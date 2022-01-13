TigonMobile, филиал LongtuKorea, открытие страницы-анонса P2E YULGANG GLOBAL
13 янв, 2022, 07:05 GMT
СЕУЛ (Корея), 13 января 2022 г. /PRNewswire/ -- 13 января филиал LongtuKorea TigonMobile открыла страницу-анонс своей первой мобильной игры P2E (Play To Earn) YULGANG GLOBAL.
YULGANG GLOBAL, которую планируется выпустить в этот раз, является мобильной игрой P2E, разработанной TigonMobile, филиалом LongtuKorea, с использованием контента ее флагманской IP (интеллектуальной собственности) YULGANG, которая обладает правами на ведение бизнеса.
LongtuKorea подписала контракт с WEMADE на запуск игр P2E и заявила: «Мы делаем все возможное для повышения качества игры, готовясь к ее официальному запуску и открытию нового сервера», а также добавила: «Мы ожидаем большого наплыва пользователей, так как новая игра основана на той же платформе, что и Mir 4 от WEMADE».
Официальный выпуск YULGANG GLOBAL на платформе WEMIX от WEMADE на мировой рынок запланирован на первый квартал, открыта страница-анонс (https://bit.ly/3zZiqrv).
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1723949/pr_1280720_010301_kgu.jpg
SOURCE TigonMobile
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