Spielwarenmesse 2022 : Le plus important réseau du secteur lance une plateforme virtuelle pour accompagner le salon physique

Une offre virtuelle variée " Notre plateforme digitale crée de toutes nouvelles opportunités pour tous les participants du secteur et permet d'expérimenter le salon Spielwarenmesse 365 jours par an ", souligne Ernst Kick, directeur général de Spielwarenmesse eG. Les outils innovants de Spielwarenmesse Digital donneront aux visiteurs la possibilité de se préparer au salon de manière encore plus efficace et ciblée. Quant à ceux qui ne pourront pas se rendre sur place, ils auront la possibilité de se connecter au réseau pour découvrir l'étendue de l'offre de l'évènement digital et recevoir les nouveautés pour l'édition 2022. Les conférences de renommée de la Spielwarenmesse, le Toy Business Forum et les LicenseTalks seront également accessibles du monde entier. Les entreprises bénéficieront du plus grand réseau mondial du secteur, construit par la Spielwarenmesse au fil des décennies.

Des options de présentations qui vont plus loin

Les exposants ont le choix : pour la première fois, ils pourront se présenter de manière purement digitale ou avec un profil virtuel en plus de leur stand d'exposition. Le concept de Spielwarenmesse Digital englobe les offres Smart, Connect et Premium. Toutes les offres comprennent à la fois la présentation de l'entreprise, de ses produits, des licences mais aussi des outils de communication et de mise en réseau. Pour tous les exposants du salon physique de Nuremberg, l'offre Smart est déjà intégrée dans le pack marketing. Les offres Connect et Premium permettent en outre de saisir les noms de marques et de télécharger les communiqués de presse. De plus, les produits, les marques ou l'entreprise peuvent être présentés dans le cadre de workshops ou de conférences. La réservation de l'offre Premium permet de présenter jusqu'à 50 produits et de rendre ainsi le profil de l'entreprise encore plus attractif. Grâce au suivi des clics, tous les exposants qui disposent de l'une des offres digitales, peuvent voir continuellement quels participants ont consulté le profil de leur entreprise. Sur demande, d'autres services peuvent être ajoutés à ces trois offres.

Des informations plus détaillées sur la nouvelle plateforme digitale sont disponibles sur www.spielwarenmesse.de/en/digital.

" Spielwarenmesse Digital est pour les entreprises un complément unique à leur présence au salon. Au-delà de leur participation physique, la plateforme digitale ouvre le champ des possibles pour tous les acteurs du secteur. Nous nous réjouissons de pouvoir bientôt offrir ces services d'avenir à cet important évènement en direct. ", résume Ernst Kick.

Les rendez-vous à ne pas manquer :

Spielwarenmesse® Summer Edition 2021 : du mardi 20 au samedi 24 juillet 2021

Spielwarenmesse® 2022 : du mercredi 2 au dimanche 6 février 2022

