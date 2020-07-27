SKEMA укрепляет свои позиции в Китае путем подписания стратегическим соглашений с Нанкинским аудиторским университетом и Сианьским университетом "Цзяотун"

Министерство образования КНР одобрило соглашения, заключенные между SKEMA и двумя упомянутыми вузами. По условиям документов, в партнерстве с нанкинским университетом SKEMA откроет совместную школу, а в рамках сотрудничества с сианьским вузом разработает магистрскую программу по предпринимательству и инновациям с акцентом на управлении данными и технологиях искусственного интеллекта.

Совместная школа НАУ-SKEMA

Институт НАУ-SKEMA представляет собой совместную инициативу SKEMA Business School и Нанкинского аудиторского университета. Китайские университеты практикуют создание совместных факультетов и школ с очень узким кругом выдающихся зарубежных вузов, в число которых теперь входит и SKEMA.

Первый набор китайских абитуриентов в Институт НАУ-SKEMA состоится в сентябре 2020 года посредством общенациональной вступительной экзаменации "Гаокао". Вступительный экзамен в вузы Поднебесной, известный своей чрезвычайной сложностью, позволит набирать большое число учащихся: около 300 в год, однако на очень выборочной основе.

Студентов ждет четырехлетний курс очного обучения, включающий четыре гибридных программы, открывающих перед выпускниками множество вариантов дальнейшего карьерного пути:

Финансовый инжиниринг

Аудит

Управление информацией и информационными системами

Инженерно-техническое управление

Выпускники получат два диплома: стандартный диплом о высшем образовании НАУ и международный диплом бакалавра делового администрирования SKEMA.

Курс подготовки магистров по предпринимательству и инновациям SKEMA-Xian'Jiaotong

Программа ориентирована на подготовку будущей элиты и отраслевых лидеров в сфере предпринимательства и инноваций с акцентом на больших данных и технологиях искусственного интеллекта.

2-летний совместный курс обучения начнется в 2020-м академическом году с последующим набором 60 учащихся в год. Программа открыта для кандидатов, имеющих ученые степени "Bac+3", "Bac+5" или их эквиваленты. По окончании двухлетнего курса выпускники получат диплом SKEMA (о присвоении степени магистра наук) и аналогичный документ от Министерства образования КНР.

"Подобные совместные начинания углубляют образовательные связи между Францией и Китаем, и я очень рада, что SKEMA играет собственную роль в этом процессе. Эти проекты также тесно связаны с нашим стратегическим планом SKY25, направленным на освоение зарубежных рынков посредством открытия международных хабов и заключение партнерских соглашений с лучшими вузами мира", - прокомментировала управляющий директор SKEMA Алиса Гульон (Alice Guilhon).

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1218912/SKEMA_Business_School_campus.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1218913/Skema_business_school_Logo.jpg

SOURCE SKEMA Business School