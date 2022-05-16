Усовершенствованный экран, незабываемые впечатления -- телевизор Toshiba M550

Внутри экрана телевизора с большой точностью размещены зоны локальной регулировки яркости с уникальной функцией восстановления тонкой текстуры, работающей в режиме реального времени для обнаружения и восстановления любых потенциально несовершенных изображений, защищая ваше зрение от возможных недостатков качества изображения.

Финальный штрих серии M550, кроме поддержки многочисленных функций технологии масштабирования 4K, добавляет наличие Dolby Vision. Функционал Dolby Vision, оснащенный набором точнейших измерений параметров работы, автоматически и самостоятельно оптимизирует контент, проверяя каждую сцену, чтобы изображения на экране в конечном итоге соответствовали обещанным возможностям телевизора и до мельчайших деталей каждую секунду отражали наиболее естественное состояние изображений.

Аудио — не только дополнение к качеству изображения, о нем напишем отдельно. Каждый элемент новой системы REGZA Power Audio оптимизирован для воссоздания естественной реальности; в сочетании с утонченностью звука Dolby Atmos, эта акустическая система с эффектом присутствия обеспечит вам наслаждение звуком.

Благодаря ультрасовременной технологии масштабирования 4K, отражающей непрерывное стремление Dolby Vision к идеальному качеству изображения, и системе объемного звучания REGZA Power Audio с эффектом присутствия, телевизор M550 демонстрирует стремление компании Toshiba к более доступным вариантам просмотра, в то же время сохраняя важные функции более высокотехнологичных серий бренда.

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(Примечание: REGZA не доступно в Бразилии)

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1817609/image_5022994_38168180.jpg

SOURCE Toshiba TV