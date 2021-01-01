Тайцы передают позитив всему миру из centralwOrld, известного как «азиатская Таймс-сквер», совершая «Обратный отсчет до новой нормальности-2021»
01 янв, 2021, 05:07 GMT
Трансляция в прямом эфире лишь помогает сохранять безопасную дистанцию, но не мешает ценить важные моменты, проводимые вместе
БАНГКОК, 1 января 2021 г. /PRNewswire/ -- В связи с пандемией COVID-19 наступающий 2021 год ознаменует новую страницу в мировой истории, где объекты, ведущие обратный отсчет до Нового года, будут одновременно менять формат своих мероприятий, включая CentralWorld — самое известное в Таиланде место проведения массовых празднований, расположенное в центре Бангкока и получившее название «азиатская Таймс-сквер». Компания Central Pattana plc., являющаяся крупнейшим застройщиком объектов недвижимости и торговых центров в Таиланде и оператором торгово-развлекательного центра CentralWorld, принимает непосредственно на себя всю полноту ответственности перед обществом и всем миром за устранение последствий кризиса COVID-19, объявляя о том, что церемония обратного отсчета будет проводиться только в режиме прямой трансляции ради сплочения страны перед лицом этой ситуации.
Гвоздем программы CentralWorld станет уникальное шоу фейерверков из четырех действий под названием "A Symbol of Hope" («Символ надежды»), которое также синхронизировано в цифровой форме, совмещая в себе аудиовизуальное воспроизведение графического искусства на самом длинном в мире цифровом экране panOramix, что обеспечивает укрепление статуса centralwOrld как крупнейшей площадки обратного отсчета до Нового года. В этих оптимистичных фейерверках, поводом для организации которых послужила нынешняя глобальная проблема, обусловленная пандемией COVID-19, заложены глубокие смыслы и символы, которые можно интерпретировать и объединять в историю для создания незабываемых моментов:
- Действие 1. Дух единения: сплоченность всего мира — эффективная вакцина. Демонстрация духа людей, проявляющих солидарность с целью пережить кризис COVID-19.
- Действие 2. Вера в позитивность: делитесь «силой разума», чтобы продолжать бороться вместе. Демонстрация силы позитива и его передача другим.
- Действие 3. Воссоединение Таиланда со всем миром: для нас, для нашей страны и для всего нашего мира. Демонстрация фейерверков красного, белого и синего цветов. Это цвета таиландского флага и бойцовой рыбки — сиамского петушка, олицетворяющие нашу грациозность, нашу мощь и наш боевой дух.
- Действие 4. Надежда остается всегда — надежда питает жизнь. Демонстрация фейерверков различных цветов отражает разнообразие людей, а акцент на красный цвет — цвет Международного Красного Креста — имеет своей целью донести наши добрые мысли до медицинских работников, сражающихся с COVID-19 на передовых рубежах.
Мы убеждены в том, что человечество преисполнено надеждой и единством, готовое объединить усилия для преодоления кризиса. В этом и заключается источник вдохновения от фейерверков «Символ надежды» — знака, посылаемого Таиландом и несущего в себе нашу позитивную энергию для всего мира.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1393743/CPN_Photo_HOPE.jpg
SOURCE Central Pattana Plc (CPN)