтяными материалами», стимулируя производство и потребление экологически чистой энергии на ископаемых видах топлива, реализуя крупномасштабные проекты в сфере энергетики на основе неископаемых источников и внедряя низкоуглеродные производственные технологии в целях достижения пика углеродных выбросов к 2030 году и углеродной нейтральности к 2050 году, а также будет вносить свои новые вклады в противодействие глобальному изменению климата как экологически ответственная корпорация.

Информация о компании Sinopec

Sinopec Corp. — одна из крупнейших интегрированных энергохимических компаний в Китае. Ее основными видами деятельности являются разведка и добыча, трубопроводная транспортировка и реализация нефти и природного газа; реализация, хранение и транспортировка нефтепродуктов, нефтехимических и углехимических продуктов, синтетических волокон, минеральных удобрений и прочей химической продукции; импорт и экспорт (включая посредническую импортно-экспортную деятельность) нефти, природного газа, нефтепродуктов, нефтехимической и химической продукции и прочих сырьевых товаров и технологий; а также научные исследования, разработки и применение технологий и информации.

Компания Sinopec ставит своей стратегической целью «подпитку красивой жизни», считает своими базовыми ценностями «людей, ответственность, добросовестность, точность, новаторство и взаимную выгоду», реализует стратегии, ориентированные на создание ценностей, инновационное развитие, комплексное ресурсообеспечение, открытое сотрудничество и экологически устойчивое развитие с низкими углеродными выбросами и стремится к достижению своей корпоративной цели, заключающейся в создании одной из ведущих энергохимических компаний мира.

Более подробная информация представлена на сайте компании Sinopec.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1515012/Sinopec_Builds_China_s_First_Carbon_neutral_Gas_Station.jpg

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SOURCE SINOPEC