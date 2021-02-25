Spielwarenmesse 2022 года: Важнейшее отраслевое сообщество запускает онлайн-платформу в дополнение к мероприятиям традиционного формата

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Spielwarenmesse eG

25 февр, 2021, 09:31 GMT

- Дополнительные преимущества благодаря объединению традиционного и цифрового форматов

- Круглогодичные широкомасштабные презентации компаний

НЮРНБЕРГ, Германия, 25 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- Ведущая мировая ярмарка игрушек отметит 2022 год запуском инновационной бизнес-платформы: Spielwarenmesse Digital. Тем самым организаторы стремятся удовлетворить запросы посетителей и участников ярмарки, а также способствовать будущему объединению яркого опыта личного присутствия на мероприятиях традиционного формата с возможностями цифрового формата. Начало этому процессу будет положено не на ближайшей ярмарке, а на Spielwarenmesse, запланированной со 2 по 6 февраля 2022 года, прием заявок на которую стартует уже с 1 марта 2021 года. Как и на ярмарке в Нюрнберге, на Spielwarenmesse Digital вниманию гостей будут предложены презентации товаров и компаний – как ведущих игроков рынка, так и новичков, наилучшие условия и возможности завести полезные знакомства в рамках отрасли и первоклассный лекторий, представляющий интерес как для производителей, так и для покупателей и ритейлеров.

In 2022, the Spielwarenmesse will be taken to a new level. From 2 to 6 February, Spielwarenmesse Digital will combine the live experience in Nuremberg with an innovative digital business platform. In addition, visitors and exhibitors will be able to network, communicate and look for inspiration 365 days a year.

Разнообразие предложений в цифровом формате
«Наша онлайн-платформа предоставляет всем представителям отрасли абсолютно новые возможности и позволяет участникам пользоваться услугами Spielwarenmesse 365 дней в году», - подчеркивает Эрнст Кик, председатель правления Spielwarenmesse eG. С помощью инновационных инструментов Spielwaremesse Digital у посетителей появится возможность еще эффективнее и тщательнее подготовиться к ярмарке. В то же время торговцам и производителям, которым не удастся лично присутствовать на ярмарке, представится возможность виртуально наладить контакты и познакомиться с огромным ассортиментом мероприятия и новинками 2022 года. Также из любой точки мира доступно участие в заинтересовавших программах лектория Spielwarenmesse. В их числе «Toy Business Forum» и «LicenseTalks». При этом компании могут воспользоваться самой крупной в мире сетью контактов отрасли, которую Spielwarenmesse строила год за годом.

Расширенные возможности презентации
Участникам ярмарки предоставляется выбор: впервые oни могут представить себя исключительно в цифровом формате или с виртуальным профилем в дополнение к своему выставочному стенду. В программу Spielwarenmesse Digital входят пакеты услуг «Smart», «Connect» и «Premium». Каждый из них включает в себя презентацию компании, информацию о товарах, лицензионных темах, а также важные коммуникативные функции и нетворкинг. Пакет услуг «Smart» уже входит в тариф всех участников традиционной ярмарки в Нюрнберге. Пакеты услуг «Connect» и «Premium» дополнительно предусматривают включение информации о брендах и публикацию пресс-релизов. Кроме того можно организовать презентации товаров, брендов или своей компании в формате воркшопов или дискуссий. При выборе пакета услуг «Premium» также появляется возможность подробно представить до 50 товаров и сделать профиль компании еще более привлекательным. Все участники, оплатившие один из пакетов цифровых услуг, при помощи встроенной функции Lead Tracking смогут в любое время проследить за тем, кто просматривал их профиль. Любой из трех пакетов по желанию может быть дополнен дальнейшими услугами.

С подробной информацией о новом цифровом формате можно ознакомиться на www.spielwarenmesse.de/en/digital.

«Spielwarenmesse Digital обеспечивает компании совершенно уникальной возможностью расширения своего присутствия на ярмарке, а также открывает новые горизонты для ритейлеров и покупателей, в том числе в формате традиционного посещения ярмарки. Мы крайне рады, что в будущем сможем предложить в дополнение к нашему важному мероприятию традиционного формата такой перспективный цифровой сервис», - отмечает Эрнст Кик.

Информация для редакторов: Печать бесплатная. Вы можете воспользоваться фотоматериалом на странице www.spielwarenmesse.de/media. Просим вас предоставить нам копию публикации.

Spielwarenmesse®
Компания по организации выставок и оказанию маркетинговых услуг  Spielwarenmesse eG проводит Spielwarenmesse®, ведущую международную выставку в отрасли игрушек, хобби и досуга. Эта специализированная торговая выставка является обширной платформой для общения и размещения заказов около 2.800 немецких и международных производителей. Благодаря демонстрируемым на выставке новинкам и широкому спектру участников выставки, около 65.000 специалистов по розничной торговле и закупкам из свыше 130 стран получают ежегодный доступ к ценной информации, необходимой для их ориентации на рынке. Название Spielwarenmesse® является защищенным словесным товарным знаком в Германии с 2013 года.

Сроки проведения ярмарки:
Spielwarenmesse® Summer Edition 2021 года: вторник – суббота, 20 – 24 июля 2021 года
Spielwarenmesse® 2022 года: среда – воскресенье, 2 – 6 февраля 2022 года

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SOURCE Spielwarenmesse eG

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