Sodexo преображает сферу общественного питания с помощью платформы Atlas AI

Люди все больше заботятся о своем здоровье, а вариантов выбора еды очень много. Однако традиционные сервисы общественного питания недостаточно персонализированы, не говоря уже о том, чтобы давать каждому клиенту рекомендации по здоровому питанию. Кафетерии в школах, на предприятиях и других крупных объектах сталкиваются с многочисленными проблемами, включая долгую процедуру расчета и длинные очереди. Эти проблемы также негативно влияют на качество обслуживания клиентов. По всей отрасли наблюдается тенденция к внедрению интеллектуальных методов в целях повышения качества и эффективности работы предприятий общественного питания.

Для решения этих проблем компания Sodexo, являющаяся одним из крупнейших в мире поставщиков услуг общественного питания, работает с компанией Huawei над внедрением интеллектуальной системы расчетов Seefood. Система базируется на программно-аппаратной платформе Huawei Atlas AI и сочетает в себе функции распознавания изображений на основе искусственного интеллекта с расчетной фазой, что обеспечивает автоматическое распознавание блюд, калькуляцию стоимости и полную процедуру расчета с использованием карт и мобильных терминалов.

В этой системе используется глубокое метрическое обучение, которое обеспечивает точное распознавание каждого блюда за 0,3 секунды. Она быстро обучается и может мгновенно распознавать отличительные особенности того или иного блюда после ввода каждого нового изображения работником столовой. Система предоставляет алгоритм для обновления свойств неверно идентифицированных образцов с целью повышения коэффициента распознавания. Кроме того, после каждого распознавания оконечная система автоматически добавляет маркеры для обнаружения и классификации объектов и отправляет их на облачную платформу обучения. Таким образом, число обучающих образцов и точность алгоритмических моделей повышаются непосредственно в ходе процесса. Чем больше используется данная система, тем «умнее» она становится.

Система Seefood выгодно отличается тем, что предоставляет информацию о пищевой и энергетической ценности блюд в режиме реального времени. Благодаря этим нововведениям данная система не только устраняет необходимость в ручном вмешательстве кассира, что значительно сокращает время ожидания, но и обеспечивает более благоприятное для здоровья, технологичное и персонализированное обслуживание посетителей.

«Я каждый день прихожу сюда на рабочий обед. Теперь здесь полное самообслуживание, от выбора блюд до расчета на кассе. И больше никаких очередей! Это "еда с удовольствием"», — рассказывает инженер в столовой компании, расположенной в Гуанчжоу и использующей систему Seefood. Другой собеседник, являющийся специалистом по рынку, рассказал следующее: «Теперь столовая может даже рассчитывать число калорий в продуктах и предоставлять интуитивно понятные справочные данные об их пищевой ценности. Это в корне меняет положение дел и станет идеальным вариантом для таких заботящихся о своем здоровье людей, как я».

Для работников кафетериев система Seefood обеспечивает полную автоматизацию расчетов с посетителями и предоставляет статистические данные по заказам и выручке для визуализации рабочих данных, что помогает им повышать качество обслуживания и эффективность работы.

Кафетерий, обслуживающий 2000 человек, может ускорить процедуру расчетов с 20 до всего лишь 3 секунд на одного человека, увеличить пропускную способность со 180 до 1200 посетителей в час и обеспечить круглосуточную обработку и анализ рабочих данных в режиме реального времени.

В настоящее время система Seefood применяется компанией Sodexo в ее кафетерии, расположенном в штаб-квартире Huawei в Шэньчжэне, а также на других крупных предприятиях, в больницах и университетах китайских городов Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Шанхай и др. Эта система уже продемонстрировала свою поразительную коммерческую ценность и хорошо воспринимается работниками и посетителями столовых.

В перспективе компания Sodexo планирует внедрять эту технологию по всему миру. В первой половине 2021 года начнется развертывание этой системы в кафетериях Sodexo, работающих в странах Западной Европы. Президент компании Sodexo China Мартин Боден (Martin Boden) заявил следующее: «Новаторство является неотъемлемой чертой компании Sodexo, а Китай входит в число стран-лидеров технологического и цифрового преобразования мира. Мы рады сотрудничеству с компанией Huawei в разработке принципиально новых моделей обслуживания для предприятий общественного питания. Благодаря этому совместному инновационному проекту мы можем повысить качество обслуживания клиентов с точки зрения эффективности, удобства и заботы о здоровье. Мы стремимся к совершенствованию услуг, повышающих качество жизни потребителей в Китае и по всему миру».

Компания Huawei использует программно-аппаратную платформу на основе искусственного интеллекта, обеспечивающую непревзойденную простоту использования и производительность. Huawei сотрудничает с отраслевыми клиентами и партнерами по разработке приложений с целью внедрения инноваций в сфере искусственного интеллекта для различных отраслей. Компания будет углублять свое сотрудничество с Sodexo в целях изучения новых сценариев развития индустрии общественного питания, а также повышения удобства организации соответствующих услуг и качества питания для потребителей.

Sodexo является одним из крупнейших в мире поставщиков услуг общественного питания, входящим в список Fortune Global 500. Компания Sodexo, штаб-квартира которой находится в Париже (Франция), предоставляет услуги по организации питания для предприятий, школ, больниц, домов престарелых и производственных объектов по всему миру. Располагая профессиональными командами шеф-поваров, диетологов и кухонного персонала, компания Sodexo неизменно заинтересована в предоставлении качественных продуктов питания, имеющих восхитительный вкус и доставляющих удовольствие ее клиентам.

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