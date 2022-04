Recursos inteligentes, TV mais inteligente - TV Toshiba M550

Um elemento central dessa modernização é o controle remoto com comando de voz da M550. De qualquer lugar do cômodo, basta pressionar o botão de ativação, dizer à TV aonde você quer ir, e ela o fará. Seja sintonizando em um evento ao vivo, buscando conteúdo específico, mudando de plataforma ou realizando outra ação, sua voz é que manda.

Além de um recurso de comando de voz de primeira linha que a torna fácil de usar, a M550 também vem com um sistema operacional inteligente integrado, que oferece infinitas opções de entretenimento. Com aplicativos que transportam você a uma série de filmes, programas, transmissões ao vivo e música, a imersão que a M550 oferece é total em escala e inesgotável em profundidade.

Para complementar essa imersão incomparável, a TV Toshiba certamente não está negligenciando o prazer estético do lado de cá da tela. Um dos elementos de maior destaque da M550 é o design característico de tela cheia e sem moldura da TV Toshiba, o sutil toque minimalista que não só maximiza o prazer visual, mas também amplia os parâmetros de imersão dos usuários.

Dentro da tela, alimentada pela mais recente tecnologia de luz de fundo de LED com áreas locais de dimerização habilmente posicionadas, a dimerização precisa da TV torna as imagens na tela mais realistas. Juntamente com um dispositivo REGZA 4K igualmente impressionante, que realiza análise espontânea de IA – seja em imagens paradas ou em movimento – a M550 é capaz de gerar detalhes de alta fidelidade em tempo real, o que contribui para cenas de tirar o fôlego na tela. E com o Dolby Audio impulsionando a saída de áudio da TV, você tem a sua disposição a melhor sensação de som surround possível.

Elegante na aparência, brilhante na experiência de visualização, abrangente em conteúdo, mas sem necessidade de utilizar barra de som, a TV Toshiba M550 é teatro, estádio esportivo e sala de espetáculos, tudo em uma só.

Para saber mais sobre a série M550 ou os produtos mais recentes da marca que oferecem as experiências cinematográficas mais brilhantes, fique ligado na TV Toshiba nas redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1802395/image_1.jpg

FONTE Toshiba TV

