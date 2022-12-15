TECNO представляет ноутбук MEGABOOK S1, сочетающий высокую производительность и удобство

TECNO представляет первый флагманский ноутбук MEGABOOK S1, демонстрирующий высокую производительность и чрезвычайное удобство в использовании

Креативный ноутбук для бизнеса MEGABOOK S1 демонстрирует чудеса на презентации флагманской продукции TECNO Flagship Product Launch 2022 в Дубае

ДУБАЙ (ОАЭ), 15 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания TECNO, мировой бренд инновационных технологий, представленный на более чем 70 рынках, недавно объявила на презентации TECNO Flagship Product Launch 2022 в Дубае о выпуске своего первого флагманского ноутбука MEGABOOK S1.

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В 2019 году компания TECNO объявила о планах по созданию экосистемы цифровых продуктов, запустив свою бизнес-стратегию AIoT, направленную на обеспечение цифровыми технологиями каждого человека, дома и организации для создания полностью сетевого интеллектуального цифрового образа жизни. Следуя этой концепции, флагманская модель MEGABOOK S1, модернизированная версия MEGABOOK T1, раскрывает чудесные возможности для пользователей в таких профессиональных областях, как бизнес и креативные отрасли, облегчая им работу при одновременном обеспечении более высокой эффективности.

OneLeap: бесперебойное соединение между смартфоном и ноутбуком TECNO

Новое поколение OneLeap TECNO соединяет новейшие серии PHANTOM X2 и MEGABOOK S1 с помощью интеллектуального беспроводного соединения, обеспечивая высококачественную передачу данных в рамках интеллектуальной экосистемы TECNO. Модель MEGABOOK S1 оснащена функцией NFC, поддерживающей беспроводное соединение, что позволяет легко выполнять пять ключевых функций — OneLeap, обмен данными, управление файлами, многоэкранное сотрудничество и обратный обмен сетевыми ресурсами.

Эффективность подключения также повысилась на 50% и теперь оно может быть осуществлено за 3 секунды. Благодаря оптимизации режимов беспроводного соединения скорость увеличилась с 70 до 200+ Мбит/с. Пользователи могут легко управлять файлами смартфонов со своих ноутбуков в режиме реального времени и беспрепятственно копировать их на все устройства, что значительно повышает эффективность работы.

Футуристический МЕГА-вид: сверхтонкий дизайн с использованием первой в отрасли технологии First Iceless

TECNO MEGABOOK S1 предлагает самый легкий и тонкий из креативных ноутбуков для бизнеса с экраном 15,6 дюйма и МЕГА-производительностью, весом всего 1,35 кг и толщиной 13,5 мм. Корпус MEGABOOK S1 изготовлен из магниевого сплава, с использованием первой в отрасли технологии Iceless Craft. 5-слойное напыление краски из наноматериалов обеспечивает удобство пользователей, можно не беспокоиться об оставляемых на поверхности отпечатках пальцев, ноутбук всегда выглядит ухоженным, как новый.

Невероятный МЕГА-экран: бесконечное удобство, без слезящихся глаз

Модель MEGABOOK S1 преодолевает границы возможного, представляя невероятный экран 16:10 с соотношением площади экрана к габаритам корпуса до 90%, а также дисплей с высоким разрешением 3,2К, который обеспечивает бизнес-пользователям и создателям контента непревзойденное качество изображения. Кроме того, эта флагманская версия была модернизирована для обеспечения плавного взаимодействия с высокой частотой обновления 120 Гц, что гарантирует невероятно плавное выполнение всех операций. Также благодаря яркости 450 нитов и интеллектуальному датчику постоянного тока DC Smart вы можете легко использовать его в дневное и ночное время, переключаясь между домом и улицей без забот и дискомфорта.

Таким образом, модель MEGABOOK S1 предлагает пользователям более высокий визуальный уровень, больше эффективности и удовольствия. В то же время она поставляется со 100% цветовой гаммой sRGB, профессиональной точностью цвета и сертификацией TUV по низкому уровню синего излучения, что обеспечивает пользователям идеальный результат без слезящихся глаз.

МЕГА-эффективность: с поддержкой процессора 12-го поколения Intel i7 и Windows 11

МЕГА-эффективность обеспечивается новейшим процессором Intel Core i7-1260P. Также используется новейшая ОЗУ LPDDR5 8 ГБ/16 ГБ, частота нашей памяти LPDDR5 достигает 5200 МГц. А твердотельный накопитель PCIE4.0 емкостью 512 ГБ/1 ТБ поддерживает скорость чтения до 5000 МБ/с и скорость записи до 4800 МБ/с. Все это обеспечивает большую бесперебойность и эффективность работы.

Модель MEGABOOK S1 также использует систему охлаждения Ice Storm с паровой камерой (VC), что повышает эффективность рассеивания тепла на 32,5%. В результате суммарная производительность ЦП достигает максимального уровня в 126,9%, то есть до 35 Вт.

Кроме того, MEGABOOK S1 снабжена операционной системой Windows 11, которая соответствует идее «облегчить повседневную жизнь», легче для глаз и легче в использовании. Так работают компьютеры с Windows 11.

Оптимизация МЕГА-опыта: эффект погружения для развлекательного контента и эффективность для работы

В MEGABOOK S1 также модернизированная звуковая система TECNO VOC PLUS: 4 полночастотных динамика и 2 динамика для верхних частот в сочетании с технологией объемного звучания DTS:X Ultra, что обеспечивает пользователям еще лучший эффект погружения с реалистичным кинематографическим звучанием. Интеллектуальный алгоритм ENC для приема звука человеческого голоса с расстояния 6 метров с автоматическим снижением звуков окружения.

Модель MEGABOOK S1 также снабжена зарядным устройством мощностью 65 Вт с нитридом галлия (GaN) в серии MEGABOOK, которое на 40% быстрее и весит на 100 г меньше, чем большинство зарядных устройств для ноутбуков. Аккумулятор высокой плотности 70 Вт·ч выдерживает до 12 часов непрерывной работы, то есть целый рабочий день. Сверхбольшая сенсорная панель модернизирована для обеспечения большего пространства для работы с повышенной отказоустойчивостью и эффективностью. Кроме того, модель MEGABOOK S1 снабжена 7 портами. Суммарная скорость передачи данных через новейший порт USB 4.0 может достигать 40 Гбит/с. В отличие от большинства бизнес-ноутбуков с диагональю 15,6 дюйма сверхлегкий и тонкий MEGABOOK S1 смог достичь МЕГА-производительности для пользователей, будь то создание контента, развлечения или работа в офисе.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1968293/1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1968292/image_2.jpg

SOURCE TECNO