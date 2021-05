Sinopec constrói o primeiro posto de gasolina neutro em carbono da China

O projeto do posto de gasolina de Jiaze adota o modelo de "autogeração para autouso com a disponibilização da energia excedente na rede", alcançando uma troca ininterrupta com a rede estatal. O posto usa geração de energia fotovoltaica em vez de geração de energia com queima de carvão e fornece energia excedente externamente, ao mesmo tempo em que atende às demandas de energia da unidade.

Estima-se que a geração anual de energia do projeto seja de 127.000 a 147.000 kWh, o que pode reduzir as emissões de dióxido de carbono entre 91,2 a 105,6 toneladas. Em 2020, o consumo de energia do local foi de 99.000 kWh. De acordo com o cálculo com base no ciclo de vida útil teórico de 25 anos da estação fotovoltaica, e em comparação com os projetos tradicionais de energia térmica, as emissões de 3.800 toneladas de dióxido de carbono, 116 toneladas de dióxido de enxofre e 56 toneladas de óxido de nitrogênio podem ser reduzidas em todo o ciclo de vida.

Além disso, o posto de gasolina de Jiaze implementou uma série de medidas para reduzir as emissões de carbono, incluindo recuperação de vapor de óleo e recuperação e tratamento de esgoto, para promover a construção e o desenvolvimento de postos de gasolina neutros em carbono.

À medida que a China se estabelece para atingir a meta de atingir o pico de emissões de carbono até 2030 e atingir a neutralidade de carbono até 2060, a Sinopec avançará sem problemas para alcançar emissões líquidas zero, centrando-se na visão de construir uma empresa química líder mundial de energia limpa, acelerando a transformação de energia e a modernização industrial e construindo ativamente estações de geração de energia fotovoltaica. Atualmente, a Sinopec estabeleceu 160 estações de geração de energia fotovoltaica nas províncias de Hainan, Guangdong, Guangxi, Yunnan e muitas outras.

Nos próximos cinco anos, a Sinopec apresentará 7.000 estações de geração de energia fotovoltaica, e a Sinopec Jiangsu Oilfield Company planeja construir 900 postos de gasolina neutros em carbono. A Sinopec tem como objetivo tornar "verde e limpo" o cartão de visita da empresa por meio de modelos especiais, como o desenvolvimento de postos de gasolina neutros em carbono e o plantio de florestas neutras em carbono.

Olhando para o futuro, a Sinopec acelerará a criação de um provedor integrado de serviços de energia para "petróleo, gás, hidrogênio, eletricidade e serviços não-petrolíferos", promovendo energia fóssil limpa, energia não fóssil em larga escala e processos de produção de baixo carbono para garantir que o pico de emissões de carbono seja atingido até 2030, e se esforça para atingir a neutralidade de carbono até 2050, realizando contribuições renovadas em resposta às mudanças climáticas globais como uma empresa responsável.

A Sinopec Corp. é uma das maiores empresas integradas de energia e produtos químicos da China. Suas principais operações incluem a exploração e produção, transporte de gasodutos e venda de petróleo e gás natural; a venda, o armazenamento e o transporte de produtos petrolíferos, produtos petroquímicos, produtos químicos de carvão, fibra sintética, fertilizantes e outros produtos químicos; a importação e exportação, incluindo uma agência de importação e exportação, de petróleo, gás natural, produtos petrolíferos, produtos petroquímicos e químicos e outras commodities e tecnologias; e pesquisa, desenvolvimento e aplicação de tecnologias e informação.

A Sinopec estabelece como sua missão corporativa, o "alimentar uma vida bonita", coloca "as pessoas, a responsabilidade, a integridade, a precisão, a inovação e o ser bom para todos" como seus valores corporativos fundamentais, busca estratégias de desenvolvimento orientado por valor e voltado para a inovação, alocação integrada de recursos, cooperação aberta e crescimento verde e com baixas emissões de carbono, e se esforça para alcançar sua visão corporativa de construir uma empresa líder mundial em energia e produtos químicos.

Para obter mais informações, acesse Sinopec.

