SKEMA укрепляет свои позиции в Китае путем подписания стратегическим соглашений с Нанкинским аудиторским университетом и Сианьским университетом "Цзяотун"
27 июл, 2020, 06:30 BST
ПАРИЖ (PARIS), 27 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- Руководство SKEMA Business School недавно подписало новые соглашения о стратегическом сотрудничестве с двумя превосходными вузами Китая: Нанкинским аудиторским университетом и Сияньским университетом "Цзяотун", членом престижной "Китайской лиги плюща", объединяющей девять крупнейших университетов страны.
Министерство образования КНР одобрило соглашения, заключенные между SKEMA и двумя упомянутыми вузами. По условиям документов, в партнерстве с нанкинским университетом SKEMA откроет совместную школу, а в рамках сотрудничества с сианьским вузом разработает магистрскую программу по предпринимательству и инновациям с акцентом на управлении данными и технологиях искусственного интеллекта.
Совместная школа НАУ-SKEMA
Институт НАУ-SKEMA представляет собой совместную инициативу SKEMA Business School и Нанкинского аудиторского университета. Китайские университеты практикуют создание совместных факультетов и школ с очень узким кругом выдающихся зарубежных вузов, в число которых теперь входит и SKEMA.
Первый набор китайских абитуриентов в Институт НАУ-SKEMA состоится в сентябре 2020 года посредством общенациональной вступительной экзаменации "Гаокао". Вступительный экзамен в вузы Поднебесной, известный своей чрезвычайной сложностью, позволит набирать большое число учащихся: около 300 в год, однако на очень выборочной основе.
Студентов ждет четырехлетний курс очного обучения, включающий четыре гибридных программы, открывающих перед выпускниками множество вариантов дальнейшего карьерного пути:
- Финансовый инжиниринг
- Аудит
- Управление информацией и информационными системами
- Инженерно-техническое управление
Выпускники получат два диплома: стандартный диплом о высшем образовании НАУ и международный диплом бакалавра делового администрирования SKEMA.
Курс подготовки магистров по предпринимательству и инновациям SKEMA-Xian'Jiaotong
Программа ориентирована на подготовку будущей элиты и отраслевых лидеров в сфере предпринимательства и инноваций с акцентом на больших данных и технологиях искусственного интеллекта.
2-летний совместный курс обучения начнется в 2020-м академическом году с последующим набором 60 учащихся в год. Программа открыта для кандидатов, имеющих ученые степени "Bac+3", "Bac+5" или их эквиваленты. По окончании двухлетнего курса выпускники получат диплом SKEMA (о присвоении степени магистра наук) и аналогичный документ от Министерства образования КНР.
"Подобные совместные начинания углубляют образовательные связи между Францией и Китаем, и я очень рада, что SKEMA играет собственную роль в этом процессе. Эти проекты также тесно связаны с нашим стратегическим планом SKY25, направленным на освоение зарубежных рынков посредством открытия международных хабов и заключение партнерских соглашений с лучшими вузами мира", - прокомментировала управляющий директор SKEMA Алиса Гульон (Alice Guilhon).
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1218912/SKEMA_Business_School_campus.jpg
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SOURCE SKEMA Business School