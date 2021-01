Sodexo réinvente la restauration avec la plateforme Atlas AI

Les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur santé, et les choix alimentaires sont nombreux. Cependant, les services de restauration traditionnels ne sont pas assez personnalisés, et encore moins en mesure de donner des conseils de santé à chaque client. Les cafétérias des entreprises, des écoles et d'autres grandes installations sont confrontées à de multiples difficultés, telles que la lenteur du règlement et les longues files d'attente. Ces problèmes affectent également l'expérience des clients. L'industrie a maintenant tendance à introduire des méthodes intelligentes pour améliorer l'expérience et l'efficacité des repas.

Pour relever ces défis, Sodexo, l'un des plus grands fournisseurs de services de restauration au monde, collabore avec Huawei France pour lancer la solution de règlement intelligent Seefood. La solution s'appuie sur la plate-forme logicielle et matérielle Huawei Atlas AI et combine la reconnaissance d'images IA dans la phase de règlement pour reconnaître automatiquement les plats, calculer les prix et effectuer le règlement par cartes et terminaux mobiles.

Cette solution utilise un apprentissage métrique approfondi pour reconnaître avec précision chaque plat en 0,3 seconde. Elle apprend rapidement et peut reconnaître instantanément les caractéristiques distinctives d'un plat après que l'opérateur de la cantine a entré une nouvelle image du plat. Le système fournit un algorithme pour mettre à jour les caractéristiques des échantillons mal identifiés afin d'améliorer le taux de reconnaissance. En outre, après chaque reconnaissance, le système du terminal ajoute automatiquement des étiquettes de détection et de classification des objets et les envoie à la plateforme d'apprentissage sur le cloud. Ainsi, le nombre d'échantillons d'apprentissage et la précision des modèles d'algorithme sont améliorés en cours de route. Plus il est utilisé, plus le système devient intelligent.

La solution Seefood se distingue en fournissant des informations en temps réel sur la nutrition et les calories. Grâce à ces innovations, la solution permet non seulement d'éliminer l'intervention manuelle du caissier, ce qui réduit considérablement le temps d'attente, mais aussi d'offrir des services technologiques plus sains et plus personnalisés aux clients.

"Je viens ici tous les jours pour ma pause déjeuner. Tout est désormais entièrement en libre-service, du choix du plat au règlement. Plus de files d'attente ! C'est du "plaisir à l'état pur", a déclaré un ingénieur à la cantine d'une entreprise de Guangzhou qui utilise la solution Seefood. Une autre personne interrogée, spécialiste du marché, a déclaré : "La cantine peut maintenant même calculer les calories des aliments et fournir une référence nutritionnelle très intuitive. Cela change la donne et c'est exactement la solution idéale pour des gens comme moi, soucieux de leur santé."

Pour les exploitants de cafétérias, la solution Seefood met en œuvre un règlement entièrement automatisé et fournit des statistiques sur les commandes et le chiffre d'affaires afin de visualiser les données d'exploitation, ce qui les aide à améliorer la capacité de service et à stimuler l'efficacité opérationnelle.

Une cafétéria qui sert 2.000 personnes peut faire passer sa vitesse de règlement de 20 secondes par personne à seulement 3 secondes, augmenter le nombre de personnes servies par heure de 180 à 1.200, et mettre en place une gestion et une analyse des données d'exploitation en temps réel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Actuellement, la solution Seefood a été appliquée par Sodexo dans sa cafétéria du siège de Huawei à Shenzhen, ainsi que dans d'autres grandes entreprises, hôpitaux et universités dans des villes comme Guangzhou, Shenzhen et Shanghai en Chine. Cette solution a déjà démontré sa merveilleuse valeur commerciale et est bien accueillie par les exploitants de cantines et les consommateurs.

Pour l'avenir, Sodexo prévoit de promouvoir cette solution à l'échelle mondiale. La solution sera déployée dans les cafétérias de Sodexo en Europe de l'Ouest au cours du premier semestre 2021. Martin Boden, président de Sodexo Chine, a déclaré : "L'innovation est dans l'ADN de Sodexo, et la Chine est l'un des pays qui mènent la transformation technologique et numérique du monde. Nous sommes ravis de travailler avec Huawei pour développer des modèles de services innovants pour la restauration. Grâce à ce projet d'innovation commun, nous pouvons mieux servir nos clients et enrichir leur expérience client en termes d'efficacité, de commodité et de santé. Nous nous sommes engagés à fournir des services de meilleure qualité de vie aux consommateurs en Chine et dans le monde entier."

Huawei a mis au point une plate-forme logicielle et matérielle d'IA qui offre une facilité d'utilisation et des performances inégalées. Huawei travaille avec des clients industriels et des partenaires d'application pour fournir des innovations en matière d'IA aux industries. Huawei va approfondir sa collaboration avec Sodexo pour explorer davantage de scénarios dans le secteur de la restauration, rendre les services de restauration plus pratiques et offrir une meilleure expérience gastronomique aux consommateurs.

Sodexo est l'un des plus grands fournisseurs de services de restauration au monde et figure parmi les 500 entreprises du Fortune Global. Sodexo, dont le siège social est à Paris, en France, fournit des services de restauration à des entreprises, écoles, hôpitaux, maisons de retraite et usines du monde entier. Avec des équipes professionnelles de chefs, de diététiciens et de personnel de cuisine, Sodexo se passionne depuis longtemps pour la fourniture d'aliments de qualité qui ont un goût incroyable et ravissent ses clients.

