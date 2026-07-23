TY Cosmetic представит флагманскую линейку косметической продукции на выставке InterCHARM Moscow 2026

ГУАНЧЖОУ, Китай, 23 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания TY Cosmetic, международный производитель косметической продукции, входящий в состав Guangdong Tengyu Group, представит на выставке InterCHARM Moscow 2026 коллекцию средств по уходу за кожей и волосами, разработанную с учетом потребностей российского рынка. Запуск новой линейки знаменует выход TY Cosmetic на российский рынок и представляет локализованные решения в области ухода за кожей, созданные с учетом климатических особенностей и предпочтений российских потребителей.

Флагманские продукты для российской зимы

Коллекция ориентирована на наиболее распространенные проблемы холодного времени года, включая сухость кожи, ослабление ее защитного барьера, сухость и растрескивание губ, огрубение кожи рук и ног, а также статическое электричество на волосах.

Среди средств по уходу за кожей и телом представлены ночная маска для губ с гиалуроновой кислотой 8D Hyaluronic Acid Lip Sleeping Mask, зимний крем для рук Winter Barrier Hand Cream с церамидами и пантенолом, молочко для тела с церамидами Ceramide Winter Barrier Body Milk, а также восстанавливающие кремы для рук и ног Urea Repair. Вместе эти продукты составляют комплексную линейку зимнего ухода, обеспечивающую интенсивное увлажнение, укрепление защитного барьера и ежедневный уход.

Линейка средств по уходу за волосами включает несмываемый спрей Anti-Static & Heat Protection Leave-in Spray для защиты волос в условиях сухого воздуха, отапливаемых помещений, воздействия статического электричества при ношении головных уборов и термоукладки. Среди других новинок — стик-сыворотка Collagen Peptide Firming Serum Stick для интенсивного увлажнения кожи и быстрого освежения макияжа в течение дня, а также ламеллярная вода Bond Repair 8-Second Lamellar Water Treatment для быстрого разглаживания волос, усиления блеска и облегчения расчесывания всего за восемь секунд.

Один из ведущих производителей косметики в Китае

Основанная в 2009 году, компания TY Cosmetic стала одним из ведущих производителей косметической продукции в Китае. Компания располагает производственными мощностями общей площадью более 170.000 квадратных метров, почти 90 производственными линиями и библиотекой, насчитывающей свыше 30.000 готовых рецептур.

Научно-исследовательская сеть TY Cosmetic объединяет более 100 специалистов в области ухода за кожей, волосами и телом, декоративной косметики, уходовых средств для мужчин, а также продукции для матерей и детей. Компания TY Cosmetic сотрудничает более чем с 5000 косметических брендов во всем мире и является владельцем более 59 национальных патентов на изобретения.

Производственные процессы и система контроля качества компании отвечает требованиям GMPC, ISO, SGS, Halal и amfori. Компания также работает с международными поставщиками косметических ингредиентов и исследовательскими лабораториями для обеспечения высокой эффективности продукции и ее соответствия требованиям глобального рынка.

Познакомьтесь с TY Cosmetic на выставке InterCHARM Moscow 2026

С 14 по 17 октября 2026 года посетители выставки смогут ознакомиться с флагманской продукцией TY Cosmetic в ходе демонстраций, а также встретиться с международной командой компании, чтобы обсудить ассортимент продукции, получить образцы, договориться об индивидуальной разработке продукции и производственном сотрудничестве для российского рынка.

О компании TY Cosmetic

TY Cosmetic предоставляет услуги OEM, ODM и OBM, включая разработку рецептур, дизайн и производство упаковки, подготовку нормативной документации, контрактное производство в соответствии с требованиями законодательства, а также поддержку создания и развития собственных брендов. Компания также оказывает содействие российским косметическим брендам и дистрибьюторам в получении сертификации EAC, обеспечивает поддержку поставок с соблюдением требований процедуры «белой» таможенной очистки, а также координацию трансграничных расчетов через действующие счета в банке ВТБ.

Контакты для СМИ

Sunny Zheng (Санни Чжен)

Руководитель отдела внешней торговли

Телефон: +86 1597546 5059

Веб-сайт: https://www.tyoemcosmetic.com/ru/