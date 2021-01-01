Тайцы передают позитив всему миру из centralwOrld, известного как «азиатская Таймс-сквер», совершая «Обратный отсчет до новой нормальности-2021»

Трансляция в прямом эфире лишь помогает сохранять безопасную дистанцию, но не мешает ценить важные моменты, проводимые вместе

БАНГКОК, 1 января 2021 г. /PRNewswire/ -- В связи с пандемией COVID-19 наступающий 2021 год ознаменует новую страницу в мировой истории, где объекты, ведущие обратный отсчет до Нового года, будут одновременно менять формат своих мероприятий, включая CentralWorld — самое известное в Таиланде место проведения массовых празднований, расположенное в центре Бангкока и получившее название «азиатская Таймс-сквер». Компания Central Pattana plc., являющаяся крупнейшим застройщиком объектов недвижимости и торговых центров в Таиланде и оператором торгово-развлекательного центра CentralWorld, принимает непосредственно на себя всю полноту ответственности перед обществом и всем миром за устранение последствий кризиса COVID-19, объявляя о том, что церемония обратного отсчета будет проводиться только в режиме прямой трансляции ради сплочения страны перед лицом этой ситуации.