La Spielwarenmesse 2021 se tiendra pour la première fois à Nuremberg en été

- La décision de ce report a été prise lors de la réunion du conseil d'administration

de la Spielwarenmesse eG

- La pandémie du Covid-19 persistante à l'origine de cette décision

NUREMBERG, France, 30 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Traditionnellement, le salon international du jouet a lieu en début d'année, au parc des expositions de Nuremberg. En raison de la poursuite de la pandémie de Covid-19 et pour la première fois depuis sa création, la Spielwarenmesse eG, organisateur de l'événement, a décidé de reporter à l'été le salon leader mondial du secteur, initialement prévu du 27 au 31 janvier 2021. Cette décision a été prise lors de la réunion du conseil d'administration du 24 septembre 2020 et celle-ci a, avant tout, été motivée par le nombre croissant d'infections et les nouvelles restrictions

de déplacements.

Il n'y a pas de solution à court terme face au problème mondial sanitaire causé par le Covid-19. Les changements importants dans les conditions générales et le souci de protéger la santé de tous les acteurs concernés font qu'il ne sera guère possible de tenir le salon international du jouet fin janvier avec le même niveau de qualité que les éditions précédentes. Le nombre d'infections provoquées par le Covid-19 augmente une nouvelle fois de façon spectaculaire dans de nombreux pays, ce qui implique que les nouvelles restrictions de déplacement s'appliquent désormais également aux villes européennes. Cette évolution suscite chez les exposants et les visiteurs de grandes incertitudes quant à la possibilité de participer à un salon international - cette tendance a été confirmée lors d'entretiens intensifs avec l'équipe de la Spielwarenmesse.

" Nous regrettons la décision de reporter la Spielwarenmesse 2021 ", déclare

Ernst Kick, président du conseil d'administration de la Spielwarenmesse eG. Jusqu'à présent, toutes les conditions étaient réunies pour le maintien de la 72e édition de l'événement en janvier. Les mesures d'hygiène développées conjointement avec la NürnbergMesse et les autorités sanitaires compétentes, qui se basent sur les reglementations du gouvernement du Land de Bavière, ont été bien accueillies par toutes les parties concernées. " Je tiens à remercier ceux qui ont fait le chemin avec nous jusqu'à présent et je suis sûr que toutes ces nouvelles mesures ne seront que bénéfiques pour la future tenue du salon ", déclare M. Kick.

La Spielwarenmesse eG est actuellement en pourparlers avec la NürnbergMesse au sujet d'une nouvelle date pour l'édition 2021 de la Spielwarenmesse. En attendant, le site internet www.spielwarenmesse.de propose aux exposants, aux revendeurs, aux acheteurs et aux représentants des médias de nombreuses offres et informations sur l'industrie du jouet. La plate-forme numérique est continuellement développée en tant que service et dispositif d'accompagnement à l'expérience physique de la foire.

Note aux rédactions: texte mis gracieusement à votre disposition. Des photos sont disponibles sur: www.spielwarenmesse-eg.de/media. Merci de nous faire parvenir un exemplaire de votre article après publication.

Spielwarenmesse eG

La Spielwarenmesse eG est l'organisatrice du salon et prestataire de services marketing pour l'industrie

du jouet et d'autres marchés de biens de consommation. L'entreprise basée à Nuremberg organise la Spielwarenmesse® à Nuremberg, le plus grand salon du jouet au monde, ainsi que Kids India à Mumbai et Insights-X à Nuremberg. L'offre de services de la coopérative comprend également des campagnes dans le domaine de l'industrie du jouet et le programme international de foires World of Toys by Spielwarenmesse eG, qui réunit des fabricants qui participent conjointement à des foires commerciales en Asie et en Russie. Spielwarenmesse eG est représentée mondialement dans plus de 90 pays grâce à des représentants locaux. En outre, les filiales Spielwarenmesse Shanghai Co, Ltd. et Spielwarenmesse India Pvt. Ltd. sont respectivement responsables de la République populaire de Chine et de l'Inde. La coopérative détient une participation majoritaire dans Grand Expo, la société de gestion de foires commerciales qui organise Kids Russia à Moscou. La filiale Die roten Reiter GmbH, basée à Nuremberg, agit en tant qu'agence de communication pour l'industrie des biens de consommation et d'investissement. Le profil complet de l'entreprise Spielwarenmesse eG est disponible sur Internet à l'adresse suivante : www.spielwarenmesse-eg.com.

Spielwarenmesse®

Spielwarenmesse eG organise le salon Spielwarenmesse®, salon international du jouet, des hobbys et des loisirs. Le salon est une plateforme de communication et d'affaires pour 2800 entreprises nationales et internationales. L'occasion pour environ 65.000 acheteurs et représentants du commerce spécialisé de plus de 130 pays de découvrir les nouveautés et d'acquérir une vue d'ensemble de la branche. Spielwarenmesse® est depuis 2013 une marque déposée en Allemagne.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1167105/Spielwarenmesse_eG_Logo.jpg

Related Links

https://www.spielwarenmesse-eg.de/en/



SOURCE Spielwarenmesse eG