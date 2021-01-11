Sodexo преображает сферу общественного питания с помощью платформы Atlas AI

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Huawei

11 янв, 2021, 07:35 GMT

ПАРИЖ, 11 января 2021 г. /PRNewswire/ -- Что более всего заботит потребителей при выборе еды? Вкус, внешний вид или качество обслуживания? Возможно, ответом сегодняшних потребителей будет «Всё вышеперечисленное».

Sodexo, one of the world's largest catering service providers, works with Huawei to launch the Seefood intelligent settlement solution. The solution builds on the Huawei Atlas AI software and hardware platform, and combines AI image recognition into the settlement phase to automatically recognize dishes, calculate prices, and complete settlement via cards and mobile terminals.

Люди все больше заботятся о своем здоровье, а вариантов выбора еды очень много. Однако традиционные сервисы общественного питания недостаточно персонализированы, не говоря уже о том, чтобы давать каждому клиенту рекомендации по здоровому питанию. Кафетерии в школах, на предприятиях и других крупных объектах сталкиваются с многочисленными проблемами, включая долгую процедуру расчета и длинные очереди. Эти проблемы также негативно влияют на качество обслуживания клиентов. По всей отрасли наблюдается тенденция к внедрению интеллектуальных методов в целях повышения качества и эффективности работы предприятий общественного питания.

Для решения этих проблем компания Sodexo, являющаяся одним из крупнейших в мире поставщиков услуг общественного питания, работает с компанией Huawei над внедрением интеллектуальной системы расчетов Seefood. Система базируется на программно-аппаратной платформе Huawei Atlas AI и сочетает в себе функции распознавания изображений на основе искусственного интеллекта с расчетной фазой, что обеспечивает автоматическое распознавание блюд, калькуляцию стоимости и полную процедуру расчета с использованием карт и мобильных терминалов.

В этой системе используется глубокое метрическое обучение, которое обеспечивает точное распознавание каждого блюда за 0,3 секунды. Она быстро обучается и может мгновенно распознавать отличительные особенности того или иного блюда после ввода каждого нового изображения работником столовой. Система предоставляет алгоритм для обновления свойств неверно идентифицированных образцов с целью повышения коэффициента распознавания. Кроме того, после каждого распознавания оконечная система автоматически добавляет маркеры для обнаружения и классификации объектов и отправляет их на облачную платформу обучения. Таким образом, число обучающих образцов и точность алгоритмических моделей повышаются непосредственно в ходе процесса. Чем больше используется данная система, тем «умнее» она становится.

Система Seefood выгодно отличается тем, что предоставляет информацию о пищевой и энергетической ценности блюд в режиме реального времени. Благодаря этим нововведениям данная система не только устраняет необходимость в ручном вмешательстве кассира, что значительно сокращает время ожидания, но и обеспечивает более благоприятное для здоровья, технологичное и персонализированное обслуживание посетителей.

«Я каждый день прихожу сюда на рабочий обед. Теперь здесь полное самообслуживание, от выбора блюд до расчета на кассе. И больше никаких очередей! Это "еда с удовольствием"», — рассказывает инженер в столовой компании, расположенной в Гуанчжоу и использующей систему Seefood. Другой собеседник, являющийся специалистом по рынку, рассказал следующее: «Теперь столовая может даже рассчитывать число калорий в продуктах и предоставлять интуитивно понятные справочные данные об их пищевой ценности. Это в корне меняет положение дел и станет идеальным вариантом для таких заботящихся о своем здоровье людей, как я».

Для работников кафетериев система Seefood обеспечивает полную автоматизацию расчетов с посетителями и предоставляет статистические данные по заказам и выручке для визуализации рабочих данных, что помогает им повышать качество обслуживания и эффективность работы.

Кафетерий, обслуживающий 2000 человек, может ускорить процедуру расчетов с 20 до всего лишь 3 секунд на одного человека, увеличить пропускную способность со 180 до 1200 посетителей в час и обеспечить круглосуточную обработку и анализ рабочих данных в режиме реального времени.

В настоящее время система Seefood применяется компанией Sodexo в ее кафетерии, расположенном в штаб-квартире Huawei в Шэньчжэне, а также на других крупных предприятиях, в больницах и университетах китайских городов Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Шанхай и др. Эта система уже продемонстрировала свою поразительную коммерческую ценность и хорошо воспринимается работниками и посетителями столовых.

В перспективе компания Sodexo планирует внедрять эту технологию по всему миру. В первой половине 2021 года начнется развертывание этой системы в кафетериях Sodexo, работающих в странах Западной Европы. Президент компании Sodexo China Мартин Боден (Martin Boden) заявил следующее: «Новаторство является неотъемлемой чертой компании Sodexo, а Китай входит в число стран-лидеров технологического и цифрового преобразования мира. Мы рады сотрудничеству с компанией Huawei в разработке принципиально новых моделей обслуживания для предприятий общественного питания. Благодаря этому совместному инновационному проекту мы можем повысить качество обслуживания клиентов с точки зрения эффективности, удобства и заботы о здоровье. Мы стремимся к совершенствованию услуг, повышающих качество жизни потребителей в Китае и по всему миру».

Компания Huawei использует программно-аппаратную платформу на основе искусственного интеллекта, обеспечивающую непревзойденную простоту использования и производительность. Huawei сотрудничает с отраслевыми клиентами и партнерами по разработке приложений с целью внедрения инноваций в сфере искусственного интеллекта для различных отраслей. Компания будет углублять свое сотрудничество с Sodexo в целях изучения новых сценариев развития индустрии общественного питания, а также повышения удобства организации соответствующих услуг и качества питания для потребителей.

Sodexo является одним из крупнейших в мире поставщиков услуг общественного питания, входящим в список Fortune Global 500. Компания Sodexo, штаб-квартира которой находится в Париже (Франция), предоставляет услуги по организации питания для предприятий, школ, больниц, домов престарелых и производственных объектов по всему миру. Располагая профессиональными командами шеф-поваров, диетологов и кухонного персонала, компания Sodexo неизменно заинтересована в предоставлении качественных продуктов питания, имеющих восхитительный вкус и доставляющих удовольствие ее клиентам.

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Эл. почта: [email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1396799/1.jpg

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