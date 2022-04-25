Умные функции, более умный телевизор -- Toshiba TV M550

Центральное место в нем занимает система голосового управления M550. Из любой точки помещения просто нажмите на кнопку включения на пульте, а затем скажите телевизору, что вам нужно, и он это сделает. Будь то настройка прямой трансляции, поиск конкретного контента, переключение платформ, а также многое другое — ваш голос управляет всем.

Помимо функции голосового управления, обеспечивающей удобство в использовании, модель M550 также снабжена встроенной интеллектуальной операционной системой, предлагающей безграничный выбор развлечений. Благодаря разнообразным приложениям M550 открывает дверь в неисчерпаемую сокровищницу фильмов, шоу, прямых трансляций и музыки, даря непревзойденный эффект полного погружения.

Помимо этого, телевизоры Toshiba, безусловно, не пренебрегают эстетическим впечатлением по эту сторону экрана. Одним из наиболее заметных элементов модели M550 является фирменный полноэкранный дизайн телевизоров Toshiba без обрамления, тонкий минимализм, который не только увеличивает визуальное наслаждение, но и значительно расширяет эффект погружения пользователя.

В самом экране используется новейшая технология светодиодной подсветки и искусное расположение локальных зон затемнения, обеспечивая более реалистичную передачу изображения. В сочетании со столь же впечатляющим движком REGZA Engine 4K, который выполняет спонтанный анализ с использованием искусственного интеллекта как статичных, так и динамичных изображений, модель M550 способна достоверно передавать мельчайшие детали в режиме реального времени, создавая захватывающие сцены на экране. А благодаря аудиосистеме Dolby Audio в вашем распоряжении лучшее из доступных ощущений объемного звучания.

C его элегантным внешним видом, великолепным качеством просмотра и простым доступом к разнообразному контенту телевизор Toshiba M550 представляет собой одновременно большой театр, стадион и концертный зал.

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1802395/image_1.jpg

SOURCE Toshiba TV