TigonMobile, филиал LongtuKorea, открытие страницы-анонса P2E YULGANG GLOBAL

LongtuKorea подписала контракт с WEMADE на запуск игр P2E и заявила: «Мы делаем все возможное для повышения качества игры, готовясь к ее официальному запуску и открытию нового сервера», а также добавила: «Мы ожидаем большого наплыва пользователей, так как новая игра основана на той же платформе, что и Mir 4 от WEMADE».

Официальный выпуск YULGANG GLOBAL на платформе WEMIX от WEMADE на мировой рынок запланирован на первый квартал, открыта страница-анонс (https://bit.ly/3zZiqrv).

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1723949/pr_1280720_010301_kgu.jpg

SOURCE TigonMobile