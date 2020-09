Spielwarenmesse 2021 впервые пройдет в Нюрнберге летом

- Решение принято на заседании Наблюдательного совета

- Причина переноса – непрекращающаяся пандемия коронавируса

Нюрнберг, Германия, 30 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- По традиции Spielwarenmesse проходит на территории выставочного комплекса Нюрнберга в начале года. В связи с продолжающейся пандемией ее проведение, запланированное в период с 27 по 31 января 2021 года, заблаговременно отменено. Впервые за всю историю своего существования Spielwarenmesse eG сдвигает ведущую ярмарку отрасли на лето. Такое решение было принято 24 сентября на заседании Наблюдательного совета, и в первую очередь оно обусловлено растущим количеством зараженных и дальнейшими ограничениями на поездки.

Рассчитывать на скорый выход из всемирного кризиса, вызванного коронавирусом, увы, не приходится. Существенно изменившиеся обстоятельства и забота о здоровье всех участников едва ли позволят провести Spielwarenmesse в конце января на должном уровне. Во многих странах вновь значительно увеличивается число инфицированных вирусом Covid-19, вследствие чего вводятся новые ограничения на передвижение, в том числе и в европейских мегаполисах. При подобном развитии событий и у участников, и у посетителей возникнут серьезные сомнения относительно присутствия на международной ярмарке – такие опасения были озвучены в рамках интенсивных консультаций с коллективом Spielwarenmesse.

правления Spielwarenmesse eG. До настоящего момента были все основания полагать, что 72-я ярмарка будет проведена в январе. Разработанная совместно с NürnbergMesse и органами сферы здравоохранения концепция обеспечения стандартов гигиены, основанная на рекомендациях Правительства Баварии, была хорошо принята всеми заинтересованными сторонами. «Я хотел бы выразить благодарность всем тем, кто до сих пор нас поддерживал, и я уверен, что эти изменения принесут будущим участникам ярмарки только пользу», - резюмирует Кик.

NürnbergMesse относительно сроков проведения Spielwarenmesse 2021. А тем временем интернет-страница www.spielwarenmesse.de готовит для участников, производителей, покупателей, а также представителей СМИ множество интересных предложений и ценной информации об индустрии игрушек. Онлайн-площадка постоянно совершенствуется как ресурс по предоставлению услуг и вспомогательный инструмент при планировании офлайн-посещения ярмарки.

Spielwarenmesse eG – организатор ярмарок и поставщик маркетинговых услуг для индустрии игрушек и других рынков потребительских товаров.

Компания по организации выставок и оказанию маркетинговых услуг Spielwarenmesse eG проводит Spielwarenmesse®, ведущую международную выставку в отрасли игрушек, хобби и досуга.

