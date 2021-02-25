Spielwarenmesse 2022 года: Важнейшее отраслевое сообщество запускает онлайн-платформу в дополнение к мероприятиям традиционного формата

Разнообразие предложений в цифровом формате «Наша онлайн-платформа предоставляет всем представителям отрасли абсолютно новые возможности и позволяет участникам пользоваться услугами Spielwarenmesse 365 дней в году», - подчеркивает Эрнст Кик, председатель правления Spielwarenmesse eG. С помощью инновационных инструментов Spielwaremesse Digital у посетителей появится возможность еще эффективнее и тщательнее подготовиться к ярмарке. В то же время торговцам и производителям, которым не удастся лично присутствовать на ярмарке, представится возможность виртуально наладить контакты и познакомиться с огромным ассортиментом мероприятия и новинками 2022 года. Также из любой точки мира доступно участие в заинтересовавших программах лектория Spielwarenmesse. В их числе «Toy Business Forum» и «LicenseTalks». При этом компании могут воспользоваться самой крупной в мире сетью контактов отрасли, которую Spielwarenmesse строила год за годом.

Расширенные возможности презентации

Участникам ярмарки предоставляется выбор: впервые oни могут представить себя исключительно в цифровом формате или с виртуальным профилем в дополнение к своему выставочному стенду. В программу Spielwarenmesse Digital входят пакеты услуг «Smart», «Connect» и «Premium». Каждый из них включает в себя презентацию компании, информацию о товарах, лицензионных темах, а также важные коммуникативные функции и нетворкинг. Пакет услуг «Smart» уже входит в тариф всех участников традиционной ярмарки в Нюрнберге. Пакеты услуг «Connect» и «Premium» дополнительно предусматривают включение информации о брендах и публикацию пресс-релизов. Кроме того можно организовать презентации товаров, брендов или своей компании в формате воркшопов или дискуссий. При выборе пакета услуг «Premium» также появляется возможность подробно представить до 50 товаров и сделать профиль компании еще более привлекательным. Все участники, оплатившие один из пакетов цифровых услуг, при помощи встроенной функции Lead Tracking смогут в любое время проследить за тем, кто просматривал их профиль. Любой из трех пакетов по желанию может быть дополнен дальнейшими услугами.

С подробной информацией о новом цифровом формате можно ознакомиться на www.spielwarenmesse.de/en/digital.

«Spielwarenmesse Digital обеспечивает компании совершенно уникальной возможностью расширения своего присутствия на ярмарке, а также открывает новые горизонты для ритейлеров и покупателей, в том числе в формате традиционного посещения ярмарки. Мы крайне рады, что в будущем сможем предложить в дополнение к нашему важному мероприятию традиционного формата такой перспективный цифровой сервис», - отмечает Эрнст Кик.

Информация для редакторов: Печать бесплатная. Вы можете воспользоваться фотоматериалом на странице www.spielwarenmesse.de/media. Просим вас предоставить нам копию публикации.

Spielwarenmesse®

Компания по организации выставок и оказанию маркетинговых услуг Spielwarenmesse eG проводит Spielwarenmesse®, ведущую международную выставку в отрасли игрушек, хобби и досуга. Эта специализированная торговая выставка является обширной платформой для общения и размещения заказов около 2.800 немецких и международных производителей. Благодаря демонстрируемым на выставке новинкам и широкому спектру участников выставки, около 65.000 специалистов по розничной торговле и закупкам из свыше 130 стран получают ежегодный доступ к ценной информации, необходимой для их ориентации на рынке. Название Spielwarenmesse® является защищенным словесным товарным знаком в Германии с 2013 года.

Сроки проведения ярмарки:

Spielwarenmesse® Summer Edition 2021 года: вторник – суббота, 20 – 24 июля 2021 года

Spielwarenmesse® 2022 года: среда – воскресенье, 2 – 6 февраля 2022 года

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