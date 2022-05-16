Усовершенствованный экран, незабываемые впечатления -- телевизор Toshiba M550
16 мая, 2022, 18:30 BST
ГОНКОНГ, 16 мая 2022 г. /PRNewswire/ -- В первом квартале этого года серия телевизоров средней ценовой категории Toshiba 4K UHD M550 с набором дополнительных функций продемонстрировала впечатляющий рост продаж на 65,7%. Современный рынок требует от производителя, чтобы телевизор был не просто телевизором.
Особенно стоит отметить функции HDR (расширенного динамического диапазона) серии M550 на базе искусственного интеллекта телевизора Toshiba с поддержкой технологии масштабирования 4K. Алгоритмы хорошо обученного искусственного интеллекта приближают вас к реальности естественного цвета.
Внутри экрана телевизора с большой точностью размещены зоны локальной регулировки яркости с уникальной функцией восстановления тонкой текстуры, работающей в режиме реального времени для обнаружения и восстановления любых потенциально несовершенных изображений, защищая ваше зрение от возможных недостатков качества изображения.
Финальный штрих серии M550, кроме поддержки многочисленных функций технологии масштабирования 4K, добавляет наличие Dolby Vision. Функционал Dolby Vision, оснащенный набором точнейших измерений параметров работы, автоматически и самостоятельно оптимизирует контент, проверяя каждую сцену, чтобы изображения на экране в конечном итоге соответствовали обещанным возможностям телевизора и до мельчайших деталей каждую секунду отражали наиболее естественное состояние изображений.
Аудио — не только дополнение к качеству изображения, о нем напишем отдельно. Каждый элемент новой системы REGZA Power Audio оптимизирован для воссоздания естественной реальности; в сочетании с утонченностью звука Dolby Atmos, эта акустическая система с эффектом присутствия обеспечит вам наслаждение звуком.
Благодаря ультрасовременной технологии масштабирования 4K, отражающей непрерывное стремление Dolby Vision к идеальному качеству изображения, и системе объемного звучания REGZA Power Audio с эффектом присутствия, телевизор M550 демонстрирует стремление компании Toshiba к более доступным вариантам просмотра, в то же время сохраняя важные функции более высокотехнологичных серий бренда.
Чтобы узнать больше о серии M550 и новейшей продукции бренда, предлагающего самые блестящие кинематографические впечатления, следите за новостями Toshiba TV в социальных сетях: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.
(Примечание: REGZA не доступно в Бразилии)
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1817609/image_5022994_38168180.jpg
SOURCE Toshiba TV
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