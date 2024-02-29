TECNO представляет два мини-ПК на MWC24: самый маленький игровой мини-ПК с водоохлаждением

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TECNO

29 февр, 2024, 16:14 GMT

БАРСЕЛОНА, Испания, 29 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- TECNO, глобальный инновационный технологический бренд, в очередной раз принял участие в Mobile World Congress (MWC) 2024 Barcelona, представив два своих мини-ПК и удостоившись награды BEST OF MWC от высокотехнологичных СМИ: «первый в мире» MEGA MINI Gaming G1 с водяным охлаждением в самом маленьком размере игрового мини-ПК и MEGA MINI M1 для карманных настольных компьютеров. В сотрудничестве с последней версией очков дополненной реальности мини-ПК TECNO может получить больший экран для повышения производительности и более захватывающего игрового опыта.

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MEGA MINI Gaming G1 (right) and MEGA MINI M1 (left), present with TECNO AR glass
MEGA MINI Gaming G1 (right) and MEGA MINI M1 (left), present with TECNO AR glass

TECNO революционизирует игровой мини-ПК благодаря первому в мире самому маленькому MEGA MINI Gaming G1 с водяным охлаждением

TECNO представляет MEGA MINI Gaming G1 от TECNO — первый в мире самый маленький игровой мини-ПК с водяным охлаждением и выделенной видеокартой. MEGA MINI Gaming G1 — это передовая конструкция аппаратного обеспечения и системы охлаждения, объединяющая игровые процессоры последнего поколения и мощные выделенные графические процессоры. Он оснащен визуализированными системами водяного охлаждения, которые могут значительно уменьшить нагревание и повысить производительность. Он оснащен процессором Intel®Core™ Ultra, а также дополнительным высокопроизводительным 13-ым игровым процессором I9-13900H с Turbo Boost до 5,4 ГГц. В наличии имеется 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и 1 ТБ SSD, кроме того, поддерживается двойной SO-DIMM для расширения. А также беспроводная сеть WiFi6E и высокоскоростной универсальный выход Thunderbolt 4. Он также включает в себя интерфейс Oculink для расширения возможностей подключения внешних видеокарт. Он оснащен миниэкраном на корпусе, позволяющим в режиме реального времени отслеживать информацию о загрузке. MEGA MINI Gaming G1 также имеет металлический корпус с ослепительными огнями, очень привлекательными для пользователей игры.

TECNO MEGA MINI M1: компьютеры карманного размера

TECNO MEGA MINI M1 — это небольшой, но мощный куб объемом всего 0,38л и весом 445 г с премиальным алюминиевым полноценным корпусом. Наслаждайтесь высокой производительностью, чтобы облегчить свой рабочий стол. Разблокируйте до 45 Вт производительности благодаря процессору Intel®Core™ 13-го поколения, чтобы сделать все быстрее. Intel@lris Xe Graphics позволяет создавать визуально потрясающие изображения и передавать несколько видеопотоков 4K. Он имеет 16 ГБ памяти DDR4 и поддерживает двойной SO-DIMM для расширения до максимальных 32 ГБ, что приводит к значительному повышению производительности. Он также предоставляет 13 портов для безграничных сценариев и позволяет добавлять несколько внешних устройств, что значительно повышает универсальность продукта.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2350014/MEGA_MINI_Gaming_G1_MEGA_MINI_M1_TECNO_AR.jpg 

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